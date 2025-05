Feedback Sports bringt erschwingliche elektrische Hebehilfe für Fahrradreparaturen auf den Markt.

Das innovative Team von Feedback Sports hat ein bahnbrechendes Produkt für Besitzer moderner Performance-E-Bikes und schwerer Mountainbikes eingeführt. Der Feedback Pro E Lift Repair Stand bietet eine elektrische Hebehilfe für einfache Wartung und Reparaturen zu Hause. Er schließt die Lücke auf dem Markt für eine kompakte und erschwingliche Lösung, die keinen großen Werkstattplatz erfordert.

Im Gegensatz zu traditionellen Reparaturständen wurde der Feedback Pro E Lift mit Portabilität und Effizienz im Hinterkopf entworfen. Er verfügt über einen leichteren Hebemechanismus und einen angemessenen Höhenbereich, der dennoch mehr als ausreichend für die meisten Aufgaben ist. Der Stand hat eine stabile Basis, die einfach weggerollt werden kann, wenn sie nicht verwendet wird, was eine optimale Raumausnutzung ermöglicht.

Eine der Hauptfunktionen des Feedback Pro E Lift ist seine Erschwinglichkeit. Mit einem Preis von weniger als der Hälfte vergleichbarer professioneller E-Lift-Reparaturstände bietet er hervorragenden Wert für Heimmechaniker und kleine Fahrradgeschäfte, die ihre Ausrüstung aufrüsten möchten, ohne das Budget zu sprengen.

Der Stand ist benutzerfreundlich und einfach zu montieren. Mit nur 29″/74 cm im quadratischen Fußabdruck nimmt er nicht viel Platz in Ihrer Garage oder Werkstatt ein. Die Arbeitsstange mit 55lb/34 kg kommt weitgehend montiert und erfordert nur die Montage der breiten Basis, bevor sie einsatzbereit ist.

Mit über 3’/1m in Hebehöhe kann der Feedback Pro E Lift Ihr E-Bike oder Mountainbike mühelos auf die gewünschte Arbeitshöhe anheben. Der Klemmbereich beginnt in einer bequemen Höhe von 34″/84 cm über dem Boden, was das Anheben überflüssig macht. Die flachen Füße des Stands sind mit verstellbaren Elementen ausgestattet, um sich an unebene Böden anzupassen.

Der Stand verfügt über Feedbacks bekannte Klemmverbindung mit Schnellmechanismus und Drehhebel, die für ihre Benutzerfreundlichkeit und sicheren Halt bekannt ist. Die maximale Hebekapazität von 110lb/50 kg macht ihn perfekt für Performance-E-Bikes. Darüber hinaus bietet Feedback sowohl US- als auch EU-Netzadapter an, um die Kompatibilität sicherzustellen.

Der Feedback Pro E Lift Repair Stand wird ab Januar 2025 zum Kauf für $1200/1350€ erhältlich sein. Für Interessierte ist er in ausgewählten unabhängigen Fahrradgeschäften oder direkt von Feedback Sports erhältlich. Warum also nicht in einen hochwertigen und erschwinglichen Arbeitsstand investieren, der die Fahrradwartung zum Kinderspiel macht?

Verbesserte Fahrradreparatur mit dem Feedback Pro E Lift Repair Stand