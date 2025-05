Feedback Sports lancerer prisvenlig elektrisk liftassistance til cykelreparation.

Det innovative team på Feedback Sports har introduceret et banebrydende produkt til ejere af moderne performance-elcykler og tunge mountainbikes. Feedback Pro E Lift Repair Stand tilbyder en elektrisk liftassisteret mekanisme for nem vedligeholdelse og reparationer derhjemme. Det udfylder hullet på markedet for en kompakt og prisvenlig løsning, der ikke kræver et stort værksted.

I modsætning til traditionelle reparationsstande er Feedback Pro E Lift designet med portabilitet og effektivitet for øje. Den har en lettere løftemekanisme og et rimeligt højdevinterval, der stadig er mere end tilstrækkeligt til de fleste opgaver. Stativet har en stabil base, der nemt kan rulles væk, når det ikke er i brug, hvilket giver optimal udnyttelse af pladsen.

En af de primære funktioner ved Feedback Pro E Lift er dens prisvenlighed. Prissat til mindre end halvdelen af sammenlignelige professionelle el-lift reparationsstande tilbyder det fremragende værdi for hjemme-mekanikere og små cykelbutikker, der ønsker at opgradere deres udstyr uden at tømme pengepungen.

Stativet er designet til at være brugervenligt og nemt at montere. Med kun 29″/74 cm i kvadratisk fodaftryk optager det ikke meget plads i dit garage eller værksted. Arbejdsstangen på 55lb/34 kg kommer stort set monteret og kræver kun, at den brede base monteres, før den er klar til brug.

Med over 3’/1m i løftehøjde kan Feedback Pro E Lift nemt hæve din elcykel eller mountainbike til den ønskede arbejds­højde. Klemmen starter ved en komfortabel højde af 34″/84 cm over jorden, hvilket eliminerer behovet for løftning. Stativets flade fødder er udstyret med justerbare fødder for at tilpasse sig ujævne gulve.

Stativet har Feedbacks velkendte klemmo­kopling med hurtigmekanisme og spinnespak, som er kendt for sin brugervenlighed og sikre greb. Den maksimale løftekapacitet på 110lb/50 kg gør den perfekt til performance-ebikes. Derudover tilbyder Feedback både US og EU-netadapter for at sikre kompatibilitet.

Feedback Pro E Lift Repair Stand vil være tilgængelig for køb fra $1200/1350€ fra januar 2025. For dem, der er interesserede, vil den være tilgængelig i udvalgte uafhængige cykelbutikker eller direkte fra Feedback Sports. Så hvorfor ikke investere i et høj-kvalitets og prisvenligt arbejdsstand, der gør cykelvedligeholdelse til en leg?

Forbedret cykelreparation med Feedback Pro E Lift Repair Stand