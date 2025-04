Inovativní městská mobilita: Mercedes-AMG představuje vysokovýkonný elektrický bicykl

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team se odvážně pustil do světa osobní dopravy tím, že integroval desetiletí inovací v motoristickém sportu do každodenního cyklistiky se svou prémiovou řadou elektrických bicyklů a silničních kol. Hlavním lákadlem tohoto uvedení je model F1 Rally Edition 750, vysoce výkonný elektrický bicykl navržený tak, aby poskytoval vzrušující zážitek z jízdy, vybavený ultrarychlými elektronickými převodovými funkcemi, které odrážejí přesnost formule 1, schopné měnit převody během zlomku sekundy, přesně 0,2 sekundy.

Tento model ebike je navržen tak, aby odolával náročnému terénu a podmínkám jízdy, slibující efektivní navigaci přes strmé kopce a náročné terény. Kromě pokročilého výkonu model přichází s pokročilými funkcemi, jako jsou automatické osvětlení a integrovaná detekce kolizí, které zvyšují bezpečnost jezdce a konektivitu. Výkonná baterie o kapacitě 720 watt-hodin poskytuje až 70 mil dojezdu na jedno nabití a nabízí možnost výměny, což z něj činí skvělou volbu pro dlouhé cesty.

Jak se městská mobilita posouvá směrem k udržitelnosti, takové elektrické bicykly produkující mnohem nižší emise než tradiční vozidla představují významný pokrok. Závazek týmu Mercedes-AMG k ekologické šetrnosti je zřejmý v jejich přijetí praktik obnovitelné energie, s cílem podpořit širší posun směrem k ekologičtějším způsobům dopravy, což činí budoucnost cyklistiky nejen rychlejší, ale také ekologičtěji odpovědnější.

Uvedení prémiové řady elektrických bicyklů a silničních kol týmu Mercedes-AMG Petronas Formula One se zapisuje jako významný milník v cyklistickém průmyslu, zejména v době, kdy dochází k exponenciálnímu růstu na trhu s e-koly. Očekává se, že globální trh s elektrickými bicykly dosáhne přibližně 38 miliard amerických dolarů do roku 2025, s průměrným ročním růstem (CAGR) kolem 7,5 %, poháněným rostoucí urbanizací, zvyšující se ekologickou uvědomělostí a posunem k zdravějším a udržitelnějším způsobům dopravy.

