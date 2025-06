Comorernes internetforbindelse: Brobygning mellem øer med næste generations løsninger

Forbindelse mellem Comorerne: Udforskning af den digitale transformation fra huller til global adgang

Markedsoversigt: Tilstanden for internetadgang i Comorerne

Unionen af Comorerne, et øhav i Det Indiske Ocean, har historisk set haft betydelige udfordringer med at give udbredt og pålidelig internetadgang. Landets ø-geografi, begrænset infrastruktur og relativt lille befolkning – anslået til omkring 870.000 i 2023 – har bidraget til en digital kløft både inden for øerne og sammenlignet med fastlandet Afrika (Verdensbanken).

Fra 2023 er internetpenetrationen i Comorerne blandt de laveste i regionen. Ifølge rapporten Digital 2023: Comorerne, havde kun omkring 8,5% af befolkningen adgang til internettet, et tal der ligger bagefter det afrikanske gennemsnit på 43%. Størstedelen af brugerne er koncentreret i bycentre som Moroni, mens fjerntliggende og landlige øer oplever begrænset eller ingen forbindelse.

Historisk set har Comorerne været afhængige af en enkelt statsejet operatør, Comores Telecom, som leverede grundlæggende fastnet- og mobiltjenester. Manglen på konkurrence og investeringer førte til høje priser og langsomme hastigheder. I 2016 tog landet et betydeligt skridt ved at tilslutte sig EASSy-submarinekbeltet, hvilket forbedrede den internationale båndbredde og reducerede latenstid. Dog har fordelene været langsomme til at nå den bredere befolkning på grund af udfordringer med den sidste mile-forbindelse og begrænset jordbaseret infrastruktur.

For at lukke disse huller vender Comorerne sig i stigende grad mod satellitinternettjenester. I 2023 annoncerede regeringen partnerskaber med globale satellitudbydere, herunder Starlink, for at udvide dækningen til underbetjente områder. Disse initiativer har til formål at levere højhastigheds, lav-latens internet til fjerntliggende øer og landlige samfund, som omgår behovet for omfattende grundinfrastruktur. Tidlige pilotprogrammer har vist lovende resultater, hvor skoler og sundhedscentre i isolerede regioner har fået pålidelig internetadgang for første gang (Comoros Infos).

Høje omkostninger, begrænset infrastruktur og regulatoriske hindringer. Muligheder: Satellitinternet, ekspansion af mobilt bredbånd og offentlig-private partnerskaber.

Teknologiske tendenser: Innovationer, der former forbindelse

Øhavet Comorerne, som ligger ud for Afrikas østlige kyst, har historisk set haft betydelige udfordringer med at opnå udbredt og pålidelig internetadgang. Nationens ø-geografi, begrænsede infrastruktur og relativt lille befolkning (omtrent 870.000 pr. 2023) har bidraget til en vedholdende digital kløft. Men nylige teknologiske innovationer begynder at omforme forbindelseslandskabet i Comorerne, lukke huller og åbne nye muligheder for økonomisk og social udvikling.

Indtil for nylig har internetpenetrationen i Comorerne ligget bag de regionale gennemsnit. Ifølge DataReportal, havde kun omkring 8,5% af befolkningen adgang til internettet pr. januar 2023, sammenlignet med det afrikanske gennemsnit på over 40%. De primære barrierer omfattede høje omkostninger, begrænset bredbåndsinfrastruktur og upålidelig service, især i landlige og fjerntliggende områder.

En af de mest markante fremskridt har været tilslutningen af Comorerne til Eastern Africa Submarine Cable System (EASSy) i 2014, hvilket gav øerne deres første højkapacitets undervandsfiberoptiske forbindelse. Denne tilslutning øgede dramatisk båndbredden og reducerede latenstiderne, hvilket lagde grundlaget for forbedrede internetservices. Dog forbliver rækkevidden af fiberinfrastrukturen begrænset til bycentre, hvilket efterlader mange landlige samfund underbetjente.

For at tackle disse vedholdende huller vender Comorerne sig nu mod satellitbaserede løsninger. Regeringen har indgået partnerskaber med globale satellitinternettjenesteudbydere, herunder Starlink, for at udvide dækningen til fjerntliggende og svært tilgængelige områder. I 2023 annoncerede Starlink sine intentioner om at lancere tjenester i Comorerne, som lover højhastigheds, lav-latens internet via en konstellation af satellitter i lav kredsløb. Dette træk forventes at booste internetpenetrationen og pålideligheden betydeligt, især for yderområder og landdistrikter.

Derudover har regeringen skitseret en national digital transformationsstrategi med støtte fra Verdensbanken, som har til formål at øge digital inklusion, sænke omkostningerne og fremme innovation. Disse bestræbelser understøttes af investeringer i mobilt bredbånd, hvor 3G og 4G netværk gradvist udvider deres rækkevidde over øerne.

