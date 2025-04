Hubert Spring, eine führende Autorität auf dem Gebiet der aufstrebenden Technologien, hat einen Bachelor of Science in Computersoftwaretechnik vom Delhi Institute of Technology, Indien, und einen Master-Abschluss in Angewandter Informationstechnologie von der Hardvard University, USA. Spring begann seine berufliche Laufbahn bei der Microsoft Corporation, wo er als leitender Softwareingenieur arbeitete und zukunftsweisende Lösungen für komplexe technologische Probleme lieferte. In den letzten zehn Jahren hat er die Schnittstelle von Technologie, Gesellschaft und Kultur erforscht und seine Erkenntnisse mit geschicktem Stift ausgedrückt. Er hat Respekt für seine tiefgreifenden Einblicke in zukünftige Trends erlangt, was seine Schriften für jeden, der in der Technologie vorne bleiben will, unverzichtbar macht.

Heute ist Spring ein angesehener Beitragende zu renommierten, technologieorientierten Publikationen, ein sehr gefragter Hauptredner auf Branchenkonferenzen und der Technologieberater für Globomantics, eine Technologie- und Beratungsfirma. Seine Schriften inspirieren und leiten weiterhin Technikbegeisterte, Innovatoren und Entscheidungsträger auf der ganzen Welt.