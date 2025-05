Feedback Sports lansseerib taskukohase elektrilise liftabi jalgrattaremondiks

Innovatiivne meeskond Feedback Sports on tutvustanud revolutsioonilist toodet modernsete jõudluselektrirataste ja raskete mägiratta omanikele. Feedback Pro E Lift Repair Stand pakub elektrilist tõstmisabi mehhanismi, et lihtsustada hooldust ja remonte kodus. See täidab turul tühiku kompaktse ja taskukohase lahenduse jaoks, mis ei nõua suurt töökoja pinda.

Erinevalt traditsioonilistest remondistendidest on Feedback Pro E Lift kujundatud silmas pidades portatiivsust ja efektiivsust. Sellel on kergem tõstemehhanism ja mõistlik kõrgusvahemik, mis on siiski enam kui piisav enamikuks ülesanneteks. Stendil on stabiilne alus, mida saab lihtsalt ära rullida, kui seda ei kasutata, pakkudes optimaalset ruumi kasutust.

Üks peamisi omadusi Feedback Pro E Lift’is on selle taskukohasus. Hind, mis on vähem kui pool võrreldavatest professionaalsetest elektritõsturemontidest, pakub suurepärast väärtust kodumehaanikutele ja väikestele jalgrattapoodidele, kes soovivad oma varustust uuendada, ilma et rahakott tühjaks saaks.

Stend on loodud olema kasutajasõbralik ja lihtne kokku panna. Ainult 29″/74 cm ruutjalajälg ei võta palju ruumi teie garaažis või töökojas. 55lb/34 kg töövars tuleb peaaegu kokku pandud ja nõuab ainult laia aluse paigaldamist enne kasutusvalmidust.

Üle 3’/1m tõstekõrgusega saab Feedback Pro E Lift lihtsalt tõsta teie elektriratast või mägiratta soovitud töö kõrgusele. Klamber algab mugaval kõrgusel 34″/84 cm maapinnast, mis elimineerib tõstmise vajaduse. Stendi lamedad jalad on varustatud reguleerijatega, et kohanduda ebatasaste põrandatega.

Stendil on Feedbacki tuntud klambrikinnitus kiire mehhanismi ja pöördpuldiga, mis on tuntud oma kasutajasõbralikkuse ja kindla haarde poolest. Maksimaalne tõstevõime 110lb/50 kg muudab selle ideaalseks jõudluselektrirataste jaoks. Lisaks pakub Feedback nii USA kui ka ELi toiteadapterit, et tagada ühilduvus.

Feedback Pro E Lift Repair Stand on saadaval ostmiseks alates $1200/1350€ jaanuarist 2025. Neile, kes on huvitatud, on see saadaval valitud sõltumatutes jalgrattapoodides või otse Feedback Sportsilt. Miks mitte investeerida kvaliteetsesse ja taskukohasesse tööseisu, mis muudab jalgratta hoolduse lapse mänguks?

