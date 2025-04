Polestar 2:n sähköinen muodonmuutos: Mitä sinun tarvitsee tietää

Tohtori Naomi Lin on tunnustettu asiantuntija robotiikan ja tekoälyn alalla, ja hänellä on tohtorin tutkinto robotiikasta Carnegie Mellon -yliopistosta. Hän on suunnitellut yli 18 vuoden ajan älykkäitä järjestelmiä, jotka laajentavat ihmisen kykyjä terveydenhuollossa ja teollisissa ympäristöissä. Tällä hetkellä Naomi toimii innovatiivisen laboratorion johdossa, joka on edelläkävijä autonomisten robottijärjestelmien kehittämisessä. Hänen laaja-alainen tutkimuksensa on johtanut useisiin patentteihin, ja hänen menetelmiään opetetaan insinöörikursseilla ympäri maailmaa. Naomi on myös usein keynote-puhuja kansainvälisissä teknologiasymposiumeissa, jossa hän jakaa näkemyksensä tulevaisuudesta, jossa ihmiset ja robotit tekevät saumattomasti yhteistyötä.