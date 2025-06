Connectivité Internet aux Comores : Relier les îles avec des solutions de nouvelle génération

Connecter les Comores : Explorer la transformation numérique des lacunes à l’accès mondial

“Le satellite d’observation de la Terre BIOMASS de l’ESA a produit sa première image SAR ciblée en bande P depuis l’espace—une première mondiale.” (source)

Aperçu du marché : L’état de l’accès à Internet aux Comores

L’Union des Comores, un archipel dans l’océan Indien, a historiquement rencontré des défis importants pour fournir un accès Internet étendu et fiable. La géographie insulaire du pays, une infrastructure limitée et une population relativement petite—estimée à environ 870 000 en 2023—ont contribué à un fossé numérique tant au sein des îles qu’en comparaison avec l’Afrique continentale (Banque mondiale).

En 2023, la pénétration d’Internet aux Comores reste l’une des plus faibles de la région. Selon le rapport Digital 2023 : Comoros, seulement environ 8,5 % de la population avait accès à Internet, un chiffre qui reste en deçà de la moyenne africaine de 43 %. La majorité des utilisateurs sont concentrés dans des centres urbains tels que Moroni, tandis que les îles rurales et éloignées rencontrent des problèmes de connectivité limités ou inexistants.

Historiquement, les Comores ont compté sur un seul opérateur d’État, Comores Telecom, qui offrait des services de téléphonie fixe et mobile de base. Le manque de concurrence et d’investissement a entraîné des prix élevés et des vitesses lentes. En 2016, le pays a franchi un pas important en se connectant à câble sous-marin EASSy, qui a amélioré la bande passante internationale et réduit la latence. Cependant, les bénéfices ont été lents à atteindre la population plus large en raison de problèmes de connectivité de dernière mile et d’une infrastructure terrestre limitée.

Pour combler ces lacunes, les Comores se tournent de plus en plus vers des solutions Internet par satellite. En 2023, le gouvernement a annoncé des partenariats avec des fournisseurs de satellites mondiaux, y compris Starlink, pour étendre la couverture aux zones mal desservies. Ces initiatives visent à fournir un Internet à haute vitesse et à faible latence aux îles isolées et aux communautés rurales, contournant ainsi le besoin d’une vaste infrastructure terrestre. Les premiers programmes pilotes ont montré des promesses, avec des écoles et des centres de santé dans des régions isolées obtenant un accès Internet fiable pour la première fois (Comoros Infos).

Défis clés : Coûts élevés, infrastructure limitée et obstacles réglementaires.

Coûts élevés, infrastructure limitée et obstacles réglementaires. Opportunités : Internet par satellite, expansion de la large bande mobile et partenariats public-privé.

En résumé, bien que les Comores rencontrent encore d’importants obstacles pour atteindre un accès Internet universel, les avancées technologiques récentes et les collaborations internationales commencent à réduire le fossé numérique, offrant de nouvelles opportunités de développement économique et social à travers les îles.

Tendances technologiques : Innovations façonnant la connectivité

L’archipel des Comores, situé au large de la côte est de l’Afrique, a historiquement été confronté à des défis importants pour obtenir un accès Internet étendu et fiable. La géographie insulaire de la nation, une infrastructure limitée et une population relativement petite (environ 870 000 en 2023) ont contribué à un fossé numérique persistant. Cependant, de récentes innovations technologiques commencent à remodeler le paysage de la connectivité aux Comores, comblant les lacunes et ouvrant des nouvelles opportunités de développement économique et social.

Jusqu’à récemment, la pénétration d’Internet aux Comores était en deçà des moyennes régionales. Selon DataReportal, en janvier 2023, seulement environ 8,5 % de la population avait accès à Internet, contre plus de 40 % en Afrique. Les principaux obstacles incluaient des coûts élevés, une infrastructure de large bande limitée et un service peu fiable, surtout dans les zones rurales et éloignées.

Une des avancées les plus significatives a été la connexion des Comores au Système de câbles sous-marins d’Afrique de l’Est (EASSy) en 2014, qui a fourni aux îles leur premier lien sous-marin à fibre optique de haute capacité. Cette connexion a considérablement augmenté la bande passante et réduit la latence, préparant le terrain pour l’amélioration des services Internet. Cependant, la portée de l’infrastructure en fibre reste limitée aux centres urbains, laissant de nombreuses communautés rurales mal desservies.

