Mikä lippulaivatelevisio hallitsee ylivoimaisesti: Samsung vai Sony?

Hubert Spring, johtava asiantuntija uusien teknologioiden alalla, on suorittanut tietotekniikan kandidaatin Delhi Instituten of Technologyn yliopistossa, Intiassa, ja soveltavan tietotekniikan maisterin tutkinnon Hardvard Universityssa, USA:ssa. Spring aloitti ammatillisen uransa Microsoft Corporationissa, jossa hän työskenteli Senior Software Engineerina, tarjoten huippuluokan ratkaisuja monimutkaisiin teknologisiin ongelmiin. Viimeisen vuosikymmenen aikana hän on tutkinut teknologian, yhteiskunnan ja kulttuurin risteymiskohtia ja ilmaissut ymmärryksensä taitavalla kynällä. Hän on ansainnut arvostusta syvällisistä oivalluksistaan tulevaisuuden suuntauksista, mikä tekee hänen kirjoituksistaan välttämättömiä kaikille, jotka haluavat pysyä teknologian kehityksen kärjessä.

Nykyään Spring on arvostettu kirjoittaja arvostetuissa teknologiaan keskittyneissä julkaisuissa, paljon kysytty pääpuhujana alan konferensseissa ja Globomanticsin, teknologia- ja konsultointiyrityksen, teknologiatoiminnot. Hänen kirjoituksensa jatkavat innostusta ja ohjaavat tech-harrastajia, innovaattoreita ja päätöksentekijöitä ympäri maailmaa.