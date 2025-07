Progrès et Perspectives de l’IA en Iran : Perspectives et Analyse

Dévoiler le paysage de l’intelligence artificielle en Iran : avancées, dynamiques de marché et perspectives stratégiques

Aperçu du marché

Le secteur de l’intelligence artificielle (IA) en Iran a connu une croissance et une transformation notables ces dernières années, soutenues à la fois par des initiatives gouvernementales et l’innovation du secteur privé. Au 30 juin 2025, le marché de l’IA en Iran se caractérise par un investissement accru, un écosystème de startups en plein essor et un accent sur des secteurs stratégiques tels que la santé, la fintech et la fabrication intelligente.

Développements récents

Soutien gouvernemental : Le gouvernement iranien a donné la priorité à l’IA comme un pilier clé de sa “Feuille de route de l’économie numérique 2025”, visant à augmenter la part de l’économie numérique du PIB à 10 % d’ici 2025 (Tehran Times). Le Ministère des technologies de l’information et de la communication (TIC) a lancé plusieurs programmes de financement et centres de recherche en IA, y compris le Centre national d’IA à Téhéran.

Écosystème de startups : Plus de 200 startups axées sur l'IA sont maintenant actives en Iran, avec une augmentation de 30 % des nouvelles inscriptions d'entreprises en 2024 (Financial Tribune). Ces startups développent des solutions en traitement du langage naturel, vision par ordinateur et analyse prédictive, souvent adaptées à la langue persane et aux besoins du marché local.

Production académique et recherche : Les universités iraniennes ont augmenté leur production de recherche liée à l'IA, l'Iran se classant 15e au niveau mondial dans les publications en IA en 2024 (Scimago Journal & Country Rank). Les collaborations entre le milieu universitaire et l'industrie favorisent l'innovation, en particulier dans l'imagerie médicale et l'automatisation agricole.

Collaboration internationale et sanctions : Bien que les sanctions internationales continuent de limiter l'accès à certains matériels avancés et services cloud, les entreprises iraniennes d'IA collaborent de plus en plus avec des partenaires régionaux en Turquie, en Russie et en Chine pour accéder à la technologie et aux marchés (Al-Monitor).

Perspectives

Dans les années à venir, le marché de l’IA en Iran devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18 % jusqu’en 2028, avec les secteurs de la santé et de la fintech en tête de l’adoption (Statista). Des défis clés demeurent, notamment la rétention des talents, l’accès aux plateformes mondiales d’IA et la clarté réglementaire. Cependant, la combinaison d’une population jeune et technophile et d’un fort soutien gouvernemental positionne l’Iran comme un acteur émergent important dans le paysage régional de l’IA.

Tendances technologiques émergentes

Intelligence artificielle en Iran : développements récents et perspectives (30 juin 2025)

Le secteur de l’intelligence artificielle (IA) en Iran a connu une croissance notable en 2024 et dans la première moitié de 2025, soutenue par des initiatives gouvernementales, des recherches académiques et un écosystème de startups en plein essor. Malgré les sanctions internationales et l’accès limité aux plateformes mondiales d’IA, l’Iran a réalisé des avancées significatives dans la recherche, l’application et l’élaboration de politiques liées à l’IA.

Initiatives gouvernementales : Le gouvernement iranien a fait de l’IA une technologie stratégique. La feuille de route nationale de l’IA vise à positionner l’Iran parmi les 10 premiers pays en IA d’ici 2030. En 2024, le Ministère des TIC a augmenté le financement des centres de recherche en IA et lancé des projets pilotes dans les domaines de la santé, de l’agriculture et des villes intelligentes.

Avancées académiques et en recherche : Les universités iraniennes, telles que l'Université de technologie Sharif et l'Université de Téhéran, ont publié plus de 2 500 articles liés à l'IA dans des revues internationales en 2024, plaçant l'Iran au 15e rang mondial en matière de production de recherche en IA (Scimago Journal & Country Rank). Les domaines de recherche clés incluent le traitement du langage naturel (NLP) pour la langue persane, la vision par ordinateur et les diagnostics médicaux pilotés par l'IA.

Écosystème de startups : Le nombre de startups axées sur l'IA en Iran a dépassé les 400 début 2025, avec un accent sur les solutions fintech, e-commerce et healthtech (IranGov News). Des entreprises notables telles que Cafebazaar et Snapp ont intégré l'IA pour des recommandations personnalisées et l'optimisation des itinéraires.

Défis : Les sanctions continuent de restreindre l'accès à du matériel avancé (par exemple, des GPU) et à des services d'IA basés sur le cloud. Les développeurs iraniens comptent sur des cadres open-source et des fournisseurs de cloud domestiques, ce qui peut limiter l'évolutivité et les performances (Al-Monitor).