Konkurrenceforhold: Nøglespillere og markedsdynamik

Det konkurrenceprægede landskab for internetadgang i Comorerne er hurtigt under udvikling, formet af geografiske udfordringer, regeringsinitiativer og indtræden af nye teknologier. Som et øhav i Det Indiske Ocean har Comorerne historisk set haft betydelige forbindelseshuller på grund af sine spredte øer og begrænsede infrastruktur. Men de seneste år har set bemærkelsesværdige skift både i markedsaktører og teknologiske tilgange.

Nøglespillere

Comores Telecom : Den statsejede operatør forbliver den dominerende aktør, der leverer fastnettelefon, mobil- og internettjenester. Den har spillet en afgørende rolle i udrulningen af 3G og 4G netværk, selvom dækning og hastigheder har ligget bag de regionale gennemsnit (Comores Telecom).

: Den statsejede operatør forbliver den dominerende aktør, der leverer fastnettelefon, mobil- og internettjenester. Den har spillet en afgørende rolle i udrulningen af 3G og 4G netværk, selvom dækning og hastigheder har ligget bag de regionale gennemsnit (Comores Telecom). Telma Comores : Indtrådt på markedet i 2016, har Telma Comores, et datterselskab af Madagaskars Telma Group, givet konkurrence, især inden for mobil- og bredbåndstjenester. Dens investeringer har medført forbedringer i servicekvalitet og prissætning (Telma Comores).

: Indtrådt på markedet i 2016, har Telma Comores, et datterselskab af Madagaskars Telma Group, givet konkurrence, især inden for mobil- og bredbåndstjenester. Dens investeringer har medført forbedringer i servicekvalitet og prissætning (Telma Comores). Satellitudbydere: Med begrænset jordbaseret infrastruktur begynder satellitinternetudbydere som Starlink at målrette mod Comorerne. I 2023 annoncerede Starlink planer om at udvide dækningen til landet, hvilket lover højhastigheds forbindelse selv i fjerntliggende områder (Starlink Dækningskort).

Markedsdynamik

Infrastrukturhuller : På trods af fremskridt rapporterede Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU), at kun 14% af Comorerne brugte internettet i 2022, godt under det afrikanske gennemsnit på 40% (ITU Statistikker).

: På trods af fremskridt rapporterede Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU), at kun 14% af Comorerne brugte internettet i 2022, godt under det afrikanske gennemsnit på 40% (ITU Statistikker). Regeringsinitiativer : Regeringen har prioriteret digital inklusion med lanceringen af den Nationale Bredbåndsplan i 2021 for at udvide fibernetværk og subsidere landdistriktsforbindelser (Verdensbanken).

: Regeringen har prioriteret digital inklusion med lanceringen af den Nationale Bredbåndsplan i 2021 for at udvide fibernetværk og subsidere landdistriktsforbindelser (Verdensbanken). Priser og overkommelighed : Internetomkostningerne forbliver høje, med Alliance for Affordable Internet, der rangerer Comorerne blandt de dyreste i Afrika for 1 GB mobildata (A4AI Overkommelighedsrapport).

: Internetomkostningerne forbliver høje, med Alliance for Affordable Internet, der rangerer Comorerne blandt de dyreste i Afrika for 1 GB mobildata (A4AI Overkommelighedsrapport). Fremvoksende teknologier: Ankomsten af satellit-internet er klar til at forstyrre markedet, og tilbyde nye muligheder for underbetjente øer og potentielt presse priserne ned gennem øget konkurrence.

Vækstprognoser: Fremskrivninger for internetudvidelse

Comorerne, der ligger ud for Afrikas østlige kyst, har historisk set stået over for betydelige udfordringer med at udvide internetadgangen på grund af sin spredte geografi, begrænsede infrastruktur og høje forbindelsesomkostninger. Dog signalerer nylige udviklinger en transformativ periode for nationens digitale landskab, med vækstprognoser, der peger på betydelige forbedringer i internetpenetration og kvalitet i de kommende år.

Fra 2023 stod internetpenetrationen i Comorerne på omtrent 32% af befolkningen ifølge DataReportal. Dette tal, selvom det er en forbedring fra tidligere år, ligger stadig bag det globale gennemsnit på 64,4%. De primære barrierer har inkluderet underudviklede jordnetværk og de høje omkostninger ved international båndbredde, som har efterladt mange landlige og fjerntliggende øsamfund underbetjente.

Ser man fremad, investerer regeringen og den private sektor i både jordbaserede og satellitløsninger for at lukke disse huller. Det nylige partnerskab mellem Comores Telecom og internationale satellitudbydere, som Eutelsat, har til formål at levere højhastigheds bredbånd til selv de mest isolerede øer (Eutelsat). Disse satellitinitiativer forventes at accelerere internetadoptionen, med fremskrivninger, der antyder, at internetpenetrationen kunne nå 50% inden 2027, hvis nuværende investeringsmønstre fortsætter (BuddeComm).

