Saksamaa juhib F-35 Lightning II abil, tugevdades NATO õhutõrjet edasise varjatud tehnoloogia abil.

Saksamaa pühendumine on ilmne uue montaažiliini kaudu Weeze’is, kus toodetakse F-35 kere Saksamaa Luftwaffe’ile ja Euroopa liitlastele.

Aastaks 2027 on F-35 operatiivne Bücheli õhuväebaasis, tugevdades Saksamaa sõjalisi võimeid.

F-35 on võrreldamatu, kuna neljanda põlvkonna alternatiivid ei suuda võrrelda, ning on kiire vajadus asendada vananenud Panavia Tornadosid aastaks 2030.

Türgi võimaliku naasmise F-35 programmi sõltub Venemaa S-400 kõrvaleheitmisest, tuues esile geopolüütilised keerukused.

F-35 sümboliseerib rohkem kui lennunduse oskusi; see esindab keerulisi liite ja geopolüütilist mõju.

Germany's F-35s: Military Expansion & NATO's Future

Sile siluett, F-35 Lightning II, tõuseb üles jõu ja täpsuse lubadusega, lummates mitte ainult lennunduse entusiaste, vaid ka terveid rahvaid. Kui NATO navigeerib keerulistes vetes, jääb mõned liikmed kindlaks sellele viienda põlvkonna imele. Saksamaa tõuseb kindla kaptenina, suunates oma laevastiku tulevikku, mida määratleb varjatud tehnoloogia tipptase.

Kuigi rahutuse sosinad kõlavad liitlaste seas, nagu Kanada ja Portugal, seisab Saksamaa kindlalt. See pühendumine sai käegakatsutavaks 2022. aastal, kui Saksamaa viis oma sideme F-35-ga paberilt tootmiseni. Otsus rajada uus montaažiliin Weeze’is toob esile Saksamaa innovatsiooni visaduse. Rheinmetalli juhitav rajatis valmistab F-35 põhistruktuuri Saksamaa Luftwaffe’ile ja teistele Euroopa liitlastele. Aastaks 2023 on see valmistanud vähemalt 400 kere, igaüks tõestus Saksamaa tööstusest ja otsustavusest.

Esimene neist loomadest võttis kuju detsembris, olles valmis oma tiibu avama 2026. aastal Luftwaffe’i esmaklassiliste pilootide ja tehnikute jaoks. Aastal 2027 asub Thunderbolt Bücheli õhuväebaasi, olles valmis end Saksamaa kaitse struktuuri integreerima. Kui Berliin tõukab eemale võimalike USA kontrolli tõrgete kuulujuttudest, on sõnum selge: Berliini kosmosetootmise unistus on elav ja hästi.

Euroopa leiab end pöördepunktis. F-35 alternatiivid eksisteerivad ainult nimeliselt, neljanda põlvkonna sugulased jäävad võimekuses alla. Vananevate Panavia Tornadoside asendamise kiirus aastaks 2030 suurendab F-35 atraktiivsust — hävitaja, mis ei ole mitte ainult taevas, vaid ka geopolüütiline jõud.

See pöördepunkt on kooskõlas Tuleviku Lahingulise Õhusüsteemi (FCAS) ambitsioonidega, Prantsuse-Saksa-Hispaania ettevõtmisega, et hüpata kuue põlvkonna taevasse. Muutuste tuuled, aga ei ole eksklusiivsed Lääne-Euroopale.

Horisondi kohal põimub Türgi lugu taas F-35 narratiiviga. Pärast Venemaa S-400-ga flirtimist programmist välja tõukamist viitavad läbirääkimised huvitavale süžeepöördele. S-400 muutmine mitteoperatiivseks — võib-olla selle USA baasi viimise kaudu — hoiab ukse F-35-sse naasmiseks lahti. Kui Türgi kõnnib selle diplomaatilise kõnnipeoga, paljastab keeruline truuduse tants laiemat teemat: sõjalise jõu ja geopolüütilise võimu tasakaalu.

F-35 lugu ületab pelgalt masinavärgi; see on liitude ja mõju, usalduse ja ärevuse lugu. Kui Saksamaa ja potentsiaalselt Türgi kuduvad oma tuleviku selle lennukiga, näitavad nad nii julget ambitsiooni kui ka strateegilist vajadust. NATO kohal olevad taevas on üha intrigeerivamad, tuletades meelde, et õhu ülemvõim on sama palju poliitilise manööverdusvõime kui ka edasise lennundustehnika küsimus.

Miks F-35 varjatud hävitaja kujundab ümber globaalset sõjalist strateegiat

F-35 Lightning II: Revolutsiooniline hüpe sõjalises lennunduses

F-35 Lightning II esindab olulist edusamme sõjalise lennunduse tehnoloogias. Viienda põlvkonna hävitajana toob see lauale mitmeid uuenduslikke omadusi:

1. Varjatud võimed: F-35-l on edasised varjatud omadused, mis vähendavad oluliselt selle radaripinda, muutes selle vaenlase radarite jaoks raskesti tuvastatavaks ja jälgitavaks.

