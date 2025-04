DJI:n Avinox-moottori: Uusi aikakausi sähköisessä maastopyöräilyssä

Toht. Laura Bishop on johtava asiantuntija kestävässä teknologiassa ja uusiutuvan energian järjestelmissä, ja hänellä on ympäristötekniikan tohtorin tutkinto Cambridgen yliopistosta. Yli 18 vuoden kokemuksella sekä akateemisesta maailmasta että teollisuudesta Laura on omistanut uransa teknologioiden kehittämiselle, jotka vähentävät ympäristövaikutuksia ja edistävät kestävyyttä. Hän johtaa tutkimusryhmää, joka tekee yhteistyötä kansainvälisten yritysten kanssa innovoiden alueilla, kuten aurinkoenergia ja vihreän rakentamisen teknologiat. Lauran panos kestäviin käytäntöihin on tunnustettu useilla palkinnoilla, ja hän jakaa usein asiantuntemustaan globaaleissa konferensseissa ja tieteellisissä julkaisuissa.