Nøgle drivkræfter for denne vækst inkluderer:

Spacerør-Forbindelse: Landing af FLY-LION3 submarine kabel i 2019 har allerede forbedret international båndbredde og reduceret latenstid, hvilket lagde grundlaget for yderligere ekspansion (ITU).

Landing af FLY-LION3 submarine kabel i 2019 har allerede forbedret international båndbredde og reduceret latenstid, hvilket lagde grundlaget for yderligere ekspansion (ITU). Udviking af mobilt bredbånd: Med mobiltelefondækning, der overstiger 70%, forventes mobilt bredbånd at være den primære form for internetadgang, især efterhånden som 4G-dækningen udvides over øerne.

Med mobiltelefondækning, der overstiger 70%, forventes mobilt bredbånd at være den primære form for internetadgang, især efterhånden som 4G-dækningen udvides over øerne. Udrulning af satellitinternet: Nye satellittjenester målretter mod fjerntliggende og landlige områder med løfter om at lukke den digitale kløft og støtte e-regering, uddannelse og sundhedsinitiativer.

Regional analyse: Forbindelse mellem øerne

Comorerne, der omfatter øerne Grande Comore, Mohéli og Anjouan, har historisk set haft betydelige udfordringer med at opnå udbredt internetforbindelse. Geografisk isolation, begrænset infrastruktur og økonomiske begrænsninger har bidraget til en vedholdende digital kløft mellem bycentre og fjerntliggende samfund. Fra 2023 stod internetpenetrationen i Comorerne på cirka 21,2%, med omkring 180.000 brugere ud af en befolkning på over 870.000 (DataReportal).

Forbindelsen er stærkest i Moroni, hovedstaden på Grande Comore, hvor fiberoptik- og 4G-mobilnetværk er tilgængelige. Dog falder dækningen hurtigt uden for byområderne. På Mohéli og Anjouan er mange landsbyer afhængige af langsommere 2G- eller 3G-forbindelser, og nogle fjerntliggende steder har slet ikke pålidelig adgang. De høje datapriser—gennemsnitligt 5,50 USD pr. gigabyte—begrænser yderligere brug, især blandt lavindkomsthusstande (CIPESA).

For at tackle disse uligheder har den komoriske regering og internationale partnere lanceret flere initiativer:

Projekter for submarine kbler: Landing af EASSy (Eastern Africa Submarine Cable System) i 2010 gav en kritisk rygsøjle til højhastighedsinternet, men forbindelse til de yderste øer forbliver en udfordring (EASSy).

Landing af EASSy (Eastern Africa Submarine Cable System) i 2010 gav en kritisk rygsøjle til højhastighedsinternet, men forbindelse til de yderste øer forbliver en udfordring (EASSy). Udvidelse af mobilnetværk: Operatører som Comores Telecom og Telma Comores har udvidet 4G-dækningen, men netværkets kvalitet og overkommelighed halter stadig bagefter regionale kollegaer (Comores Telecom).

Operatører som Comores Telecom og Telma Comores har udvidet 4G-dækningen, men netværkets kvalitet og overkommelighed halter stadig bagefter regionale kollegaer (Comores Telecom). Satellitinternet: I 2023 begyndte Comorerne at udforske partnerskaber med satellitudbydere som Starlink for at lukke forbindelsesgab i svært tilgængelige områder. Tidlige pilotprogrammer har vist lovende resultater med at levere bredbåndshastigheder til tidligere underbetjente samfund (Starlink).

Fremtidsudsigter: Stier mod et digitalt inkluderende Comorerne

Comorerne, et øhav i Det Indiske Ocean, har historisk set haft betydelige udfordringer med at opnå udbredt internetadgang. Geografisk isolation, begrænset infrastruktur og høje forbindelsesomkostninger har bidraget til en vedholdende digital kløft, især mellem bycentre og fjerntliggende øer. Fra 2023 stod internetpenetrationen i Comorerne på cirka 21,7%, med lidt over 200.000 brugere i en befolkning på næsten 900.000 (DataReportal). Denne rate ligger bag det afrikanske gennemsnit, hvilket fremhæver det presserende behov for innovative løsninger til at lukke forbindelseshuller.

Traditionelt set har Comorerne været afhængige af undervandskabler og begrænsede jordbaserede netværk for forbindelser. Landing af EASSy (Eastern Africa Submarine Cable System) i 2010 markerede en vigtig milepæl, der gav et rygsøjle for forbedrede internettjenester (EASSy). Dog har de høje omkostninger ved sidste-mile-infrastruktur og øhavets spredte geografi begrænset rækkevidden af bredbånd, især i landdistrikter og yderøer.

