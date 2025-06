Geoloogiline AI-põhine mineraalide uuringute turg 2025: 18% CAGR kasv ja ümberkujundavad tehnoloogilised suundumused

Geoloogiline AI-põhine mineraalide uuringute turu raport 2025: Kasvupunktide, häirivate tehnoloogiate ja globaalsed võimalused. See põhjalik analüüs uurib turu suurust, juhtivaid mängijaid ja AI-toega mineraalide avastamise tulevikku.

Täitev kokkuvõte ja turu ülevaade

Geoloogiline AI-põhine mineraalide uuring viitab tehisintellekti (AI) ja masinõppe (ML) tehnoloogiate rakendamisele geoloogiliste andmete analüüsimiseks, mineraliseerimise mustrite tuvastamiseks ja uute mineraalide ladude avastamise optimeerimiseks. See lähenemine kasutab tohutuid ja keerulisi andmekogusid, sealhulgas geofüüsikalisi, geokeemilisi, kaugseire ja puurtöö andmeid, et suurendada mineraaluuringute täpsust, kiirus ja kulutõhusust.

Aasta 2025 seisuga kogeb globaalne AI-põhine mineraalide uurimisturg kiiret kasvu, mida tõukab mineraalitööstuse kasvav vajadus parandada avastamise määra, vähendada uurimise kulusid ja tegeleda kergesti kättesaadavate rauaside vähenemisega. AI-tehnoloogiate integreerimine võimaldab kaevandusettevõtetel töödelda ja tõlgendada suurte andmekogude efektiivsemalt, mis viib paremate otsuste tegemise ja kõrgemate eduvõimaluste saavutamiseni sihtalade tuvastamisel.

Vastavalt Deloitte’ile on digitaalne transformatsioon, sealhulgas AI vastuvõtmine, muutunud strateegiliseks imperatiiviks kaevandusettevõtetele, kes soovivad jääda konkurentsivõimeliseks keerulises ressursside keskkonnas. Globaalne kaevandustööstuse digitaliseerimise turu, mis hõlmab AI-põhiseid uuringuid, prognoositakse, et see ulatub 2027. aastaks 9,3 miljardi USD-ni, kasvades aastas tehtava keskmise kasvutempo (CAGR) 13,2% võrra aastatel 2022–2027, nagu teatab MarketsandMarkets.

Geoloogilise AI-põhise mineraalide uurimise peamised mängijad on tehnoloogia pakkujad, nagu GoldSpot Discoveries, Earth AI ja Koan Analytics, samuti suured kaevandusettevõtted nagu Rio Tinto ja BHP, kes investeerivad omanäoliste AI lahenduste arendamisse. Need organisatsioonid kasutavad AI-d, et integreerida erinevaid andmeallikaid, automatiseerida geoloogilist modelleerimist ja genereerida ennustavaid kaarte, mis toovad esile kõrge potentsiaaliga uuringu sihtmärgid.

Regionaalses plaanis on Põhja-Ameerika ja Austraalia AI-põhiste uuringute juhtivad kasutajad, mida toetavad arenenud digitaalne infrastruktuur, tugev kaevandussektor ja valitsuse algatused, mis edendavad innovatsiooni. Siiski hakkavad ka Ladina-Ameerika ja Aafrika uued turud AI-tehnoloogiaid kasutusele võtma, et avada uusi mineraalressursse ja meelitada välisinvesteeringuid.

Kokkuvõtteks, geoloogiline AI-põhine mineraalide uurimine muudab mineraalide avastusprotsessi, pakkudes olulisi eeliseid efektiivsuses, täpsuses ja jätkusuutlikkuses. Kuna kaevandustööstus seisab jätkuvalt silmitsi ressursside nappuse ja keskkonnarõhuga, prognoositakse, et AI-põhiste lahenduste kasutuselevõtt kiireneb, kujundades globaalselt mineraalide uurimise tulevikku.