Pour remédier à ces lacunes persistantes, les Comores se tournent maintenant vers des solutions basées sur le satellite. Le gouvernement a établi des partenariats avec des fournisseurs de services Internet par satellite mondiaux, y compris Starlink, pour étendre la couverture aux zones isolées et difficiles d’accès. En 2023, Starlink a annoncé son intention de lancer des services aux Comores, promettant un Internet à haute vitesse et à faible latence via une constellation de satellites en orbite terrestre basse. Ce mouvement devrait considérablement augmenter la pénétration Internet et la fiabilité, particulièrement pour les îles périphériques et les populations rurales.

De plus, le gouvernement a défini une stratégie nationale de transformation numérique avec le soutien de la Banque mondiale, visant à accroître l’inclusion numérique, à réduire les coûts et à encourager l’innovation. Ces efforts sont complétés par des investissements dans la large bande mobile, les réseaux 3G et 4G élargissant progressivement leur empreinte à travers les îles.

En résumé, bien que les Comores soient encore confrontées à des défis pour atteindre un accès Internet universel, la convergence de la fibre sous-marine, de la technologie satellite et des cadres politiques favorables transforme rapidement son paysage de connectivité. Ces innovations sont prêtes à réduire le fossé numérique, permettant de nouvelles opportunités pour l’éducation, le commerce et l’engagement social à travers l’archipel.

Paysage concurrentiel : Acteurs clés et dynamiques du marché

Le paysage concurrentiel de l’accès à Internet aux Comores évolue rapidement, façonné par des défis géographiques, des initiatives gouvernementales et l’entrée de nouvelles technologies. En tant qu’archipel de l’océan Indien, les Comores ont historiquement rencontré d’importantes lacunes en matière de connectivité en raison de ses îles dispersées et d’une infrastructure limitée. Cependant, ces dernières années ont vu des changements notables tant dans les acteurs du marché que dans les approches technologiques.

Acteurs clés

Comores Telecom : L’opérateur d’État reste le joueur dominant, fournissant des services de téléphonie fixe, mobile et d’Internet. Il a été essentiel dans le déploiement de réseaux 3G et 4G, bien que la couverture et les vitesses aient été à la traîne par rapport aux moyennes régionales (Comores Telecom).

: L’opérateur d’État reste le joueur dominant, fournissant des services de téléphonie fixe, mobile et d’Internet. Il a été essentiel dans le déploiement de réseaux 3G et 4G, bien que la couverture et les vitesses aient été à la traîne par rapport aux moyennes régionales (Comores Telecom). Telma Comores : Entrant sur le marché en 2016, Telma Comores, une filiale du groupe Telma de Madagascar, a injecté de la concurrence, en particulier dans les services mobiles et de large bande. Ses investissements ont stimulé des améliorations dans la qualité et les prix des services (Telma Comores).

: Entrant sur le marché en 2016, Telma Comores, une filiale du groupe Telma de Madagascar, a injecté de la concurrence, en particulier dans les services mobiles et de large bande. Ses investissements ont stimulé des améliorations dans la qualité et les prix des services (Telma Comores). Fournisseurs de satellite : Avec une infrastructure terrestre limitée, les fournisseurs d’Internet par satellite tels que Starlink commencent à cibler les Comores. En 2023, Starlink a annoncé son intention d’élargir la couverture dans le pays, promettant une connectivité à haute vitesse même dans des zones éloignées (Carte de couverture Starlink).

Dynamiques du marché

Lacunes d’infrastructure : Malgré des progrès, l’Union internationale des télécommunications (UIT) a rapporté que seulement 14 % des Comoriens utilisaient Internet en 2022, bien en dessous de la moyenne africaine de 40 % (Statistiques UIT).

: Malgré des progrès, l’Union internationale des télécommunications (UIT) a rapporté que seulement 14 % des Comoriens utilisaient Internet en 2022, bien en dessous de la moyenne africaine de 40 % (Statistiques UIT). Initiatives gouvernementales : Le gouvernement a priorisé l’inclusion numérique, lançant le Plan National de Large Bande en 2021 pour étendre les réseaux à fibre optique et subventionner la connectivité rurale (Banque mondiale).

: Le gouvernement a priorisé l’inclusion numérique, lançant le Plan National de Large Bande en 2021 pour étendre les réseaux à fibre optique et subventionner la connectivité rurale (Banque mondiale). Prix et efficacité : Les coûts Internet restent élevés, l’Alliance pour un Internet abordable classant les Comores parmi les pays les plus chers d’Afrique pour 1 Go de données mobiles (Rapport sur l’accessibilité A4AI).

