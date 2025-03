Taiwan Strait’ta Yeni Gerilimler! Çin Askeri Operasyonları Yoğunlaştırıyor

Dr. Alexander Reynolds on juhtiv tehnoloogiaekspert, kellel on üle kahe aastakümne kogemus uute tehnoloogiate valdkonnas. Ta omab Stanfordi Ülikoolist doktorikraadi elektrotehnika alal ja on olnud innovatsiooni eesliinil, andes panuse murrangulisse uurimistöösse tehisintellekti ja kvantarvutamise valdkonnas. Alexander on olnud mitmete Silicon Valley tehnoloogiafirmade eesotsas ja on Fortune 500 ettevõtete poolt kõrgelt hinnatud konsultant. Ta on produktiivne kirjanik ja esineja, kes on pühendunud uute tehnoloogiate mõju uurimisele ettevõtluse ja ühiskonna tulevikule.