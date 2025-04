Gogoro navigue dans des eaux juridiques au milieu des conclusions de l’enquête

Au milieu de la turbulence récente entourant les allégations contre Gogoro, l’entreprise a reçu un certain soulagement de la part du gouvernement taïwanais. Suite à des allégations de fraude aux subventions associées à ses scooters électriques, le gouvernement a conclu qu’il n’y avait pas de preuves convaincantes pour étayer ces allégations. Ce développement survient après une enquête sur l’utilisation de composants non domestiques dans certains modèles.

Les allégations ont été déclenchées par un problème impliquant un composant unique intégré dans un lot spécifique de scooters modèle VIVA de Gogoro, qui a été attribué à un oubli dans la chaîne d’approvisionnement. Cette préoccupation a suscité des interrogations principalement parce que Gogoro avait bénéficié de subventions gouvernementales destinées aux biens produits localement.

Les évaluations récentes de l’Administration du développement industriel du ministère des Affaires économiques ont confirmé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves substantielles pour soutenir les affirmations selon lesquelles les opérations de Gogoro violaient les lois locales sur la production. Malgré le stress causé par l’accumulation des accusations, Gogoro a prospéré en tant que leader dans la technologie de changement de batterie, accumulant plus d’un million de batteries échangeables en circulation.

Bien que les efforts d’expansion de Gogoro aient conduit à un réseau impressionnant de stations de changement de batterie dans divers pays, des préoccupations persistent quant à la rentabilité de ses opérations. Les tensions financières ont alimenté des spéculations concernant la démission du PDG Horace Luke, qui s’en va maintenant dans des circonstances fiscales et réputationnelles difficiles. Néanmoins, Gogoro continue de soutenir sa communauté dévouée d’utilisateurs avec des solutions de scooters électriques fiables, maintenant sa position sur le marché concurrentiel.