: Les coûts Internet restent élevés, l’Alliance pour un Internet abordable classant les Comores parmi les pays les plus chers d’Afrique pour 1 Go de données mobiles (Rapport sur l’accessibilité A4AI). Nouvelles technologies : L’arrivée d’Internet par satellite est prête à perturber le marché, offrant de nouvelles options pour les îles mal desservies et pouvant potentiellement faire baisser les prix grâce à une concurrence accrue.

En résumé, bien que les Comores soient encore confrontées à des défis en matière de connectivité, le paysage concurrentiel est en train de se transformer. L’interaction entre les opérateurs établis, les nouveaux entrants et les technologies émergentes comme l’Internet par satellite est sur le point de redéfinir l’accès, l’efficacité et l’inclusion numérique à travers les îles.

Prévisions de croissance : Projections pour l’expansion d’Internet

L’archipel des Comores, situé au large de la côte est de l’Afrique, a historiquement rencontré des défis significatifs pour élargir l’accès à Internet en raison de sa géographie dispersée, de son infrastructure limitée et des coûts de connectivité élevés. Cependant, des développements récents signalent une période transformative pour le paysage numérique de la nation, les prévisions de croissance indiquant des améliorations substantielles de la pénétration et de la qualité de l’Internet dans les années à venir.

En 2023, la pénétration d’Internet aux Comores était d’environ 32 % de la population, selon DataReportal. Ce chiffre, bien qu’en amélioration par rapport aux années précédentes, reste en deçà de la moyenne mondiale de 64,4 %. Les principaux obstacles incluent des réseaux terrestres sous-développés et le coût élevé de la bande passante internationale, qui ont laissé de nombreuses communautés rurales et insulaires éloignées mal desservies.

À l’avenir, le gouvernement et le secteur privé investissent dans des solutions terrestres et par satellite pour combler ces lacunes. Le récent partenariat entre Comores Telecom et des fournisseurs de satellites internationaux, tels que Eutelsat, vise à fournir un accès haut débit même aux îles les plus isolées (Eutelsat). Ces initiatives par satellite devraient accélérer l’adoption d’Internet, avec des projections suggérant que la pénétration d’Internet pourrait atteindre 50 % d’ici 2027 si les tendances d’investissement actuelles continuent (BuddeComm).

Les principaux moteurs de cette croissance comprennent :

Connectivité par câble sous-marin : L’arrivée du câble sous-marin FLY-LION3 en 2019 a déjà amélioré la bande passante internationale et réduit la latence, préparant le terrain pour une expansion supplémentaire (UIT).

L’arrivée du câble sous-marin FLY-LION3 en 2019 a déjà amélioré la bande passante internationale et réduit la latence, préparant le terrain pour une expansion supplémentaire (UIT). Expansion de la large bande mobile : Avec une pénétration des téléphones mobiles dépassant 70 %, la large bande mobile devrait être le principal mode d’accès à Internet, surtout avec l’expansion de la couverture 4G à travers les îles.

Avec une pénétration des téléphones mobiles dépassant 70 %, la large bande mobile devrait être le principal mode d’accès à Internet, surtout avec l’expansion de la couverture 4G à travers les îles. Déploiement de l’Internet par satellite : De nouveaux services par satellite ciblent les zones rurales et éloignées, promettant de réduire le fossé numérique et de soutenir les initiatives de e-gouvernement, d’éducation et de santé.

En résumé, bien que les Comores soient encore confrontées à des obstacles pour réaliser un accès Internet universel, la convergence de l’infrastructure par câble sous-marin, de la large bande mobile et de la technologie satellite est prête à entraîner une forte croissance. D’ici 2030, les experts prévoient que la majorité des Comoriens auront un accès Internet fiable, redéfinissant fondamentalement les perspectives économiques et sociales de la nation.

Analyse régionale : Connectivité à travers les îles

L’archipel des Comores, composé des îles Grande Comore, Mohéli et Anjouan, a historiquement rencontré des défis importants pour obtenir une connectivité Internet généralisée. L’isolement géographique, l’infrastructure limitée et les contraintes économiques ont contribué à un fossé numérique persistant entre les centres urbains et les communautés éloignées. En 2023, la pénétration d’Internet aux Comores était d’environ 21,2 %, avec environ 180 000 utilisateurs sur une population dépassant 870 000 (DataReportal).