Olulised tehnoloogilised suundumused AI-põhises mineraalide uuringutes

Geoloogiline AI-põhine mineraalide uurimine transformeerib kiiresti kaevandussektorit, rakendades arenenud masinõpet, arvutinägemist ja andmete integreerimise tehnikaid mineraalide ressursside avastamise ja hindamise tõhustamiseks. Aastal 2025 kujundavad mitmed olulised tehnoloogilised suundumused seda valdkonda, võimaldades tõhusamaid, täpsemaid ja kulutõhusamaid uuringu protsesse.

Mitme allika geoteaduslike andmete integreerimine: AI platvormid suudavad üha enam sünteesida tohutu tükke ja erinevaid andmeid, sealhulgas geofüüsikalisi uuringuid, geokeemilisi analüüse, satelliidi pilte ja ajaloolisi puurtöö andmeid. See terviklik andmete integreerimine võimaldab vastupidavamat geoloogilist modelleerimist ja sihtmärkide genereerimist, vähendades valepositiivsete ja tähelepanuta jäetud ladude riski. Ettevõtted nagu Korea Resources Corporation ja BHP investeerivad AI süsteemidesse, mis ühtlustavad erinevad andmevood, et pakkuda põhjalikku aluspinna analüüsi.

AI platvormid suudavad üha enam sünteesida tohutu tükke ja erinevaid andmeid, sealhulgas geofüüsikalisi uuringuid, geokeemilisi analüüse, satelliidi pilte ja ajaloolisi puurtöö andmeid. See terviklik andmete integreerimine võimaldab vastupidavamat geoloogilist modelleerimist ja sihtmärkide genereerimist, vähendades valepositiivsete ja tähelepanuta jäetud ladude riski. Ettevõtted nagu Korea Resources Corporation ja BHP investeerivad AI süsteemidesse, mis ühtlustavad erinevad andmevood, et pakkuda põhjalikku aluspinna analüüsi. Automatiseeritud puurtuuma logimine ja pildianalüüs: Arvutinägemise algoritme rakendatakse nüüd regulaarselt kõrge eraldusvõimega puurtuuma piltidele, automatiseerides mineraloge, tekstuuride ja struktuursete omaduste tuvastamist. See mitte ainult ei kiirenda logimisprotsessi, vaid parandab ka järjepidevust ja objektiivsust. Sellised ettevõtted nagu Orexplore Technologies kasutavad AI-põhiseid skännereid, mis edastavad reaalajas 3D mineralogilisi andmeid otse puurtuumadest.

Ennustav suunamine ja prospektiivsus kaardistamine: Masinõppe mudelid koolitatakse tuntud ladude allkirjade põhjal, et ennustada uusi mineraliseerimisalasid kõrge täpsusega. Need mudelid suudavad töödelda keerulisi, mittelineaarseid seoseid geoloogilistes andmetes, võimaldades tuvastada peeneid uurimissihte, mis võivad jääda traditsioonilistes meetodites tähelepanuta. GoldSpot Discoveries ja Earth AI on selles osas esirinnas, pakkudes AI-põhiseid prospektiivsus kaarte, mis suunavad uuringute investeeringute otsuseid.

Pilvepõhine koostöö ja reaalajas analüütika: Pilvetehnoloogia vastuvõtmine hõlbustab reaalajas andmete jagamist ja koostööd geoloogide, andmete teadlaste ja otsustajate vahel ülemaailmsetes operatsioonides. Pakkujate platvormid, nagu Seequent, võimaldavad sujuvat AI analüütika integreerimist geoloogilisse töövoogu, suurendades liikuvust ja reageerimisvõimet uurimiskampaaniates.

Need tehnoloogilised suundumused mitte ainult ei suurenda mineraalide avastamise eduvõimalusi, vaid suunavad ka jätkusuutlikkust, minimeerides tarbetut puurtööd ja vähendades keskkonnamõjusid. Kuna AI võimed jätkavad arengut, ootame, et geoloogiline AI-põhine mineraalide uuring muutub tööstuse standardiks 2025. aastal ja edaspidi.

