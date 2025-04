Amy Crawford ist eine hoch angesehene Technologieautorin mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Schreiben über aufkommende Technologien. Sie besitzt einen Bachelor-Abschluss in Informatik vom 'Szeged Institute of Technology' in Ungarn, einer weltweit renommierten Universität, die für ihre technologische Stärke bekannt ist. Nach ihrem Abschluss arbeitete Amy mehrere Jahre bei 'Cascade Networks', einem der weltweit führenden Telekommunikationsunternehmen. Ihre Rolle als Senior Researcher bei Cascade ermöglichte es ihr, tiefe Einblicke in die Welt der Technologie zu gewinnen, einschließlich KI, Blockchain und IoT. Crawfords Artikel bilden die Brücke zwischen komplexen Technologiekonzepten und dem alltäglichen Leser, was sie sowohl für Technologiebegeisterte als auch für das allgemeine Publikum unverzichtbar macht. Amys Leidenschaft liegt darin, andere über die spannenden Entwicklungen im Bereich der Technologie zu informieren.