Les sanctions continuent de restreindre l’accès à du matériel avancé (par exemple, des GPU) et à des services d’IA basés sur le cloud. Les développeurs iraniens comptent sur des cadres open-source et des fournisseurs de cloud domestiques, ce qui peut limiter l’évolutivité et les performances (Al-Monitor). Perspectives : Avec des investissements en cours et un vaste bassin de talents, le secteur de l’IA en Iran devrait croître à un taux annuel composé de 18 % jusqu’en 2027. L’accent mis par le gouvernement sur l’éthique en matière d’IA et la réglementation, comme indiqué dans les lignes directrices éthiques de l’IA publiées en mars 2025, vise à favoriser l’innovation responsable et la collaboration internationale.

En résumé, le paysage de l’IA en Iran évolue rapidement, avec une recherche robuste, une scène de startups dynamique et un soutien politique stratégique, bien que des défis subsistent en raison de contraintes externes.

Évaluation du paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel de l’intelligence artificielle (IA) en Iran a évolué rapidement, porté à la fois par l’innovation domestique et la nécessité de s’adapter aux sanctions internationales. Au 30 juin 2025, le secteur de l’IA en Iran se caractérise par un mélange d’initiatives gouvernementales, de recherche académique et d’un nombre croissant de startups privées, toutes opérant dans un environnement réglementaire et économique unique.

Initiatives gouvernementales : Le gouvernement iranien a donné la priorité à l’IA en tant que technologie stratégique, le Ministère des TIC et la Vice-présidence pour la Science et la Technologie menant des feuilles de route nationales en IA. La Stratégie nationale en IA présentée à la fin de 2024 vise à positionner l’Iran parmi les 10 premiers pays en production de recherche en IA d’ici 2030.

Institutions académiques et de recherche : Les universités iraniennes, telles que l'Université de technologie Sharif et l'Université de Téhéran, sont devenues des leaders régionaux en recherche sur l'IA. Selon Scimago Journal & Country Rank, l'Iran a été classé 4e en Asie pour les publications liées à l'IA en 2024, reflétant un pipeline académique robuste.

Écosystème de startups : Malgré un accès limité au capital-risque mondial, les startups iraniennes en IA émergent dans des secteurs tels que la fintech, la santé et le traitement du langage naturel. Des entreprises comme Digikala et Café Bazaar intègrent des moteurs de recommandation alimentés par l'IA et des analyses clients, tandis que des startups de healthtech tirent parti de l'IA pour les diagnostics et la télémédecine.

Collaboration internationale et sanctions : Les sanctions en cours restreignent l'accès aux matériels et services cloud d'IA de pointe, obligeant les entreprises iraniennes à développer des solutions indigènes. Cependant, les collaborations avec des pays comme la Chine et la Russie ont augmenté, en particulier dans le développement de matériel et d'algorithmes d'IA (Al-Monitor).

Les sanctions en cours restreignent l’accès aux matériels et services cloud d’IA de pointe, obligeant les entreprises iraniennes à développer des solutions indigènes. Cependant, les collaborations avec des pays comme la Chine et la Russie ont augmenté, en particulier dans le développement de matériel et d’algorithmes d’IA (Al-Monitor). Perspectives : Les perspectives pour l’IA en Iran restent prudemment optimistes. Les investissements continus du gouvernement, une base académique solide et une culture entrepreneuriale résiliente suggèrent une croissance régulière. Cependant, les risques géopolitiques et l’isolement technologique pourraient limiter la capacité de l’Iran à rivaliser au niveau mondial, en particulier dans les applications d’IA à la pointe de la technologie.

En résumé, le secteur de l’IA en Iran progresse malgré des contraintes externes significatives, avec l’innovation domestique et les collaborations régionales façonnant son paysage concurrentiel en 2025.

Prévisions et projections de croissance

Le secteur de l’intelligence artificielle (IA) en Iran connaît une croissance notable, soutenue par des initiatives gouvernementales, des recherches académiques et un écosystème technologique de startups en plein essor. Au 30 juin 2025, le pays se positionne comme un leader régional en matière d’IA, malgré les sanctions internationales et l’accès limité aux marchés technologiques mondiaux.

Développements récents

Investissement gouvernemental : Le gouvernement iranien a augmenté le financement de la recherche et du développement en IA, le Ministère des TIC allouant plus de 100 millions de dollars en 2024 pour soutenir des projets et infrastructures en IA (Tehran Times).

Progrès académiques : Des universités iraniennes, telles que l'Université de technologie Sharif et l'Université de Téhéran, ont lancé de nouveaux centres de recherche et programmes de diplômés en IA, contribuant à un bassin de talents croissant (Financial Tribune).

