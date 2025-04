Autoinnovaatioita: Cheryn hyppy lentäviin ajoneuvoihin

Tohtori Marcus Webb on tunnustettu asiantuntija Internet of Things (IoT) - ja yhteydenpitoratkaisujen alalla, ja hänellä on tohtorin tutkinto verkkoinsinööritieteestä Imperial College Londonista. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus suurten langattomien viestintäjärjestelmien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tällä hetkellä Marcus johtaa insinööritiimiä edelläkävijäteknologiayrityksessä, jossa he kehittävät edistyneitä IoT-ratkaisuja älykkäille kaupungeille ja kestävälle ympäristölle. Hänen työnsä keskittyy parantamaan yhteyksiä, jotta teknologia olisi helpommin saatavilla ja tehokkaampaa. Marcus on aktiivinen panostaja alansa standardien kehityksessä ja säännöllinen esiintyjä globaaleissa teknologikonferensseissa, joissa hän ajaa älykkäämpien, yhteenliitettyjen järjestelmien puolesta.