2. Edasised lennundustehnika süsteemid: Lennuk on varustatud keerukate lennundustehnika süsteemidega, mis pakuvad võrreldamatut olukorra teadlikkust. Selle jaotatud avaruse süsteem (DAS) pakub 360-kraadist katvust, võimaldades pilootidel tuvastada ja reageerida ohtudele kõikidest suundadest.

3. Mitmekesisus ja mitmeotstarbeline võimekus: F-35 suudab täita mitmesuguseid missioone, sealhulgas õhu üleolekut, lähedast õhutoetust, elektroonilist sõda, luuretegevust ja jälgimist.

4. Võrgustamine ja sensorite sulandumine: F-35 toimib jõu korrutajana, jagades reaalajas andmeid teiste lennukite, maajõudude ja juhtimiskeskustega.

5. Supersoniline kiirus ja manööverdusvõime: Selle edasine disain võimaldab tal sooritada manöövreid supersonilistes kiirus, suurendades selle efektiivsust lahingusituatsioonides.

Saksamaa strateegiline pühendumine F-35-le

Saksamaa otsus investeerida F-35-sse tuli kriitiliste geopolüütiliste muutuste taustal. Rajades Rheinmetalli juhitava uue montaažiliini Weeze’is, näitab Saksamaa oma pühendumust nii innovatsioonile kui ka NATO strateegilistele eesmärkidele. Siin on, miks see on oluline:

– Vanade lennukite asendamine: Oma investeeringuga kavatseb Saksamaa asendada oma vananevad Panavia Tornadosid aastaks 2030, tagades lennukite valmiduse ja suurendades riiklikke kaitsevõimeid.

– Majanduslik ja tööstuslik kasv: Uus tootmisrajatis peaks edendama kohalikke majandusi ja pakkuma tehnoloogia arendamise võimalusi.

– Strateegiline suveräänsus: USA kontrolli muredega vastu seistes kinnitab Saksamaa oma kosmosetehnika suveräänsust ja sõltumatust sõjatehnoloogias.

NATO roll ja tulevased lahingusüsteemid

Saksamaa F-35 omaksvõtt on kooskõlas teiste strateegiliste NATO algatustega, nagu Tuleviku Lahingulise Õhusüsteem (FCAS). See Prantsusmaa, Saksamaa ja Hispaania kolmikprojekt kavatseb käivitada kuue põlvkonna hävitaja 2040. aastatel. FCAS algatus keskendub:

– Tugevdama koostööd: Euroopa Liidu sõjalise koostöö tugevdamine ja sõltuvuse vähendamine mitte-Euroopa süsteemidest.

– Tehnoloogia edendamine: Uute tehnoloogiate, nagu tehisintellekt ja autonoomsed süsteemid, kasutamine.

Türgi puzzle: Taas sisenemine F-35 programmi

Türgi võimaliku taas sisenemise F-35 programmi rõhutab rahvusvaheliste sõjaliste liitude keerulisi dünaamikaid. Siin on uusim:

– S-400 vastuolu: Türgi tõukati varem välja Venemaa S-400 raketisüsteemide ostmise tõttu. Diplomaatilised jõupingutused on käimas, et seda lahendada, näiteks S-400 muutmine mitteoperatiivseks.

– Geopoliitiline tasakaal: Kuidas Türgi seda teed navigeerib, võib ümber kujundada tema suhted NATO-ga ja mõjutada tema piirkondlikku võimu staatust.

Kiired küsimused ja teadmised

Miks eelistatakse F-35 neljanda põlvkonna hävitajatele?

F-35 edasine varjatus, ületavad sensorite võimed ja tugevad kommunikatsioonisüsteemid teevad sellest võrreldamatuks neljanda põlvkonna lennukitega, mis ei suuda pakkuda sama taset ohu käsitlemisel ja vältimisel.

Kuidas toetab F-35 globaalset julgeolekut?

F-35 võimaldab salajasi operatsioone ja võrgustatud sõda, mängides kriitilist rolli õhu ülemvõimu säilitamises, mis on hädavajalik globaalsete rahu hoidmise operatsioonide ja heidutuse jaoks.

Mis on F-35 hind?

Ühe F-35 hinnanguline maksumus on umbes 80 miljonit dollarit, kuid kogu programmi kulud, mis hõlmavad hooldust ja uuendusi, on oluliselt kõrgemad.

Tegevuslikud näpunäited sõjaväe entusiastidele ja poliitikakujundajatele

– Ole kursis: Jälgi usaldusväärseid sõjalisi analüüse, et saada ülevaade F-35-ga seotud geopolüütilistest muudatustest.

– Osale dialoogis: Arutelud sellistel platvormidel nagu kaitsefoorumid ja konverentsid võivad pakkuda sügavat arusaamist ja võrgustiku võimalusi.

– Jälgi tööstuse trende: Hoia silm peal lennunduses tekkivatel tehnoloogiatel, mis võiksid täiendada või vaidlustada F-35 võimeid.

Lisainformatsiooni saamiseks kaalu külastada Lockheed Martin, F-35 programmi peamise lepinguosalise, et pääseda sügavamate teadmiste juurde selle lennuki tehniliste spetsifikatsioonide ja rollide kohta kaasaegses sõjas.