La connectivité est la plus robuste à Moroni, la capitale de Grande Comore, où des réseaux à fibre optique et 4G sont disponibles. Cependant, la couverture diminue rapidement en dehors des zones urbaines. À Mohéli et Anjouan, de nombreux villages dépendent de connexions 2G ou 3G plus lentes, et certaines localités éloignées n’ont pas d’accès fiable. Le coût élevé des données—en moyenne 5,50 $ par gigaoctet—limite encore l’utilisation, en particulier parmi les ménages à faible revenu (CIPESA).

Pour remédier à ces disparités, le gouvernement comorien et les partenaires internationaux ont lancé plusieurs initiatives :

Projets de câbles sous-marins : Le débarquement de l’EASSy (Système de Câbles Sous-marins d’Afrique de l’Est) en 2010 a fourni une base critique pour Internet haut débit, mais la connectivité de dernière mile reste un défi pour les îles éloignées (EASSy).

Le débarquement de l’EASSy (Système de Câbles Sous-marins d’Afrique de l’Est) en 2010 a fourni une base critique pour Internet haut débit, mais la connectivité de dernière mile reste un défi pour les îles éloignées (EASSy). Expansion des réseaux mobiles : Les opérateurs comme Comores Telecom et Telma Comores ont élargi la couverture 4G, mais la qualité du réseau et l’accessibilité restent en deçà de celles de leurs pairs régionaux (Comores Telecom).

Les opérateurs comme Comores Telecom et Telma Comores ont élargi la couverture 4G, mais la qualité du réseau et l’accessibilité restent en deçà de celles de leurs pairs régionaux (Comores Telecom). Internet par satellite : En 2023, les Comores ont commencé à explorer des partenariats avec des fournisseurs de satellites tels que Starlink pour combler les lacunes de connectivité dans les zones difficiles d’accès. Les premiers programmes pilotes ont montré des promesses pour fournir des vitesses Internet aux communautés précédemment mal desservies (Starlink).

Malgré ces efforts, un travail considérable reste à faire pour garantir un accès Internet équitable à travers toutes les îles. Un investissement continu dans l’infrastructure, des réformes réglementaires pour encourager la concurrence et des subventions ciblées pour les utilisateurs ruraux sont considérés comme des étapes clés pour combler le fossé numérique aux Comores. À mesure que la technologie satellite mûrit et que les coûts diminuent, la perspective d’une connectivité universelle à travers l’archipel devient de plus en plus atteignable.

Perspectives d’avenir : Voies vers un Comores numériquement inclusif

Les Comores, une nation archipélagique dans l’océan Indien, ont historiquement rencontré des défis significatifs pour obtenir un accès Internet étendu. L’isolement géographique, l’infrastructure limitée et les coûts de connectivité élevés ont contribué à un fossé numérique persistant, en particulier entre les centres urbains et les îles éloignées. En 2023, la pénétration d’Internet aux Comores était d’environ 21,7 %, avec un peu plus de 200 000 utilisateurs dans une population de près de 900 000 (DataReportal). Ce taux est en deçà de la moyenne africaine, soulignant le besoin urgent de solutions innovantes pour combler les lacunes de connectivité.

Traditionnellement, les Comores ont compté sur des câbles sous-marins et des réseaux terrestres limités pour la connectivité. Le débarquement de l’EASSy (Système de Câbles Sous-marins d’Afrique de l’Est) en 2010 a marqué une étape importante, fournissant un backbone pour de meilleurs services Internet (EASSy). Cependant, le coût élevé des infrastructures de dernière mile et la géographie dispersée de l’archipel ont limité la portée de la large bande, en particulier dans les îles rurales et périphériques.

Des développements récents dans la technologie Internet par satellite offrent des voies prometteuses vers l’inclusion numérique. L’entrée des fournisseurs de satellites en orbite terrestre basse (LEO), tels que Starlink, a le potentiel de révolutionner l’accès en fournissant un Internet haut débit même aux lieux les plus reculés. En 2023, Starlink a annoncé des plans pour étendre sa couverture aux Comores, visant à fournir une connectivité abordable et fiable à travers les îles (Carte de couverture Starlink). Ce mouvement pourrait réduire considérablement le fossé numérique, permettant l’accès à l’éducation en ligne, la télé-médecine et le commerce électronique pour les communautés mal desservies.

Les initiatives gouvernementales jouent également un rôle crucial. Le gouvernement comorien, en partenariat avec des organisations internationales, a lancé des projets pour étendre l’infrastructure numérique et promouvoir la littératie numérique. L’initiative de la Banque mondiale pour l’Économie Numérique pour l’Afrique (DE4A), par exemple, soutient les réformes politiques et les investissements pour favoriser une croissance numérique inclusive aux Comores (Banque mondiale).

