Dr. Ethan Hart er en ekspert i integrationen af teknologi og menneskelig adfærd, og har en ph.d. i Human-Computer Interaction fra University of California, Berkeley. Med over 15 års erfaring i tech-startups, der er fokuseret på brugeroplevelse og adaptive teknologier, har Ethan hjulpet med at udvikle softwareløsninger, der er både intuitive og revolutionerende. Hans forskning fokuserer på, hvordan teknologi kan forbedre hverdagen uden at krænke privatliv og individualitet. Ethans arbejde er ofte præsenteret i tech-konferencer og i akademiske tidsskrifter, hvor han diskuterer balancen mellem teknologisk fremskridt og human-centreret design.