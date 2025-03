Salman Khani hämmastav kell šokeerib Bollywoodi: Ülevaade tema eksklusiivsest kellakoostööst

Salman Khan teeb koostööd luksuslikku kellade tootjaga Jacob & Co., et luua hämmastav kell nimega “Maailm on sinu.”

Kell on austusavaldus India pärandile, sisaldades disainielemente nagu maailmakaart, Salmani allkiri ja India trikolor.

Its ainulaadne müügipunkt on võime näidata kahte ajavööndit, muutes selle väga praktiliseks reisijatele.

Hind on ₹61 lakh, kell ühendab jutustamise, käsitöö ja isikliku pärandi.

Salmani kellade kollektsioon sisaldab kõrgklassi tükke, nagu Patek Philippe, mille väärtus on ₹20.87 crore.

Ootused kasvavad Salmani uue filmi “Sikandar” suhtes, mis peaks välja tulema 30. märtsil 2025, Eid’i pidustuste ajal.

Kell esindab luksuse ja isikliku narratiivi sulandumist, tähistades Salmani kultuurilisi juure ja pärandit.

Bollywoodi armastatud ikoon, Salman Khan, tuntud oma hittfilmide ja magnetilise ekraanipresentatsiooni poolest, on taas esile tõusnud, mitte ainult oma filmikunsti, vaid ka erakordse koostööga luksuslikku kellade tootjaga Jacob & Co. See ei ole lihtsalt äriettevõte; see on jagatud visioon, mis on vormitud hämmastavaks kellaks, mis kajastab Salmani sügavat imetlust pere ja pärandi vastu.

Viimases Instagrami postituses näidati hoolikalt kureeritud elegantsi ja nostalgiat. Näitleja tutvustas uhkelt kella, mis kehastab nii tema isiklikku teekonda kui ka tema isa sügavat pärandit. Jacob & Co. kell, sobivalt nimetatud “Maailm on sinu,” on rõhutatud disainielementidega, mis sümboliseerivad India pärandit—auustus nii staaride juurtele kui ka India elavale kultuurile.

Selle meistriteose köitev võlu peitub selle keerukates detailides: pakitud silmapaistvasse türkiissinisesse karpi, mis mitte ainult ei kajasta Salmani kuulsat käevõru, vaid hoiab endas ka safrani ja rohelisi aktsente, mis peegeldavad India trikolori. Selle nüansirikka disaini elemendid kajastavad maailmakaarti koos Salmani enda allkirja ja initsiaalidega, märkides selle ainulaadseks aardeks.

Globetrotterile pakub see kell rohkem kui lihtsalt stiili. Selle ainulaadne funktsionaalsus hõlmab sõltumatuid kaht ajavööndit, vabastades reisijad ebamugavast ülesandest reguleerida käsitsi tundide muutusi piirkondades, kus on ebatavalised ajavahed nagu GMT +5:30. See uuendus tõstab selle üle pelgalt aksessuaari—see on reisikaaslane, elegantsi ja praktilisuse avaldus, mis on ühendatud emotsionaalse väärtusega.

Hinnaga ₹61 lakh, ei ole see piiratud väljaanne lihtsalt luksus. See on lõuend, kus jutustamine ja käsitöö kohtuvad, ühendades Jacob Arabo migratsiooniloo Salmani pärandi ja armastusega oma juurte vastu. Iga detail, hoolikalt kujundatud koos Araboga, annab elu põlvkondade ühenduse sümbolile.

Kui imetlejad vaatavad seda suurepärast loomingut, võib meenuda näitleja eelistus erakordsete kellade vastu. Alates teemantidega kaetud käekellast, mis uhkustab üle 47 karaadi särava täiuslikkusega, kuni visioonilise Patek Philippe’i ostuni, mille hind ulatus ₹20.87 crore, jätkab Salman oma kellade kunstiga lummamist.

Kuigi tema kellade kollektsioon on fookuses, kutsub Salmani filmiline teekond samuti innukalt. Oodatud “Sikandar” väljaanne, mille on lavastanud tunnustatud AR Murugadoss ja tootnud Sajid Nadiadwala, lubab olla kinoelamus ja on planeeritud esilinastuma 30. märtsil 2025, just Eid’i pidustuste ajal.

Kuna kuulsused tegelevad reklaamidega, paistab Salmani Khan’i viimane ettevõtmine silma kui harmooniline segu isiklikust narratiivist ja luksusest. See on meeldetuletus, kui sügavalt võivad isiklikud juured olla seotud globaalse kunstiga—täiuslik mälestuste ja hetkede materialiseerumine luksuslikus kellas.

Turuprognoos ja tööstustrendid

Luksuslike kellade turg prognoositakse oluliselt laienevat, kuna kasvab nõudlus isikupärastatud ja piiratud väljaannete järele. Vastavalt Fortune Business Insights’ile oli globaalne luksuslike kellade turg 2023. aastal väärtusega 27,8 miljardit USD ja oodatakse, et see ulatub 38,6 miljardi USD-ni aastaks 2030. See koostöö Khani ja Jacob & Co. vahel haarab seda trendi, tuues huvi kollektsionääridelt ja entusiastidelt.