Konkurentsiolukord ja juhtivad uuendajad

Geoloogilise AI-põhise mineraalide uurimise konkurentsiolukord 2025. aastal on iseloomustatud kiirete tehnoloogiliste edusammudega, suurenenud investeeringutega ja kasvava nimekirjaga nii kehtivatest kaevandusettevõtetest kui ka spetsialiseeritud tehnoloogia idufirmadest. Valdkond näeb paradigmade muutust, kuna tehisintellekti (AI) ja masinõppe (ML) algoritme rakendatakse üha enam geoloogiliste andmete analüüsimiseks, mineraliseerimise ennustamiseks ja uuringustrateegiate optimeerimiseks. See muutus on tingitud vajadusest vähendada uurimiskulusid, parandada avastamise määra ja tegeleda kergesti kätte saadavate rauaside kvaliteedi langusega.

Juhivad uuendajad selles valdkonnas hõlmavad nii globaalseid kaevandusgigante kui ka paindlikke tehnoloogiaettevõtteid. Rio Tinto ja BHP on mõlemad investeerinud palju AI-põhistesse uuringute platvormidesse, kasutades oma andmekogusid ja arenenud analüütikat, et tuvastada uusi ladusid ja täiustada otsustusprotsessi. Need ettevõtted integreerivad AI oma olemasolevatesse töövoogudesse, mis toob kaasa kiirema sihtmärkide genereerimise ja paremate ressursside hindamise täpsuse.

Tehnoloogia rindel on ettevõtted nagu OreFox ja GoldSpot Discoveries innovatsiooni esirinnas. OreFox kasutab süvaõppimist ja andmefusiooni tehnikaid keerukate geoloogiliste andmekogude tõlgendamiseks, samas kui GoldSpot Discoveries kasutab AI-d, et avastada peidetud mustreid geoteadusandmetes, aidates klientidel teha rohkem informeeritud uurimiskuiseid otsuseid. Need ettevõtted koostavad sageli partnerlusi keskmise suurusega ja noorte kaevandusettevõtetega, muutes ligipääsu tipptasemel uurimistöö tööriistadele demokraatlikumaks.

Teine märkimisväärne mängija on Koan Analytics, mis on spetsialiseerunud AI-põhisele georuumilisele analüüsile, pakkudes lahendusi, mis integreerivad satelliidipilte, geofüüsikalisi uuringuid ja geokeemilisi andmeid. Nende platvormid võimaldavad kiiret piirkondlikku hindamist ja kõrge eraldusvõimega sihtimist, vähendades traditsiooniliste uuringumeetoditega seotud aega ja kulusid.

Strateegilised koostöölepped ja ühinemised kujundavad konkurentsidünaamikaid. Näiteks on Barrick Gold sõlminud partnerlussuhteid AI idufirmadega, et täiustada oma uurimisprojekti, samas kui riskikapitali investeerimine kaevandustehnoloogia ettevõtetesse saavutas 2024. aastal uued rekordid, teatas S&P Global Market Intelligence. See rahainvesteering kiirendab AI lahenduste arendamist ja juurutamist kogu tööstuses.

Kokkuvõttes määratleb 2025. aasta maastik geoloogilise AI-põhise mineraalide uurimise osas nii kehtivad kaevanduskorporatsioonid kui ka paindlikud tehnoloogiauuendajad, kes kõik püüavad ära kasutada AI potentsiaali, et avada uusi mineraalressursse ja säilitada konkurentsieelist ressursinappuses maailmas.