À l’avenir, la convergence des améliorations des câbles sous-marins, du déploiement de l’Internet par satellite et des cadres politiques favorables positionne les Comores sur une trajectoire prometteuse vers l’inclusion numérique. Des investissements et des collaborations continus seront essentiels pour garantir que tous les Comoriens, quelle que soit leur localisation, puissent participer à l’économie numérique et accéder aux opportunités d’un monde connecté.

Défis et opportunités : Naviguer à travers les obstacles et libérer le potentiel

L’archipel des Comores, situé au large de la côte est de l’Afrique, fait face à des défis uniques pour fournir un accès Internet généralisé et fiable. La géographie du pays—composée de trois îles principales (Grande Comore, Mohéli et Anjouan)—crée des obstacles logistiques et infrastructurels pour le déploiement traditionnel de la large bande. En 2023, la pénétration d’Internet aux Comores était de seulement 15,7 %, avec environ 140 000 utilisateurs sur une population de près de 900 000 (DataReportal).

Défis

Isolement géographique : La nature éparpillée des îles complique le déploiement des câbles à fibre optique et des réseaux terrestres, entraînant une couverture inégale et des coûts plus élevés.

La nature éparpillée des îles complique le déploiement des câbles à fibre optique et des réseaux terrestres, entraînant une couverture inégale et des coûts plus élevés. Infrastructure limitée : Le pays dépend fortement d’un seul câble sous-marin, l’EASSy (Système de Câbles Sous-marins d’Afrique de l’Est), qui se connecte à Moroni, la capitale. La connectivité aux autres îles dépend souvent de liens micro-ondes, qui sont moins fiables (UIT).

Le pays dépend fortement d’un seul câble sous-marin, l’EASSy (Système de Câbles Sous-marins d’Afrique de l’Est), qui se connecte à Moroni, la capitale. La connectivité aux autres îles dépend souvent de liens micro-ondes, qui sont moins fiables (UIT). Coûts élevés et faibles vitesses : Les services Internet restent chers par rapport aux revenus moyens, et les vitesses sont souvent inférieures à la moyenne mondiale. En 2023, la vitesse moyenne de l’Internet mobile était de seulement 7,5 Mbps (Index mondial Speedtest).

Les services Internet restent chers par rapport aux revenus moyens, et les vitesses sont souvent inférieures à la moyenne mondiale. En 2023, la vitesse moyenne de l’Internet mobile était de seulement 7,5 Mbps (Index mondial Speedtest). Obstacles réglementaires et de marché : L’opérateur d’État, Comores Telecom, domine le marché, ce qui limite la concurrence et l’innovation (BuddeComm).

Opportunités

Expansion de l’Internet par satellite : L’arrivée des services de satellite en orbite terrestre basse (LEO), tels que Starlink, représente une opportunité transformative. Ces services peuvent contourner les limitations terrestres, offrant une connectivité à haute vitesse aux zones éloignées et peu desservies (Carte de couverture Starlink).

L’arrivée des services de satellite en orbite terrestre basse (LEO), tels que Starlink, représente une opportunité transformative. Ces services peuvent contourner les limitations terrestres, offrant une connectivité à haute vitesse aux zones éloignées et peu desservies (Carte de couverture Starlink). Partenariats régionaux : Les collaborations avec les pays voisins et les organisations internationales peuvent aider à financer les mises à niveau des infrastructures et à étendre l’accès à d’autres câbles sous-marins.

Les collaborations avec les pays voisins et les organisations internationales peuvent aider à financer les mises à niveau des infrastructures et à étendre l’accès à d’autres câbles sous-marins. Réformes politiques : La libéralisation du secteur des télécommunications et l’encouragement des investissements privés pourraient faire baisser les prix et améliorer la qualité des services.

La libéralisation du secteur des télécommunications et l’encouragement des investissements privés pourraient faire baisser les prix et améliorer la qualité des services. Initiatives de littératie numérique : L’expansion de la formation aux compétences numériques peut aider la population à tirer parti de la nouvelle connectivité pour l’éducation, les affaires et le développement social.

Bien que les Comores soient confrontées à des barrières significatives pour un accès Internet universel, les technologies émergentes et les changements de politique offrent une voie pour réduire le fossé numérique et libérer le potentiel économique et social des îles.

Sources et références