Feedback Sports lanseeraa edullista sähköistä nostotukea pyöräkorjaukseen

Innovatiivinen tiimi Feedback Sportsilla on esitellyt mullistavan tuotteen moderneille suorituskyky-sähköpyörien ja raskaille maastopyörien omistajille. Feedback Pro E Lift Repair Stand tarjoaa sähköisen nostohälyn mekanismin, joka helpottaa huoltoa ja korjauksia kotona. Se täyttää markkinoiden tarpeen kompaktille ja edulliselle ratkaisulle, joka ei vaadi suurta työtilaa.

Toisin kuin perinteiset korjaustelineet, Feedback Pro E Lift on suunniteltu liikkuvuus ja tehokkuus mielessä. Siinä on kevyempi nostomekanismi ja kohtuullinen korkeussäätö, joka on silti enemmän kuin riittävä useimpiin tehtäviin. Telineessä on vakaa perusta, joka voidaan helposti rullata pois, kun sitä ei käytetä, mikä mahdollistaa tilan optimaalisen käytön.

Yksi Feedback Pro E Liftin tärkeimmistä ominaisuuksista on sen edullisuus. Hinta on alle puolet verrattavissa olevista ammattilaiselle tarkoitetuista sähkönostokorjaustelineistä, mikä tarjoaa erinomaista vastinetta kotimekaanikoille ja pienille pyöräliikkeille, jotka haluavat päivittää varusteitaan tyhjentämättä lompakkoa.

Teline on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi ja helposti koottavaksi. Vain 29″/74 cm neliöjalkapohjalla se ei vie paljon tilaa autotallissasi tai työpajassasi. 55lb/34 kg:n työpalkki tulee käytännössä koottuna ja vaatii vain leveän perustan kokoamista ennen kuin se on valmis käytettäväksi.

Yli 3’/1m nostokorkeudella Feedback Pro E Lift voi helposti nostaa sähköpyöräsi tai maastopyöräsi haluttuun työskentelykorkeuteen. Puristin alkaa mukavalta korkeudelta 34″/84 cm maan pinnasta, mikä eliminoi nostamisen tarpeen. Telineen tasaiset jalat on varustettu säätimillä, jotta ne voivat mukautua epätasaiseen lattiaan.

Telineessä on Feedbackin tunnettu puristinkytkin nopealla mekanismilla ja pyörivällä vipuvarrella, joka tunnetaan käyttäjäystävällisyydestään ja turvallisesta otteestaan. Maksimaalinen nostokapasiteetti on 110lb/50 kg, mikä tekee siitä täydellisen suorituskyky-sähköpyörille. Lisäksi Feedback tarjoaa sekä Yhdysvaltojen että EU:n verkkosovittimen varmistaakseen yhteensopivuuden.

Feedback Pro E Lift Repair Stand tulee olemaan saatavilla ostettavaksi hintaan $1200/1350€ tammikuusta 2025 alkaen. Kiinnostuneille se on saatavilla valituista itsenäisistä pyöräliikkeistä tai suoraan Feedback Sportsilta. Miksi et siis investoisi korkealaatuiseen ja edulliseen työskentelytelineeseen, joka tekee pyörähuollosta lastenleikkiä?

