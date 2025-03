Die Elektrische Revolution von Quebec: Ein zeitgemäßer Wandel von Rabatten zu Verantwortung

Quebec verlängert das „Roulez vert“-Rabattprogramm bis 2025-2026 und bietet bis zu 4.000 $ für neue Elektrofahrzeuge und 2.000 $ für Plug-in-Hybride, unter bestimmten Zulassungsbedingungen.

Anreize für gebrauchte Elektrofahrzeuge und Elektromotorräder sind mit jeweils 2.000 $ und 1.000 $ verfügbar, mit einer Preisobergrenze für Fahrzeuge von 65.000 $.

Die Rabatte enden im Januar 2027, was Quebecs Übergang zu einem Modell widerspiegelt, bei dem die Eigentümer zur Finanzierung der Infrastruktur durch jährliche Gebühren beitragen.

Das jährliche Gebührenmodell für Elektrofahrzeugbesitzer wird 2027 eingeführt, mit dem Ziel, bis 2030 380 Millionen $ für die Straßeninstandhaltung zu sammeln.

Quebec wird im April 2027 den kostenlosen Zugang zu Mautbrücken und Fähren für Elektrofahrzeuge einstellen, was bis 2030 voraussichtlich 75 Millionen $ einbringen wird und die Gleichheit in der Finanzierung der Infrastruktur fördert.

Die politische Änderung betont die langfristige Nachhaltigkeit und balanciert die Einführung grüner Technologien mit den Finanzierungsbedürfnissen der Infrastruktur.

Quebecs Ansatz könnte als Modell für eine gerechte Elektrifizierung des Verkehrs weltweit dienen.

Mitten in Quebecs malerischen Landschaften entsteht eine neue Ära für Elektrofahrzeuge (EVs). Die Provinzregierung, bekannt für ihre robusten Umweltpolitiken, entwickelt ihren Ansatz zur Unterstützung von Elektrofahrzeugen weiter und markiert einen nuancierten Übergang von Anreizen zu Verantwortung.

Finanzminister Eric Girard stellte kürzlich Quebecs Budget 2025-2026 vor, das die vorübergehende Verlängerung des „Roulez vert“-Rabattprogramms skizziert. Ab dem 1. April 2025 wird Quebec die Rabatte für neue Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge verlängern: bis zu 4.000 $ für vollständig elektrische oder Brennstoffzellenmodelle und 2.000 $ für Plug-in-Hybride. Bemerkenswert ist, dass die Fahrzeuge einen Preis von unter 65.000 $ haben müssen, um sich zu qualifizieren. Gebrauchte Elektrofahrzeuge sind für 2.000 $ berechtigt, während Elektromotorräder 1.000 $ erhalten können.

Diese Verlängerung steht jedoch vor dem Hintergrund eines Wandels. Im Januar 2027 wird das offizielle Ende dieser Anreize eintreten, da Quebec sich einem nachhaltigen Modell zuwendet, das von den Besitzern von Elektrofahrzeugen verlangt, direkter zu den Infrastrukturkosten beizutragen. Die Botschaft der quebecer Regierung ist klar: Die Ära der Anreizförderung neigt sich dem Ende zu und betont einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur.

Ein bedeutender Schritt in diese neue Richtung ist eine jährliche Gebühr für Besitzer von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen, die im Januar 2027 beginnt. Diese Initiative, die voraussichtlich bis 2030 380 Millionen $ einbringen wird, bedeutet einen finanziellen Wandel von Rabatten hin zu Einnahmequellen und stellt sicher, dass diejenigen, die Quebecs Straßennetz nutzen, auch zu dessen Instandhaltung beitragen.

Darüber hinaus wird Quebec ab April 2027 den kostenlosen Zugang zu Mautbrücken und Fähren für Fahrzeuge mit grünen Kennzeichen einstellen, eine Maßnahme, die bis 2030 voraussichtlich zusätzliche 75 Millionen $ in die Staatskassen bringen wird. Solche Maßnahmen unterstreichen einen Schritt in Richtung Gleichheit, bei dem alle Straßenbenutzer die Last der Infrastrukturfinanzierung teilen.

Seit mehr als einem Jahrzehnt haben Quebecs Anreize die Einführung von Elektrofahrzeugen katalysiert. Jetzt, mit steigenden Zahlen von Elektrofahrzeugen und einem reifenden Markt, konzentriert sich die Provinz auf langfristige finanzielle Nachhaltigkeit. Diese politische Evolution kündigt ein durchdachtes Gleichgewicht an: die Annahme grüner Technologien und gleichzeitig eine logische Verteilung der Infrastrukturkosten.

Während die üppigen Wälder und lebhaften Städte Quebecs sich auf diesen Übergang vorbereiten, ist die übergreifende Botschaft eine von Verantwortung und Weitblick. Dieser Wandel spiegelt die globale Erzählung wider, dass nachhaltiger Verkehr nicht nur unsere Straßen grüner machen, sondern sie auch erhalten muss. Quebecs Blaupause könnte der Vorläufer eines breiteren, gerechteren Modells der Elektrifizierung des Verkehrs sein.

