Představujeme Karbike: Revoluční spojení elektrického kola a mikroauta

Ve světě rychle se vyvíjející městské dopravy se společnosti snaží vyvinout ekologická řešení pro navigaci v rušných městech. Jedním z takových inovativních řešení je francouzský startup Karbikes, který představil revoluční koncept, jenž kombinuje nejlepší vlastnosti elektrického kola a mikroauta.

Karbike je jedinečné elektrické vozidlo, které má čtyři kola, dvě sedadla, designová světla, čelní sklo a kompletní karoserii, která připomíná miniaturní auto. To, co jej odlišuje, je to, že se jedná o elektricky asistované nákladní kolo, poháněné 250W elektrickým motorem, který se aktivuje šlapáním.

Tento geniální design nabízí výhody elektrického kola, jako jsou nulové emise a nižší spotřeba energie, přičemž poskytuje stabilitu a komfort kompaktního auta. Cílem je vyhovět potřebám městských obyvatel, kteří hledají udržitelné a efektivní možnosti dojíždění.

Robustní ocelový rám vozidla, hliníková střecha a nerozbitné polykarbonátové čelní sklo poskytují ochranu před větrem a deštěm, což zajišťuje pohodlnou jízdu. Navíc, díky svému designu se čtyřmi koly a vylepšenou viditelností podobnou městskému autu, si Karbike klade za cíl snížit riziko nehod na silnici.

Kromě toho je Karbike vybaven funkcemi, které zvyšují bezpečnost, včetně uzamykatelných dveří, alarmového systému, klaksonu, brzdových světel a blinkrů. Částečně skládací karoserie umožňuje jezdcům užívat si zážitky na čerstvém vzduchu v slunečných dnech tím, že se střecha, okna a zadní dveře sklopí.

S šířkou pouhých 80 cm (31,5 palce) je Karbike třikrát kompaktnější než standardní auto, což z něj činí velmi obratné vozidlo v městských prostředích. Jeho hybridní pohonný systém kombinuje sílu pedálů s 250W středně umístěným motorem Valeo a 750Wh baterií pro počáteční dojezd 75 km (46,6 mil).

Startup plánuje nabídnout dvě verze Karbike: model pro jednoho zaměřený na užitnost a rodinný model schopný pojmout dospělého a dvě děti spolu s potravinami nebo jiným zbožím. S důrazem na udržitelnost Karbikes získává své komponenty od místních výrobců, čímž zajišťuje nízkou uhlíkovou stopu.

I když je stále ve fázi prototypu, Karbikes usiluje o zajištění financování pro výrobu a plánuje dodat první kusy zákazníkům v létě 2024. Díky své kombinaci praktičnosti, bezpečnosti a funkčnosti nabízí Karbike přesvědčivou možnost pro městské dojíždějící, kteří hledají udržitelný a příjemný způsob, jak se pohybovat po městských ulicích.

Karbike představuje významný pokrok v odvětví městské dopravy, protože kombinuje výhody elektrických kol a mikroaut. Tento inovativní koncept francouzského startupu Karbikes reaguje na rostoucí potřebu ekologických možností dopravy v přeplněných městech.

Trh s elektrickými vozidly, včetně elektrických kol a aut, by měl v následujících letech zaznamenat významný růst. Podle zprávy společnosti Allied Market Research se očekává, že globální trh s elektrickými vozidly dosáhne do roku 2027 hodnoty 802,81 miliardy dolarů, s průměrným ročním růstovým tempem 22,6 % od roku 2020 do roku 2027. Tato prognóza zdůrazňuje rostoucí poptávku po udržitelných dopravních řešeních.

Jedním z klíčových problémů v oboru je omezený dojezd elektrických vozidel. Nicméně, Karbike tuto obavu řeší využitím hybridního pohonného systému, který kombinuje sílu pedálů, elektrický motor a baterii s vysokou kapacitou. S počátečním dojezdem 75 km (46,6 mil) nabízí Karbike praktické řešení pro městské dojíždění.

Dalším výzvou v oboru je zajištění bezpečnosti na silnicích, zejména v přeplněných městských prostředích. Karbike tuto obavu řeší začleněním funkcí, které zvyšují bezpečnost, jako jsou uzamykatelné dveře, alarmový systém, brzdová světla a blinkry. Tyto funkce mají za cíl snížit riziko nehod a zvýšit viditelnost jak pro jezdce, tak pro ostatní účastníky silničního provozu.

Je třeba poznamenat, že Karbike je stále ve fázi prototypu a aktivně hledá financování pro výrobu. Jakmile vstoupí na trh, má potenciál revolucionalizovat městskou dopravu tím, že poskytne udržitelný a příjemný způsob dojíždění.

Pro více informací navštivte oficiální webové stránky Karbikes na karbikes.com.