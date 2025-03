Le Dr Ethan Hart est un expert en intégration de la technologie et du comportement humain, titulaire d'un doctorat en Interaction Homme-Ordinateur de l'Université de Californie, Berkeley. Avec plus de 15 ans d'expérience dans les startups technologiques axées sur l'expérience utilisateur et les technologies adaptatives, Ethan a aidé à développer des solutions logicielles à la fois intuitives et révolutionnaires. Ses recherches se concentrent sur la façon dont la technologie peut améliorer la vie quotidienne sans empiéter sur la vie privée et l'individualité. Le travail d'Ethan est fréquemment présenté dans des conférences sur la technologie et dans des revues académiques, où il discute de l'équilibre entre l'avancement technologique et la conception centrée sur l'homme.