Moteur Avinox de DJI : Une nouvelle ère dans le VTT électrique

DJI, largement reconnu pour ses drones de pointe, fait des vagues dans le secteur des vélos de montagne électriques (eMTB) avec son système de propulsion innovant Avinox. Bien que l’entreprise se soit historiquement concentrée sur la production de petits moteurs adaptés aux drones, elle a réussi à adapter ce savoir-faire pour créer un moteur de vélo électrique à la fois très efficace et puissant.

Le moteur Avinox impressionne par son design compact et son couple remarquable. Il dispose d’un moteur de 800 watts pesant seulement 2,52 kg tout en générant un couple impressionnant de 105 Nm. Bien que ce couple puisse sembler modeste par rapport à celui des voitures électriques, il surpasse largement les moteurs de vélos électriques existants, qui offrent généralement jusqu’à 85 Nm, ce qui est crucial pour affronter des terrains escarpés en VTT.

Un point fort majeur de ce système est son mécanisme de transmission innovant à deux étages. Ce mécanisme augmente considérablement le couple grâce à plusieurs composants clés, y compris un système de pignonnerie planétaire qui améliore le couple par un facteur de 3,2. DJI a utilisé des matériaux avancés pour maximiser l’efficacité tout en maintenant un fonctionnement silencieux, en utilisant des pignons en polymère qui réduisent le bruit et prolongent la durée de vie du système.

La combinaison de la technologie des drones avec l’innovation en matière de vélo a permis à DJI de repousser les limites de la taille et des capacités des moteurs. L’Avinox est prêt à offrir des performances élevées pour les passionnés d’eMTB, mais le véritable test viendra lorsqu’il alimentera des vélos dans le monde réel sur les sentiers.

Faits intéressants sur les eMTB

– Le couple du moteur Avinox, à 105 Nm, est conçu spécifiquement pour gérer des terrains montagneux accidentés, en faisant une véritable puissance par rapport aux moteurs de vélos électriques conventionnels.

– De nombreux cyclistes d’eMTB constatent que la puissance supplémentaire des moteurs électriques peut les rendre plus impliqués dans leurs expériences en plein air, car ils peuvent affronter des sentiers difficiles qui auraient été trop éprouvants auparavant.

– L’entrée de DJI sur le marché des eMTB signifie un mouvement vers des innovations intersectorielles, alliant la technologie des drones à celle du cyclisme pour des avancées sans précédent en matière de performance et d’efficacité.

