Feedback Sports lance une assistance électrique abordable pour la réparation de vélos.

L’équipe innovante de Feedback Sports a introduit un produit révolutionnaire pour les propriétaires de vélos électriques de performance modernes et de VTT lourds. Le Feedback Pro E Lift Repair Stand offre un mécanisme d’assistance électrique pour un entretien et des réparations faciles à domicile. Il comble le vide sur le marché pour une solution compacte et abordable qui ne nécessite pas un grand espace d’atelier.

Contrairement aux stands de réparation traditionnels, le Feedback Pro E Lift est conçu avec la portabilité et l’efficacité à l’esprit. Il dispose d’un mécanisme de levage plus léger et d’une plage de hauteur raisonnable qui est néanmoins plus que suffisante pour la plupart des tâches. Le stand a une base stable qui peut facilement être roulée lorsqu’elle n’est pas utilisée, offrant une utilisation optimale de l’espace.

Une des principales caractéristiques du Feedback Pro E Lift est son rapport qualité-prix. Prix à moins de la moitié des stands de réparation électriques professionnels comparables, il offre une excellente valeur pour les mécaniciens amateurs et les petits magasins de vélos qui souhaitent mettre à niveau leur équipement sans vider leur portefeuille.

Le stand est conçu pour être convivial et facile à assembler. Avec seulement 29″/74 cm en empreinte au sol, il ne prend pas beaucoup de place dans votre garage ou votre atelier. La barre de travail de 55 lb/34 kg arrive presque entièrement assemblée et nécessite seulement l’assemblage de la large base avant d’être prête à l’emploi.

Avec plus de 3’/1m en hauteur de levage, le Feedback Pro E Lift peut facilement soulever votre vélo électrique ou votre VTT à la hauteur de travail souhaitée. Le serre-joint commence à une hauteur confortable de 34″/84 cm au-dessus du sol, éliminant ainsi le besoin de soulever. Les pieds plats du stand sont équipés de réglages pour s’adapter aux sols inégaux.

Le stand dispose du célèbre système de serrage à déclenchement rapide de Feedback, connu pour sa convivialité et sa prise sécurisée. La capacité de levage maximale de 110 lb/50 kg le rend parfait pour les vélos électriques de performance. De plus, Feedback propose à la fois un adaptateur secteur US et EU pour garantir la compatibilité.

Le Feedback Pro E Lift Repair Stand sera disponible à l’achat à partir de 1200 $/1350 € à partir de janvier 2025. Pour ceux qui sont intéressés, il sera disponible dans des magasins de vélos indépendants sélectionnés ou directement auprès de Feedback Sports. Alors pourquoi ne pas investir dans un stand de travail de haute qualité et abordable qui rend l’entretien des vélos facile comme bonjour ?

Amélioration de la réparation de vélos avec le Feedback Pro E Lift Repair Stand