Des universités iraniennes, telles que l’Université de technologie Sharif et l’Université de Téhéran, ont lancé de nouveaux centres de recherche et programmes de diplômés en IA, contribuant à un bassin de talents croissant (Financial Tribune). Écosystème de startups : Le nombre de startups axées sur l’IA en Iran a doublé depuis 2022, avec des entreprises spécialisées dans le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur et les solutions d’IA pour la santé (Mehr News).

Prévisions et projections de croissance

Taille du marché : Le marché de l’IA en Iran devrait atteindre 1,2 milliard de dollars d’ici 2027, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22 % entre 2024 et 2027 (Statista).

Le marché de l’IA en Iran devrait atteindre 1,2 milliard de dollars d’ici 2027, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22 % entre 2024 et 2027 (Statista). Adoption sectorielle : Les secteurs des services financiers, de la santé et de la fabrication devraient être les principaux adoptants des technologies IA, plus de 60 % des grandes entreprises prévoyant de mettre en œuvre des solutions basées sur l’IA d’ici 2026 (IRNA).

Les secteurs des services financiers, de la santé et de la fabrication devraient être les principaux adoptants des technologies IA, plus de 60 % des grandes entreprises prévoyant de mettre en œuvre des solutions basées sur l’IA d’ici 2026 (IRNA). Pipeline de talents : Le nombre de professionnels de l’IA en Iran devrait dépasser 25 000 d’ici 2025, soutenu par des bourses gouvernementales et des collaborations internationales (ISNA).

Malgré des défis tels que l’accès limité à du matériel avancé et à des plateformes d’IA mondiales, le secteur de l’IA en Iran devrait maintenir une croissance robuste, tirant parti de l’innovation domestique et des partenariats régionaux. Les perspectives pour 2025 et au-delà suggèrent une expansion continue, avec l’IA jouant un rôle clé dans la stratégie de transformation numérique de l’Iran.

Analyse du marché régional

Intelligence artificielle en Iran : développements récents et perspectives (30 juin 2025)

Le secteur de l’intelligence artificielle (IA) en Iran a connu une croissance notable ces dernières années, soutenue par des initiatives gouvernementales, des recherches académiques et un écosystème de startups en plein essor. À la mi-2025, le pays se positionne comme un leader régional en IA, malgré les sanctions internationales et l’accès limité aux marchés technologiques mondiaux.

Stratégie et investissement gouvernementaux : Le gouvernement iranien a donné la priorité à l’IA dans le cadre de sa “Feuille de route de l’économie numérique 2025”, visant à augmenter la part de l’économie numérique du PIB à 10 % d’ici 2025 (Tehran Times). Le Ministère des TIC a alloué plus de 200 millions de dollars en 2024-2025 pour la recherche en IA, l’infrastructure et le développement des talents.

Excellence académique et de recherche : L'Iran est classé premier au Moyen-Orient et 15e au niveau mondial pour les publications scientifiques liées à l'IA, selon le classement des institutions Scimago 2024 (Scimago). Des universités de premier plan comme l'Université de technologie Sharif et l'Université de Téhéran ont établi des centres de recherche dédiés à l'IA, se concentrant sur le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur et la robotique.

Écosystème de startups : La scène des startups iraniennes est de plus en plus active dans le domaine de l'IA, avec plus de 150 startups axées sur l'IA au 1er juin 2025 (IRNA). Ces startups développent des solutions dans le diagnostic médical, la fintech, l'agriculture intelligente et des modèles IA pour la langue persane, souvent en collaboration avec des universités locales.

Défis et opportunités : Malgré les progrès, le secteur de l'IA en Iran fait face à des défis, notamment l'accès restreint à des matériels avancés (comme les GPU), une collaboration internationale limitée, et des difficultés à attirer des investissements étrangers en raison des sanctions en cours (Al-Monitor). Cependant, la demande intérieure pour l'automatisation pilotée par l'IA dans les secteurs bancaire, pétrolier et gazier, ainsi que les services publics, alimente la croissance continue.

Perspectives : Pour l’avenir, le marché de l’IA en Iran devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18 % jusqu’en 2028, le gouvernement ciblant une autonomie accrue dans les technologies IA et une plus grande influence régionale (Financial Tribune). Les partenariats stratégiques avec les pays voisins et un accent sur les outils d’IA en langue persane devraient renforcer la position de l’Iran dans le paysage régional de l’IA.

Perspectives stratégiques futures

Perspectives stratégiques futures : l’intelligence artificielle en Iran – développements récents et perspectives (30 juin 2025)

Le secteur de l’intelligence artificielle (IA) en Iran a connu un élan notable en 2024 et dans la première moitié de 2025, soutenu à la fois par des initiatives gouvernementales et un écosystème technologique en plein essor. La “Feuille de route nationale de l’IA” du gouvernement iranien, lancée en 2021, continue de guider la politique et l’investissement, visant à positionner l’Iran parmi les 10 premier pays en IA d’ici 2030 (Tehran Times). En juin 2025, l’Iran a réalisé des progrès significatifs dans la recherche en IA, le développement des talents et l’application de l’IA dans des secteurs clés tels que la santé, l’énergie et la défense.

