Saksan rohkeat askeleet F-35:n kanssa Naton käänteiden keskellä

Amy Crawford on erittäin arvostettu teknologia-aiheiden kirjoittaja, jolla on yli kaksi vuosikymmentä kokemusta uusista teknologioista kirjoittamisesta. Hänellä on kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteessä Unkarin 'Szegedin teknisestä instituutista', joka on teknologisesta osaamisestaan tunnettu maailmanlaajuisesti tunnustettu yliopisto. Valmistumisensa jälkeen Amy työskenteli usean vuoden ajan 'Cascade Networks' -yrityksessä, joka on yksi maailman johtavista telekommunikaatioyrityksistä. Hänen roolinsa vanhempana tutkijana Cascadella mahdollisti hänelle syvällisen ymmärryksen teknologian maailmasta, mukaan lukien AI, lohkoketju ja IoT. Crawfordin artikkelit luovat sillan monimutkaisten teknologisten käsitteiden ja tavallisen lukijan välille, mikä tekee hänestä korvaamattoman resurssin sekä tekniikasta innostuneille että suurelle yleisölle. Amyn intohimo on kouluttaa muita teknologian alalla tapahtuvista jännittävistä kehityksistä.