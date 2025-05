Ootamatu tõde Rocket Labi 46 miljardi dollari lepingu müra taga

Rocket Lab on liitunud 46 miljardi dollari suuruse USA õhuväe lepinguga, kiirendades investorite huvi ja põhjustades aktsiate tõusu 15%.

Leping, mis on määratletud kui määramata kohaletoimetamine-määramata kogus (IDIQ), hõlmab 297 ettevõtet, mis näitab tugevat konkurentsi rahastuse nimel.

Kui jagada võrdselt, saaks Rocket Lab umbes 22 miljonit dollarit aastas, mis esindab 6% tema praegusest tulust, mis on tagasihoidlik kasv.

Rocket Lab on positsioneeritud kui teine kõige aktiivsem USA raketilaskja, andes sellele konkurentsieelise väiksemate ettevõtete ees.

Suurte konkurentide hulka kuuluvad Boeing, Lockheed Martin ja Northrop Grumman, mis muudab märkimisväärsete osade püüdmiseks olukorra keerulisemaks.

Rocket Lab on seotud ka Ühendkuningriigi 1,3 miljardi dollari suuruse HTCDF-iga, vähendades konkurentsi survet võrreldes USA lepinguga.

Kuigi nende lepingute tulu võib tunduda tagasihoidlik, tähendavad need strateegilist laienemist kaitse ja mitmekesiste tulude suunas.

Rocket Lab and the $1.1B GlobalStar Contract

Seistes kosmose uurimise ja sõjalise kaitse maailmade vahel, Rocket Lab on hiljuti sütitanud investorite entusiasmiga oma kaasamise tõttu tohutu 46 miljardi dollari suurusesse lepingusse. Pealkirjad olid tulvil lubadustest hüpersooniliste katsetuslaunchi võimekuse kohta Ameerika Ühendriikides ja Ühendkuningriigis, tõukates Rocket Labi aktsiad 15% tõusule pärast seda teadaannet. Siiski ei pruugi sellise lepingu sära olla nii märkimisväärne, kui see esmapilgul tundub.

Erutuse keskmes on määramata kohaletoimetamine-määramata kogus (IDIQ) leping, mille korraldas USA õhuvägi oma ettevõtte ulatusliku paindliku hangete lepingu (EWAAC) raames. Kuigi 46 miljardi dollari suurune number on muljetavaldav, on oluline märkida, et Rocket Lab on üks 297 ettevõttest, kes konkureerivad selle rahalise koogi osa nimel. See aspekt paljastab konkurentsi ja rahvarohke maastiku, kus iga ettevõte, hüpoteetiliselt, võiks lõpuks saada minimaalset osa.

Numbrite edasine analüüs näitab, et kui iga osaleja saaks võrdselt osa, võiks Rocket Lab lepinguperioodi jooksul kindlustada umbes 155 miljonit dollarit. Seitsme aasta jooksul tähendab see tagasihoidlikku 22 miljonit dollarit aastas – umbes 6% Rocket Labi praegusest tulust. Kuigi see on tõus, ei tähenda see, et ettevõtte aktsiad tõuseksid uutesse kõrgustesse.

Sellegipoolest on Rocket Labi maine kui teise kõige aktiivsema raketilaskja Ameerikas, kohe SpaceXi järel, positsioneerinud selle hästi, et haarata lepingust suurem osa kui tema konkurendid. Siiski, hiiglased nagu Boeing, Lockheed Martin ja Northrop Grumman, kes samuti konkurentsis osalevad, lisavad märkimisväärse väljakutse rahastuse olulisemate osade võitmisele.

Koos USA võimalustega on Rocket Lab ka osa Ühendkuningriigi hüpersooniliste tehnoloogiate ja võimekuse arendamise raamistikust (HTCDF), mis on 1,3 miljardi dollari suurune ettevõtmine, kus osaleb vaid 90 ettevõtet. Kuigi konkurentsi surve on vähenenud, tähendaks selle lepingu võrdselt jagamine tagasihoidlikku 2 miljonit dollarit aastas iga osaleja jaoks.

Kuigi nende kahe ettevõtmise kogutulu võib tunduda pealiskaudne võrreldes pealkirjade ootustega, esindavad need siiski mitte-eiratud kasvu. Need lepingud, kuigi osa laiemast, segasest valdkonnast, tugevdavad Rocket Labi strateegilist pöördepunkti kaitse suunas, viidates arvutatud sammudele oma tulude allikate mitmekesistamisel.

Siin on oluline mitte alahinnata Rocket Labi strateegilist positsioneerimist, hoolimata näiliselt lahjendatud numbritest. Tõsi, numbrid ei pruugi raputada finantsmaailma, kuid Rocket Lab jätkab oma koha kindlustamist hüpersooniliste ja kosmosetehnoloogiate arenevas tulevikus, sillutades teed nii stabiilsele kui ka uuenduslikule kasvule. Tõeline proovikivi on see, kui tõhusalt Rocket Lab suudab navigeerida selles konkurentsitihedas areenis, et laiendada oma kohalolekut ja tulude jalajälge nii kaitse kui ka kosmose sektorites, hoides silma peal hiiglastele, keda ta püüab edestada.

