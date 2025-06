Saatelliidi Detektiivid Avasid Venemaa Suured Pingutused Õhujõudude Kaitsmiseks Ukraina Raskete Droonirünnakute Keskel

Eksklusiivsed satelliitpildid näitavad, kuidas Venemaa kiiruselt kindlustab õhuväe baase pärast Ukraina julget “Spiderweb” operatsiooni, mis üllatas võtme sõjaväe sihtmärke.

Kiired Faktid 41 Vene strateegilist lennukit tabatud Ukraina “Spiderweb” operatsioonis

Vene strateegilist lennukit tabatud Ukraina “Spiderweb” operatsioonis 12+ Vene ja Krimmi õhuväebaasi ehitavad kiiresti uusi varjualuseid

Vene ja Krimmi õhuväebaasi ehitavad kiiresti uusi varjualuseid 3 ajavööndit, mida katab Ukraina droonirünnakute kampaania

ajavööndit, mida katab Ukraina droonirünnakute kampaania 100+ FPV drooni, mis on smugeldatud mobiilsete puumajade abil, kinnitab SBU

Venemaa pingutab oma hinnaliste sõjalennukite kaitsmiseks. Uued satelliitpildid näitavad ehituste arvu tõusu mitmetes õhuväebaasis – mitte ainult okupeeritud Krimmis, vaid ka sügaval Venemaa territooriumil. Põhjus: julge Ukraina drooni ofensiiv, mis üllatas sõjaväeanalüütikuid ja sundis Kremlit tegutsema.

Kirovske, Sevastopol, Hvardiiske, Saky ja teistes kohtades on uute kõvade lennuki varjualuste siluettide kujutised lennuväljadele ilmumas. Need improvisatsioonilised hangaarid kerkivad Venemaa õhuväe baasidele, nagu Yeysk, Krymsk, Primorsko-Akhtarsk ja Millerovo – nähes välja nagu militaar, mis valmistub uute kõrgtehnoloogiliste rünnakute jaoks.

Miks just nüüd? Ukraina Julgeolekuteenistus (SBU) šokeeris äsja Vene kaitsemeetmeid “Spiderweb” operatsiooniga, mis vabastas droonirünnakute tulva strateegiliste õhuteenuste vastu. Erakordselt isegi Venemaa kindlustatud Engelsi õhuväebaasi ja varajase hoiatuse lennukeid ei pääsenud vigastusteta.

Kuidas Töötab Ukraina “Spiderweb” Operatsioon?

Ukraina leidlikkus oli täielikult esindatud. SBU transportis salaja sadu FPV droone Venemaale, peites need mobiilsete puumajade sisse. Need majad, mis olid paigaldatud kaubaveoautodele, liikusid nende “Trooja hobuste” tuhandete kilomeetrite kaugusele, tõstatamata kahtlusi.

Kui nad olid õigetes kohtades, ootasid peidetud droonibaasid vaikselt. Parimal hetkel avasid kaugjuhtimispuldid nende katuse, vabastades kümneid droone, mis sihtisid Venemaa kõige väärtuslikumaid pommitajaid ja luurelennukeid, sealhulgas võimsaid Tu-160s ja kummitavaid A-50s.

Küsimus & Vastus: Miks Venemaa Kiirustab Õhujõudude Kaitsmisega?

K: Millest on Venemaa uued õhuväe varjualused valmistatud?

A: Enamik on armeeritud betoonist või terasest – mõned on eelnevalt valmistatud, teised on kiirkorras kokku pandud – mõeldud drooni ja raketirünnakute plahvatuskahjustuste talumiseks.

K: Kui tõhusad on need varjualused droonirünnakute vastu?

A: Need pakuvad mingit kaitset, kuid kiire ehituse tõttu ei ole paljud nii tugevad kui vanemad külma sõja punkrid, jättes kõrge väärtusega lennukid endiselt haavatavaks.

K: Kus mujal ehitustööd toimuvad?

A: Kaitsemehhanismid on ilmunud rohkem kui tosinasse kohta, sealhulgas sügavale keskvenemaale, mis on tõend tõusvast murest pika vahemaa Ukraina rünnakute pärast.

Kuidas Kujundavad Need Liigutused Konflikti 2025. Aastal?

Sõjalised strateegid näevad neid meeleheiteehituse pingutusi kui vaikset tunnistust: Venemaa seisab silmitsi keerukama, ettearvamatu ukrainlaste ohuga – selline, mis kasutab ära tehnoloogiat, loovust ja üllatuse elementi.

Ukraina edu tõttu areneb piirkonna õhulahing kiiresti. Oodata on mõlemalt poolt uusi taktikaid, jälgimisvastaseid meetmeid ja rohkem varjatud logistilisi operatsioone õhu ülemvõimu nimel.

Mis on järgmisena ja mida peaksite jälgima?

Jälgige arenguid sõjaväeinseneeria ja droonivõitluse valdkonnas, et märkida eskaleerimise märke.

Jälgige luureuuendusi Radio Free Europe/Radio Liberty ja BBC kaudu.

Olge valvel turvakuulutuste osas nii Moskvast kui ka Kiievist, et märgata jaotamisstrateegiate muutusi.

Õhu sõda muutub kiiresti – olge tähelepanelik viimaste avalduste suhtes ja ärge jääge ilma kriitilistest uuendustest, kui pinged jõuavad 2025. aastasse!

Tegevusvõimetu lühiülevaade: Olge Kursis Venemaa Õhuväe Baasi Tugevdamisega

Lisage usaldusväärsed uudiste allikad, et saada reaalajas satelliitpilte ja sõjaväe uudiseid

Kontrollige uusi droonivõitluse ja õhuhävituse tehnikaid iga nädal

Vaadake ametlikke avaldusi Ukrinform ja BBC kaudu

Mõistke, kuidas logistika ja innovatsioon muudavad konflikti rindeliinide määratlemist