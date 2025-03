Mikromobiilsuse revolutsioon: Easybike G16 kogemus

Dr. Naomi Lin on tuntud ekspert robootika ja tehisintellekti alal, kellel on doktorikraad robootikas Carnegie Melloni ülikoolist. Ta on üle 18 aasta kujundanud intelligentseid süsteeme, mis laiendavad inimvõimeid tervishoiu- ja tööstussektoris. Praegu on Naomi uuendusliku labori juht, mis juhib autonoomsete robootiliste süsteemide arendamist. Tema ulatuslikud uuringud on viinud mitmete patentideni ja tema meetodeid õpetatakse insenerikursustel üle maailma. Naomi on ka sage kõneleja rahvusvahelistel tehnoloogiasümpoosionitel, jagades oma visiooni tulevikust, kus inimesed ja robotid töötavad ühtselt.