Turusuurus, kasvuennustused ja CAGR analüüs (2025–2030)

Globaalne turg geoloogilisele AI-põhisele mineraalide uurimisele on valmis tugevaks laienemiseks aastatel 2025–2030, mida tingib kaevandussektori kasvav AI vastuvõtt, et suurendada uurimise efektiivsust, vähendada kulusid ja parandada avastamise määrasid. Vastavalt MarketsandMarkets’ prognoosidele, oli AI turg kaevandustes, mis hõlmab mineraalide uuringut, 2023. aastal väärt ligikaudu 650 miljonit USD ja oodatakse, et see ületab 2030. aastaks 2,5 miljardit USD, näidates prognoositavat aastast keskmist kasvumäära (CAGR) üle 21% perioodil.

See kasv põhineb mitmel võtmefaktoril:

Andmete proliferatsioon: Kõrge eraldusvõimega geofüüsikaliste, geokeemiliste ja kaugseire andmete üha kasvav kättesaadavus on loonud viljaka pinnase AI rakendamiseks, võimaldades täpset ja kiiret mineraliseerimise alade tuvastamist.

Kõrge eraldusvõimega geofüüsikaliste, geokeemiliste ja kaugseire andmete üha kasvav kättesaadavus on loonud viljaka pinnase AI rakendamiseks, võimaldades täpset ja kiiret mineraliseerimise alade tuvastamist. Kulupressatsioon: Kaevandusettevõtted tunnevad vajadust uurimise eelarve optimeerimise järele. AI-põhised lahendused võivad vähendada ajakulu ja kulutusi, mis on seotud traditsiooniliste uurimismeetoditega, muutes nad kapitalikeskses tööstuses äärmiselt atraktiivseks.

Kaevandusettevõtted tunnevad vajadust uurimise eelarve optimeerimise järele. AI-põhised lahendused võivad vähendada ajakulu ja kulutusi, mis on seotud traditsiooniliste uurimismeetoditega, muutes nad kapitalikeskses tööstuses äärmiselt atraktiivseks. Tehnoloogilised edusammud: Masinõppe algoritmide, pilvandmetöötluse ja äärelähedase analüütika arengud kiirendavad AI tööriistade juurutamist geoloogilistes uuringutes, nagu rõhutab Deloitte.

Masinõppe algoritmide, pilvandmetöötluse ja äärelähedase analüütika arengud kiirendavad AI tööriistade juurutamist geoloogilistes uuringutes, nagu rõhutab Deloitte. Regulatiivsed ja ESG-dünaamikad: Rangemad keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimis (ESG) nõuded sunnivad ettevõtteid kasutama AI-d sihipärasemate ja vähem invasivsete uuringute jaoks, vähendades keskkonnajalajälge.

Regionaalselt on Põhja-Ameerika ja Austraalia juhtivad kasutajad, põhjustatud nende küpsest kaevandussektorist ja tugevast innovatsiooniekosüsteemist. Siiski oodatakse, et Aafrika ja Lõuna-Ameerika uued turud saavad olema kiirema kasvu tunnistajaks, kuna AI-põhised uuringud aitavad avada uusi mineraalressursse aluteludes (PwC).

Vaadates edasi aastasse 2030, oodatakse, et turg jätkab konsolideerumist, kus suured kaevandusettevõtted investeerivad omanäolistesse AI platvormidesse ja idufirmadesse, mis spetsialiseeruvad geoloogiliste andmete analüüsile. CAGR üle 21% rõhutab valdkonna kiiret digitaalset transformatsiooni ja AI kriitilist rolli mineraalide avastamise ja ressursi arendamise tulevikus.

