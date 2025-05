Odottamaton totuus Rocket Labin 46 miljardin dollarin sopimushuhujen takana

Rocket Lab on liittynyt 46 miljardin dollarin Yhdysvaltain ilmavoimien sopimukseen, mikä on kiihdyttänyt sijoittajien kiinnostusta ja saanut osakkeen nousemaan 15%.

Sopimus, joka on Määrittelemätön Toimitus-Määrittelemätön Määrä (IDIQ) -sopimus, sisältää 297 yritystä, mikä viittaa vahvaan kilpailuun varoista.

Jos jakautuminen olisi tasainen, Rocket Lab saisi noin 22 miljoonaa dollaria vuodessa, mikä vastaa 6% sen nykyisestä liikevaihdosta, mikä on vaatimaton kasvu.

Rocket Lab on toiseksi aktiivisin Yhdysvaltain rakettien laukaisija, mikä antaa sille kilpailuedun pienempiin yrityksiin verrattuna.

Merkittäviä kilpailijoita ovat Boeing, Lockheed Martin ja Northrop Grumman, mikä vaikeuttaa merkittävien osuuksien hankkimista.

Rocket Lab on myös mukana Yhdistyneen kuningaskunnan 1,3 miljardin dollarin HTCDF:ssä, mikä vähentää kilpailupainetta verrattuna Yhdysvaltain sopimukseen.

Vaikka näiden sopimusten tuotto voi vaikuttaa vaatimattomalta, ne merkitsevät strategista laajentumista puolustukseen ja monipuolistettuihin tulolähteisiin.

Rocket Lab and the $1.1B GlobalStar Contract

Avaruustutkimuksen ja sotilaallisen puolustuksen maailmojen rajalla, Rocket Lab on äskettäin sytyttänyt sijoittajien innostuksen liittymällä valtavaan 46 miljardin dollarin sopimukseen. Otsikot olivat tulvillaan hypersonisten testilaukaisukyvykkyyksien lupauksista Yhdysvalloille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle, mikä nosti Rocket Labin osakkeen 15% tämän ilmoituksen jälkeen. Kuitenkin tällaisen sopimuksen hohto ei ehkä ole niin merkittävä kuin miltä se vaikuttaa.

Innokkuuden sydämessä on Määrittelemätön Toimitus-Määrittelemätön Määrä (IDIQ) -sopimus, jonka Yhdysvaltain ilmavoimat on järjestänyt sen Enterprise-Wide Agile Acquisition Contract (EWAAC) -sopimuksen alaisuudessa. Vaikka 46 miljardin dollarin luku on vaikuttava, on tärkeää huomata, että Rocket Lab on yksi 297 yrityksestä, jotka kilpailevat osuudesta tästä taloudellisesta piirakasta. Tämä puoli paljastaa kilpailullisen ja tungoksen täyttämän maiseman, jossa jokainen yritys, hypoteettisesti, voisi päätyä saamaan vain minimaalisen osuuden.

Lisäksi numeroita tarkastellessa, jos jokainen osallistuja saisi yhtä suuren osuuden, Rocket Lab voisi varmistaa noin 155 miljoonaa dollaria sopimuskauden aikana. Seitsemän vuoden jakautumisessa se tarkoittaa vaatimattomia 22 miljoonaa dollaria vuodessa—noin 6% Rocket Labin nykyisestä liikevaihdosta. Vaikka se on lisäys, tämä kasvu ei lupaa maanjäristysmuutosta yritykselle, joka sysää sen osakkeen uusiin korkeuksiin.

Huolimatta tästä, Rocket Labin maine toiseksi aktiivisimpana rakettien laukaisijana Amerikassa, vain SpaceX:n jälkeen, asettaa sen hyvin saamaan suuremman osan sopimuksesta kuin sen kilpailijat. Kuitenkin, jättiläiset kuten Boeing, Lockheed Martin ja Northrop Grumman, jotka ovat myös kilpailussa, tuovat haasteita merkittävien varojen voittamiseksi.

Yhdysvaltojen mahdollisuuksiensa ohella Rocket Lab on myös osa Yhdistyneen kuningaskunnan Hypersonic Technologies & Capability Development Framework (HTCDF) -sopimusta, joka on 1,3 miljardin dollarin hanke, jossa on vain 90 osallistuvaa yritystä. Vaikka kilpailupaine on vähäisempi, tämän sopimuksen jakaminen tasaisesti johtaisi vaatimattomaan 2 miljoonaan dollariin vuodessa per osallistuja.

Vaikka näiden kahden hankkeen yhteenlaskettu potentiaalinen tuotto saattaa vaikuttaa vaatimattomalta otsikkotodellisuuksia vasten, ne edustavat silti merkittävää kasvua. Nämä sopimukset, vaikka osa laajempaa, sekavaa kenttää, vahvistavat Rocket Labin strategista siirtymistä puolustukseen, viitaten laskelmoituihin askeliin sen tulolähteiden monipuolistamiseksi.

Tässä on tärkeää, ettei aliarvioi Rocket Labin strategista asemaa huolimatta näennäisesti laimeista luvuista. Totta, numerot eivät ehkä järisytä taloudellista maailmaa, mutta Rocket Lab jatkaa asemansa vahvistamista hypersonisten ja ilmailuteknologioiden kehittyvässä tulevaisuudessa, raivaten tietä sekä vakaalle että innovatiiviselle kasvulle. Todellinen testi tulee olemaan se, kuinka tehokkaasti Rocket Lab navigoi tässä kilpailullisessa ympäristössä laajentaakseen läsnäoloaan ja tulopohjaansa sekä puolustus- että avaruussektoreilla, pitäen silmällä jättiläisiä, joita se yrittää ohittaa.

