1 kW Vesinikukütuseelement, mis revolutsioonib kaasaskantavat energiat

Dr. Marcus Webb on tunnustatud asjatundja Internet of Things (IoT) ja ühenduvuslahenduste valdkonnas, kellel on doktorikraad võrgutehnika alal Imperial College London'ist. Tal on üle 20 aasta kogemust suuremahuliste traadita kommunikatsioonisüsteemide disainimise ja rakendamise alal. Praegu juhib Marcus inseneride meeskonda juhtivas tehnoloogiaettevõttes, kus nad arendavad edasijõudnud IoT lahendusi nutikatele linnadele ja jätkusuutlikele keskkondadele. Tema töö keskendub ühenduvuse parandamisele, et muuta tehnoloogia kättesaadavamaks ja tõhusamaks. Marcus on aktiivne panustaja tööstusstandarditesse ja regulaarne esineja globaalsetel tehnoloogiakonverentsidel, propageerides nutikamaid, omavahel ühendatud süsteeme.