Regionaalne turu analüüs ja investeeringute kuumad punktid

Aastal 2025 on AI-põhiste mineraalide uuringute regionaalne maastik kujundatud geoloogilise potentsiaali, digitaalse infrastruktuuri ja investeeringute kliima kokkuviimisega. Põhja-Ameerika, eriti Kanada ja Ameerika Ühendriigid, jäävad esirinda tugeva kaevandussektori, arenenud teadusasutuste ja toetavate valitsusalgatuste tõttu. Kanada provintsid, nagu Ontario ja Quebec, on märkimisväärsed kuumad punktid, kasutades AI-d, et avada uusi ladusid Abitibi roheline kivimivööd ja teistes paljude tootmise piirkondades. Ettevõtted nagu GoldSpot Discoveries ja Minerva Intelligence rakendavad aktiivselt masinõpet, et tõlgendada vana geoloogilisi andmeid, tuues kaasa uusi avastusi ja suurt investorite huvi.

Austraalia on veel üks oluline regioon, kus Lääne-Austraalia ja Queensland meelitavad märkimisväärset investeeringut. Valitsuse Geoscience Australia ja erasektori mängijad integreerivad AI-d geofüüsikaliste ja geokeemiliste andmete koosseisu, et sihtida kriitilisi mineraale nagu liitium, nikkel ja haruldased maearthad. Pilbara ja Yilgarn Cratoni on keskpunktid, kus AI-põhine prospektiivsus kaardistamine kiirendab uurimise ajakava ja vähendab kulusid.

Lõuna-Ameerikas on Tšiili ja Peruu esile kerkinud AI vastuvõtu juhtivateks, mida toetab nende ulatuslik vask- ja liitiumivarude hulk. Tšiili valitsuse edendus digitaalsete üleminekutehe, koos kohalike ülikoolide ja globaalse tehnoloogiatööstuse partnerlusaidiga, loob eluhooga ökosüsteemi AI-põhiste uuringute jaoks. Codelco ja teised suured kaevandustootjad katsetavad AI tööriistu puurimisalade sihtimiseks ja ressursside hindamiseks, muutes Andide piirkonna välismaiste otseinvesteeringute magnetiks.

Aafrika mineraalirikkad piirkonnad, eriti Lõuna-Aafrikas, Botswanas ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis, hakkavad nägema AI integreerimise kasvu. Kuigi infrastruktuur ja andmekvaliteet jäävad väljakutseteks, võimaldavad rahvusvahelised koostööd ja rahastamine organisatsioonidelt nagu Maailmapank katseprojekte, mis näitavad AI väärtust avastamisriskide vähendamisel väheuuritud aladel.

Investeeringute kuumad punktid 2025: Abitibi roheline kivimivööd (Kanada): AI-põhine ajalooliste andmete uuesti analüüs. Pilbara ja Yilgarn (Austraalia): AI kriitiliste mineraalide sihtimiseks. Andide vaskvööde (Tšiili/Peruu): AI optimeeritud puurimisalal sihtimine. Kesk-Aafrika: Varajases faasis AI katsekavad kõrge potentsiaaliga piirkondades.



Kokkuvõttes juhivad AI-põhised mineraalide uuringud piirkonnad, kus on küps kaevandussektor, digitaalsed valmidused ja toetavad poliitikaraamid, investeeringud voolavad piirkondadesse, kus AI näitab ennast avastamise taseme ja vähendatud uuringuriskide tõhususe tõendina.

Väljakutsed, riskid ja uued võimalused

AI integreerimine geoloogilise mineraalide uuringusse muudab sektori, kuid see toob kaasa ka keerulise väljakutsete, riskide ja tekkivate võimaluste maastiku, kuna tööstus liigub aastasse 2025. Üks peamisi väljakutseid on geoloogiliste andmete kvaliteet ja kättesaadavus. Paljud kaevanduse piirkonnad, eriti arengumaades, ei oma täielikke, kõrge eraldusvõimega andmekogusid, mis võib piirata AI mudelite tõhusust. Andmete heterogeensus – mis tuleneb erinevatest allikatest, formaatidest ja ajaloolistest vastuoludest – keerukendab mudelite koolitust ja juurutamist, mis võib viia valeennustuste või tähelepanuta jäetud ladudeni (McKinsey & Company).