Nylige udviklinger inden for satellitinternetteknologi tilbyder lovende veje til digital inklusion. Indtræden af lav-Earth-orbit (LEO) satellitudbydere, såsom Starlink, har potentialet til at revolutionere adgangen ved at levere højhastighedsinternet selv til de mest fjerntliggende steder. I 2023 annoncerede Starlink planer om at udvide sin dækning til Comorerne med det mål at give overkommelig, pålidelig forbindelse på tværs af øerne (Starlink Dækningskort). Dette skridt kunne betydeligt reducere den digitale kløft og muliggøre adgang til online uddannelse, telemedicin og e-handel for underbetjente samfund.

Regeringsinitiativer spiller også en afgørende rolle. Den komoriske regering har, i partnerskab med internationale organisationer, lanceret projekter til at udvide digital infrastruktur og fremme digital læsefærdigheder. Verdensbankens Digital Economy for Africa (DE4A) initiativ støtter for eksempel politiske reformer og investeringer for at fremme inklusiv digital vækst i Comorerne (Verdensbanken).

Udfordringer og muligheder: Navigere barrierer og frigøre potentiale

Comorerne, der ligger ud for Afrikas østlige kyst, står over for unikke udfordringer i at tilbyde udbredt og pålidelig internetadgang. Landets geografi—som omfatter tre hovedøer (Grande Comore, Mohéli og Anjouan)—skaber logistiske og infrastrukturelle forhindringer for traditionel bredbåndsudrulning. Fra 2023 stod internetpenetrationen i Comorerne på kun 15,7%, med cirka 140.000 brugere ud af en befolkning på næsten 900.000 (DataReportal).

Udfordringer

Geografisk isolation: Øernes spredte natur komplicerer udrulningen af fiberoptiske kabler og jordbaserede netværk, hvilket fører til ujævn dækning og højere omkostninger.

Øernes spredte natur komplicerer udrulningen af fiberoptiske kabler og jordbaserede netværk, hvilket fører til ujævn dækning og højere omkostninger. Begrænset infrastruktur: Landet er stærkt afhængigt af et enkelt undervandskabel, EASSy (Eastern Africa Submarine Cable System), som forbinder til Moroni, hovedstaden. Forbindelsen til andre øer afhænger ofte af mikrobølgeforbindelser, som er mindre pålidelige (ITU).

Landet er stærkt afhængigt af et enkelt undervandskabel, EASSy (Eastern Africa Submarine Cable System), som forbinder til Moroni, hovedstaden. Forbindelsen til andre øer afhænger ofte af mikrobølgeforbindelser, som er mindre pålidelige (ITU). Høje omkostninger og lave hastigheder: Internettjenester forbliver dyre i forhold til gennemsnitsindkomster, og hastighederne er ofte under det globale gennemsnit. I 2023 var den gennemsnitlige mobile internet-hastighed kun 7,5 Mbps (Speedtest Global Index).

Internettjenester forbliver dyre i forhold til gennemsnitsindkomster, og hastighederne er ofte under det globale gennemsnit. I 2023 var den gennemsnitlige mobile internet-hastighed kun 7,5 Mbps (Speedtest Global Index). Regulatoriske og markedsmæssige barrierer: Den statsejede operatør, Comores Telecom, dominerer markedet, hvilket begrænser konkurrencen og innovationen (BuddeComm).

Muligheder

Udrulning af satellitinternet: Ankomsten af lav-Earth-orbit (LEO) satellittjenester, såsom Starlink, præsenterer en transformativ mulighed. Disse tjenester kan omgå jordbaserede begrænsninger og tilbyde højhastigheds forbindelse til fjerntliggende og underbetjente områder (Starlink Dækningskort).

Ankomsten af lav-Earth-orbit (LEO) satellittjenester, såsom Starlink, præsenterer en transformativ mulighed. Disse tjenester kan omgå jordbaserede begrænsninger og tilbyde højhastigheds forbindelse til fjerntliggende og underbetjente områder (Starlink Dækningskort). Regionale partnerskaber: Samarbejde med nabostater og internationale organisationer kan hjælpe med at finansiere infrastrukturoverførsler og udvide adgangen til flere undervandskaber.

Samarbejde med nabostater og internationale organisationer kan hjælpe med at finansiere infrastrukturoverførsler og udvide adgangen til flere undervandskaber. Politikreformer: Liberaliserende telekommunikationssektor og fremme af private investeringer kan drive priserne ned og forbedre servicekvaliteten.

Liberaliserende telekommunikationssektor og fremme af private investeringer kan drive priserne ned og forbedre servicekvaliteten. Initiativer for digital læsefærdighed: Udvidelse af digital færdighedsuddannelse kan hjælpe befolkningen med at udnytte ny forbindelse til uddannelse, forretning og social udvikling.

