6. põlvkonna varjatud hävitajad vabastatud: USA, Hiina ja Euroopa võistlevad tulevase õhutatise domineerimise nimel

Miks uued 6. põlvkonna hävitajad muudavad sõda igaveseks — Siin on, kuidas USA, Hiina ja Euroopa madistavad taevas

6. põlvkonna hävitajad hakkavad revolutsiooniliselt muutma õhulahingut, kasutades varjumist, tehisintellekti ja järgmise põlvkonna jõu.Et teada saada, mis ootab ees 2025. aastal ja kaugemal.

Kiirfaktid 3+ riiki (USA, Hiina, Euroopa) juhivad 6. põlvkonna hävitajate võiduajamist

(USA, Hiina, Euroopa) juhivad 6. põlvkonna hävitajate võiduajamist Mach 2+ tippkiirus, kuni 1,700+ miili lahinguradii

tippkiirus, kuni lahinguradii Tehisintellekti juhtimiskeskused mehitatud ja mehitatud missioonide jaoks

mehitatud ja mehitatud missioonide jaoks Teenistusse sisenemine: juba 2028–2035

Militaarõhus on pooleli vaikne revolutsioon, mis lubab ümber kirjutada õhuherruse reeglid. 6. põlvkonna hävitajad ei ole enam ulmeainet — 2025. aastaks on maailma suurimad jõud lukustanud kõrge panusega võiduajamise, et kontrollida taevast voolujooneliste superlennukitega, mis mõtlevad iseseisvalt.

Mis teeb 6. põlvkonna hävitajad nii mängu muudavaks?

Unusta klassikaline õhulahing — need uued lennukid on nutikamad, varjatumad ja surmavamad. Puhta kiirusest lähtumise asemel toetuvad 6. põlvkonna hävitajad järgmise taseme varjumisele, pikemale ulatusele ja võimsale sidumisele droonide ja satelliitidega. Kasutades täiustatud tehisintellekti, saavad nad olla reaalajas andmete keskusteks, suudavad tuvastada ohud, määrata sihtmärke ja planeerida ülesandeid kiiremini kui ükski inimene.

Sõjaväed panustavad suurte summadega „mehitatud-mehitatud meeskonnatöösse“. Need lennukid ei lenda üksi; nad koordineerivad droonide, maapinna ressursside ja isegi satelliitide parvi. Piir piloodi ja programmeeritud intelligentsuse vahel hägustub, viies globaalset õhujõudu tundmatutesse piirkondadesse.

K: Kuidas me siia jõudsime? Põlvkonnad seletatud

Teise maailmasõja järel arenesid hävitajad kiiresti. Lihtsatest lennukitest (nagu F-86 Sabre) radariga varustatud kaitsjateni, siis mitmeotstarbeliste masinateni, millel on digitaalne sisemus. 2000. aastad tõid „nähtamatud“ hävitajad nagu F-35. Kuid tänased 6. põlvkonna lennukid — mõtle USA F-47, Hiina J-36 ja Euroopa GCAP Tempest — purustavad kõik varasemad piirangud.

Iga hüpe toob kaasa uue võimu tasakaalu. Nüüd on varjumine ja tehisintellekt lahinguväljad, ütlevad kaitseeksperdid.

Kuidas USA, Hiina ja Euroopa võrreldavad: Peamised kandidaadid

USA F-47 NGAD: Kavandatud täielikuks õhuherruseks 2030. aastaks, F-47 „Stealth++“ ühendab Mach 2 kiirusest 1,150-miilise lahinguradiusega. Selle tehisintellekti juhitav kabiin haldab droone ja elektroonilist sõda, tõugates sügavale vaidlustatud õhuruumi. Analüütikud ennustavad, et see ületab kõik olemasolevad lennukid varjumise ja digitaalses sõjas.

Kavandatud täielikuks õhuherruseks 2030. aastaks, F-47 „Stealth++“ ühendab Mach 2 kiirusest 1,150-miilise lahinguradiusega. Selle tehisintellekti juhitav kabiin haldab droone ja elektroonilist sõda, tõugates sügavale vaidlustatud õhuruumi. Analüütikud ennustavad, et see ületab kõik olemasolevad lennukid varjumise ja digitaalses sõjas. Hiina J-36: Hiina vastus Ameerika õhujõududele on monster: umbes 75 jalga pikk, kaalub üle 99,000 naela ja uhkeldab kolmekordsete mootoritega, et saavutada ulatust ja toorest jõudu. 1,725-miilise ulatusega sügavale Vaikse ookeani ja pika vahemaa rakettidega pommitamise võimekusega on J-36 kooskõlas Hiina strateegiaga hoida rivaale eemal oma rannikust.

Hiina vastus Ameerika õhujõududele on monster: umbes 75 jalga pikk, kaalub üle 99,000 naela ja uhkeldab kolmekordsete mootoritega, et saavutada ulatust ja toorest jõudu. 1,725-miilise ulatusega sügavale Vaikse ookeani ja pika vahemaa rakettidega pommitamise võimekusega on J-36 kooskõlas Hiina strateegiaga hoida rivaale eemal oma rannikust. Euroopa GCAP Tempest: Ühendus Ühendkuningriigi, Itaalia ja Jaapani vahel, Tempest ületab Atlandi ühe tankimisega ja toob kohale üle 10,000 naela nutika laskemoona. Koos integreeritud tehisintellekti ja „süsteemide süsteemide“ võrgustikuga, plaanib see 2035. aastaks kasutusele võtta ja asendab Eurofighter Typhooni.

Iga riigi disain peegeldab unikaalseid prioriteete — kuid kõik panustavad tugevalt tehisintellektile, järgmise põlvkonna varjumisele ja teabe sõjas ülemvõimule.

K: Milline roll on tehisintellektil nendes lennukites?

6. põlvkonna hävitajad on sisuliselt lendavad superarvutid. Tehisintellekt sorteerib läbi tohutute andmevoogude, tuvastab ohud ja pakub või isegi teostab vasturünnakud. Mõnes stsenaariumis tegeleb tehisintellekt kõigega välja arvatud päästikuga. See kiirendab otsuste langetamist ja väldib inimeste koormust kaootilistes, mitme domeeni lahinguväljal (DARPA).

Tehisintellekt võimaldab ka pilootidel koordineerida „lojaalseid tiivalinde” — droonide parade, mis luuravad, tõrjevõimet või ründavad sihtmärke peamise lennuki pikendustena.

Kuidas kujundavad 6. põlvkonna hävitajad tuleviku sõda?

Need lennukid ei ole ainult uued õhusõidukid; need on vektorid täiesti uue sõjakäsitluse jaoks. Pretsedenditu ühenduvuse tõttu suudavad nad halvata vaenlase kaitse ja ümber kujundada strateegilisi õpetusi. Kuid küsimused kerkivad esile: Kes kontrollib tehisintellekti? Kas iseseisvad relvad võivad käivitada uusi relvarallisid või vigu? Tulevad aastad nõuavad uusi lepinguid — ja usaldust.

Oota tulevikku, kus kiirus on varjutatud anduri fusiooniga, digitaalse varjamisvõime ja masinate meeskonnatööga. Kui rivaalid investeerivad suures osas, võib eskalatsiooni risk suureneda, kuid koostööd nagu Euroopa Tempest tõestavad, et strateegilised partnerlused on võimalikud — isegi tehnoloogilise eeliseahnud maailmas.

