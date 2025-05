La vérité inattendue derrière le buzz du contrat de 46 milliards de dollars de Rocket Lab

Rocket Lab a rejoint un contrat de 46 milliards de dollars avec l’US Air Force, suscitant l’intérêt des investisseurs et provoquant une hausse de 15 % de son action.

Le contrat, un accord Indefinite Delivery-Indefinite Quantity (IDIQ), comprend 297 entreprises, signalant une forte concurrence pour les fonds.

Si la répartition était équitable, Rocket Lab recevrait environ 22 millions de dollars par an, ce qui représente 6 % de ses revenus actuels, une croissance modeste.

Rocket Lab est positionné comme le deuxième lanceur de fusées le plus actif aux États-Unis, lui donnant un avantage concurrentiel sur les petites entreprises.

Les principaux concurrents incluent Boeing, Lockheed Martin et Northrop Grumman, compliquant la recherche de parts substantielles.

Rocket Lab est également impliqué dans le HTCDF du Royaume-Uni, un projet de 1,3 milliard de dollars, réduisant la pression concurrentielle par rapport au contrat américain.

Bien que les revenus de ces contrats puissent sembler modestes, ils signifient une expansion stratégique vers la défense et des flux de revenus diversifiés.