Teine oluline risk on paljude AI algoritmide “must karp”. Huvigruppidel, sealhulgas geoloogidel ja investoritel, võib olla kõhklema minna usaldada uuringuotsuseid, mis põhinevad mudelitel, mille siseülesanne ei ole kergesti tõlgendatav. See läbipaistvuse puudumine võib aeglustada vastuvõttu ning tekitada regulatiivseid takistusi, eriti kuna valitsused suurendavad kaevandamise ja keskkonnamõjude üle vaatluse (Deloitte).

Küberjulgeolek on kerkimas murekohtuna, kuna uurimisandmed ja omandiõigusega AI mudelid muutuvad väärtuslikeks varadeks. Andmelekete või intellektuaalse omandi varguse risk on suurenenud, eriti kuna ettevõtted toetuvad üha enam pilvepõhistele platvormidele ja kaugtöötlemise võimalustele (PwC).

Hoolimata nende väljakutsete, on võimalused märkimisväärsed. AI-põhine uuringud võivad dramaatiliselt vähendada aega ja kulusid, mis on vajalik elujõuliste mineraalide sihtide tuvastamiseks, võimaldades ettevõtetel reageerida turu nõudlusele ja hinnakõikumistele kiiremini. Tehnoloogia avab ka varasemalt majanduslikult raskesti ligipääsetavad piirkonnad, kuna AI suudab töödelda satelliidipilte, geofüüsika andmeid ja geokeemilisi signaale mastaabis, et tuvastada anomaaliaid (Boston Consulting Group).

AI võimaldab jätkusuutlikumaid uuringuridasid, minimeerides tarbetut puurtööd ja vähendades keskkonnamõjusid.

Koostöö kaevandusettevõtete ja AI idufirmade vahel kiirendab innovatsiooni, mille tulemuseks on uus äri mudel, millega jagada andmeid ja platvormipõhiseid uuringute teenuseid.

Regulatiivsed asutused hakkavad tunnustama AI potentsiaali, et täiustada läbipaistvust ja vastavust mineraalide avastamisel, mis võib sujuvamaks muuta lubade menetlemise protsesse.

Kokkuvõttes, kuigi geoloogiline AI-põhine mineraalide uuring seisab silmitsi andmestiku, usaldusväärsuse ja turvalisuse väljakutsetega, on valdkond valmis aastaks 2025 suureks kasvuks ja muutuseks, mille tõukeks on efektiivsuse tõus, jätkusuutlikkuse imperatiivid ja uued koostööökosüsteemid.

Tuleviku ülevaade: strateegilised soovitused ja tööstuse teekaart

Aasta 2025 tuleviku ülevaade geoloogilisele AI-põhisele mineraalide uuringule on kujundatud kiirete tehnoloogiliste edusammudega, arenevate regulatiivsete maastikega ja kasvava nõudlusega kriitiliste mineraalide järele. Kuna kaevandussektor peab jätkuvalt pingutama efektiivsuse parandamiseks, keskkonnamõjude vähendamiseks ja uute ladude avastamiseks, on AI-põhised lahendused valmis muutuma keskseks uuringustrateegiate osaks. Strateegilised soovitused ja tööstuse teekaart on vajalikud sidusrühmadele, kes soovivad neid trende ära kasutada.

Mitme allika andmete integreerimine: Ettevõtted peaksid seadma prioriteediks mitmekesiste geoloogiliste, geofüüsikaliste ja geokeemiliste andmete integreerimise. AI mudelid saavutavad parima tulemuse, kui neid koolitatakse suurte, kvaliteetsete andmekogudega, mis võimaldab täpsemalt ennustada mineraliseerimisalasid. Strateegilised partnerlused andmete pakkujatega ja teadusasutustega võivad suurendada andmete ligipääsu ja mudelite formaalsust (Rio Tinto).

