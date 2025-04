Dr. Naomi Lin ist eine renommierte Expertin auf dem Gebiet der Robotik und künstlichen Intelligenz mit einem Doktortitel in Robotik von der Carnegie Mellon University. Sie hat über 18 Jahre lang intelligente Systeme entworfen, die die menschlichen Fähigkeiten im Gesundheitswesen und in industriellen Umgebungen erweitern. Derzeit leitet Naomi ein innovatives Labor, das die Entwicklung autonomer Robotersysteme vorantreibt. Ihre umfangreichen Forschungen haben zu mehreren Patenten geführt und ihre Methoden werden weltweit in Ingenieurkursen gelehrt. Naomi ist auch eine häufige Hauptrednerin auf internationalen Tech-Symposien und teilt ihre Vision für eine Zukunft, in der Menschen und Roboter nahtlos zusammenarbeiten.