Recherche et talents : L’Iran est classé premier au Moyen-Orient et 15e au niveau mondial pour le nombre de publications scientifiques liées à l’IA, selon le dernier Scimago Journal & Country Rank. Les universités telles que l’Université de technologie Sharif et l’Université de Téhéran ont élargi leurs programmes en IA, produisant plus de 2 000 diplômés en IA rien qu’en 2024.

Adoption par l'industrie : Les startups iraniennes et les entreprises établies intègrent de plus en plus l'IA dans leurs produits et services. Des exemples notables incluent des solutions d'imagerie médicale alimentées par l'IA, la gestion des réseaux intelligents dans le secteur de l'énergie, et des outils de traitement du langage naturel (NLP) en persan. La Vice-présidence pour la Science et la Technologie soutenue par le gouvernement a financé plus de 150 startups en IA depuis 2023.

Collaboration internationale et sanctions : Bien que les sanctions internationales continuent de limiter l'accès à des matériels avancés et des services cloud, l'Iran a favorisé des partenariats régionaux, en particulier avec la Russie et la Chine, pour accéder à l'expertise et à l'infrastructure en IA (Al-Monitor).

Perspectives : À l’avenir, le secteur de l’IA en Iran devrait maintenir une croissance robuste, le gouvernement projetant une augmentation annuelle de 25 % de la production économique liée à l’IA jusqu’en 2027. Des défis majeurs demeurent, notamment l’accès limité à l’informatique haute performance et aux plateformes mondiales d’IA en raison des sanctions en cours. Cependant, l’innovation domestique, les alliances régionales et un fort pipeline de talents devraient soutenir les ambitions de l’Iran en matière d’IA. L’accent stratégique sera mis sur les applications de l’IA dans la santé, l’optimisation énergétique et la sécurité, avec une attention croissante portée aux cadres éthiques et aux normes réglementaires à mesure que le secteur mûrit.

Défis et opportunités à venir

L’intelligence artificielle (IA) en Iran a connu des progrès notables ces dernières années, soutenus par un bassin croissant d’ingénieurs qualifiés, des initiatives soutenues par le gouvernement et un écosystème de startups dynamique. Cependant, le secteur fait face à des défis significatifs ainsi qu’à des opportunités émergentes au 30 juin 2025.

Défis Sanctions et accès limité à la technologie : Les sanctions internationales en cours continuent de restreindre l’accès de l’Iran à des matériels avancés, aux ressources de calcul en nuage et aux plateformes mondiales d’IA. Cela a conduit à une dépendance envers des solutions domestiques et des alternatives open-source, pouvant ralentir l’innovation (Reuters). Fuite des cerveaux : De nombreux chercheurs et ingénieurs en IA de premier plan cherchent des opportunités à l’étranger en raison d’un meilleur financement, de meilleures installations de recherche et de plus de liberté académique, entraînant un écart de talents au sein du pays (Al-Monitor). Disponibilité et qualité des données : L’accès à de grands ensembles de données de haute qualité est limité par des préoccupations en matière de confidentialité, des obstacles réglementaires et le manque de normalisation de la collecte de données, ce qui entrave le développement de modèles d’IA robustes (ScienceDirect). Incertitude réglementaire : L’absence de cadres clairs de gouvernance de l’IA crée de l’incertitude pour les startups et les investisseurs, ce qui pourrait freiner l’innovation et la commercialisation.

Opportunités Soutien gouvernemental : Le gouvernement iranien a augmenté le financement de la recherche en IA, cherchant à positionner le pays parmi les 10 puissances en IA d’ici 2030. Les initiatives récentes incluent le lancement de laboratoires nationaux d’IA et des incitations pour les startups en IA (Mehr News). Écosystème de startups en plein essor : Malgré les contraintes, la scène des startups en IA en Iran est en expansion, avec des entreprises axées sur la fintech, la santé et le traitement du langage naturel adaptées aux besoins de la langue persane (TechRasa). Excellence académique : Les universités iraniennes produisent un flux constant de diplômés en IA et de publications de recherche, avec l’Université Sharif et l’Université de Téhéran figurant parmi les meilleures institutions de la région en recherche sur l’IA (Scopus). Collaboration régionale : L’Iran recherche des partenariats avec des pays voisins pour partager des ressources et de l’expertise, ce qui pourrait atténuer certains effets de l’isolement international.



En résumé, bien que le secteur de l’IA en Iran fasse face à des obstacles considérables, des investissements stratégiques, une base académique solide et un esprit entrepreneurial résilient offrent d’importantes opportunités de croissance et de leadership régional dans les années à venir.