Ettevõtted peaksid seadma prioriteediks mitmekesiste geoloogiliste, geofüüsikaliste ja geokeemiliste andmete integreerimise. AI mudelid saavutavad parima tulemuse, kui neid koolitatakse suurte, kvaliteetsete andmekogudega, mis võimaldab täpsemalt ennustada mineraliseerimisalasid. Strateegilised partnerlused andmete pakkujatega ja teadusasutustega võivad suurendada andmete ligipääsu ja mudelite formaalsust (Rio Tinto). Investeerimine talentidesse ja infrastruktuuri: Tööstus peab investeerima geoteadlaste ja andmete teadlaste täiendõppesse, et üllatus realiteedi ja AI oskuste vahel. Lisaks on IT infrastruktuuri moderniseerimine, et toetada tipptasemel arvutust ja pilvepõhist analüütikat, kriitilise tähtsusega reaalajas andmete töötlemiseks ja mudelite juurutamiseks (BHP).

Tööstus peab investeerima geoteadlaste ja andmete teadlaste täiendõppesse, et üllatus realiteedi ja AI oskuste vahel. Lisaks on IT infrastruktuuri moderniseerimine, et toetada tipptasemel arvutust ja pilvepõhist analüütikat, kriitilise tähtsusega reaalajas andmete töötlemiseks ja mudelite juurutamiseks (BHP). Koostöö ja avatud innovatsioon: Avatud allika AI platvormid ja koostööalased uurimisalgatused võivad kiirendada innovatsiooni ning vähendada kulusid. Tööstuse konsortsiumid ja avaliku ja erasektori partnerlused mängivad olulist rolli parimate praktikate, andmekogude ja AI tööriistade jagamisel, edendades dünaamilisemat uuringute ökosüsteemi (ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE)).

Avatud allika AI platvormid ja koostööalased uurimisalgatused võivad kiirendada innovatsiooni ning vähendada kulusid. Tööstuse konsortsiumid ja avaliku ja erasektori partnerlused mängivad olulist rolli parimate praktikate, andmekogude ja AI tööriistade jagamisel, edendades dünaamilisemat uuringute ökosüsteemi (ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE)). Regulatiivne ühtsustamine ja ESG integratsioon: Kuna valitsused karmistavad keskkonna- ja sotsiaalsete valitsemis (ESG) nõudeid, peab AI-põhine uurimine ühtima jätkusuutlike praktikatega. Ettevõtted peaksid kasutama AI-d, et minimeerida keskkonnajalajälge, parandada sidusrühmade kaasatust ja tagada vastavus muutuvate regulatsioonidega (Rahvusvaheline Kaevandustööstuse ja Metallide Nõukogu (ICMM)).

Kuna valitsused karmistavad keskkonna- ja sotsiaalsete valitsemis (ESG) nõudeid, peab AI-põhine uurimine ühtima jätkusuutlike praktikatega. Ettevõtted peaksid kasutama AI-d, et minimeerida keskkonnajalajälge, parandada sidusrühmade kaasatust ja tagada vastavus muutuvate regulatsioonidega (Rahvusvaheline Kaevandustööstuse ja Metallide Nõukogu (ICMM)). Teekaart aastaks 2025 ja kaugemale: Tööstuse teekaart peaks keskenduma järkjärgulisele AI vastuvõtmisele, alustades katseprojektidest, tõhusate mudelite laiendamisest ja AI integreerimisest peamistes uurimistoimingutesse. Aastal 2025 oodatakse, et liidrid saavutavad märkimisväärseid kulude ja ajakava vähenemisi, samal ajal parandades kriitiliste mineraalide avastamise määra, mis on vajalik energiatootmise ülemineku saavutamiseks (McKinsey & Company).

Kokkuvõttes on geoloogiliste mineraalide uurimise strateegiline AI vastuvõtt 2025. aastal võtmeelement kaevandusettevõtete konkurentsieelise ja jätkusuutliku kasvu saavutamiseks.

