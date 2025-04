העתיד של רחפנים מונעי בינה מלאכותית: שינוי קרב ימי ואווירי

הצי האמריקאי וחיל האוויר משתפים פעולה על טכנולוגיות כלי טיס קרביים משולבים (CCA) כדי לשלב מערכות מאוישות ולא מאוישות בקרב אווירי.

מתחת לשמי הברזל של National Harbor, לוחשות של מהפכה טכנולוגית עולות כשצי ארה"ב וחיל האוויר מסנכרנים את מאמציהם להגדיר מחדש את הקרב האווירי. כאשר מנהיגי הצי מחליפים תובנות עם עמיתיהם מחיל האוויר, עידן חדש של כלי טיס קרביים משולבים (CCA) מתגלה, מבטיח לשלב מערכות מאוישות ולא מאוישות כדי להשיג יעילות אופטימלית בשדה הקרב.

הבמה מוכנה בכנס הים-אוויר-חלל, שבו פקידים מהצי מציגים תוכניות שאפתניות להחדיר אינטראופרטיביות לשורותיהם על ידי אימוץ תקנים בין-שירותיים עבור ארכיטקטורת דrones, תכנון משימות ובקרה. עם חזון לעבר אינטגרציה הרמונית עם חיל האוויר, הצי רואה עתיד שבו הפלטפורמות והכלים שלהם ניתנים להחלפה, מה שמ pave את הדרך עבור צי קרב מאוחד.

במרכז הבמה של הדרמה המתפתחת הזו נמצא ה-MQ-25 Stingray, הטנקר הלא מאויש של הצי שנועד לחולל מהפכה בפעולות על נושאות מטוסים. מתוכנן להמריא עם החן של מופיע מנוסה, ה-MQ-25 יעביר בקלות עד 14,000 פאונד של דלק על פני מרחק מאתגר של 500 מייל, כל זאת תוך ניווט בתיאטרון המאתגר של חלל אווירי מאוד נתון למחלוקות. יוזמה זו אינה רק קפיצה; היא עקומת למידה קרדינלית לשילוב drones באחד מהסביבות המבצעיות הדינמיות ביותר בעולם – נושאת המטוסים.

הראדמירל מייקל "באז" דונלי, מנהל הלוחמה האווירית של הצי, מצייר תמונה חיה של האתגרים שממתינים. ה-MQ-25 חייב לכבוש את הימים הסוערים, לבצע מהלכי בלט מורכבים כדי לנחות על הדקים המתגלגלים של נושאות המטוסים, שבהן כל רגע הוא ריקוד עדין נגד הבלתי נודע של הים והשמים. שליטה כאן היא מבחן עבור הצי – מבחן מחמיר יותר מאשר חובות הקרב המיועדות של ה-drone, שמניח את היסודות לקידום בתחום התעופה הלא מאוישת.

בהתאם ללוח הזמנים של הצי, יוזמת ה-CCA של חיל האוויר מתקדמת גם היא, עם דrones חצי-אוטונומיים כמו ה-YFQ-42 וה-YFQ-44. הסנטינלים המכנית הללו פועלים בשיתוף פעולה עם מטוסים מאוישים כמו ה-F-35 וה-F-47 שיבוא, ומגברים את העומק המבצעי ואת היתרון הטקטי. בינתיים, הצי עוקב מקרוב, מאפשר לחיל האוויר לפרוץ דרך חדשה לפני שיאמץ טכנולוגיות דומות בסביבתו הימית.

בהסכם בין שלוש הזרועות בין הצי, חיל האוויר וכוח הנחתים, שיתוף הפעולה מתקדם בקצב פרודוקטיבי. הברית הזו אינה עוסקת רק בטכנולוגיה משותפת אלא גם בהחלפת תובנות ושיתוף פריצות דרך – הידע שנצבר הוא קרדינלי כמו הציוד שפותח.

כאשר ה-MQ-25 מתכונן לכבוש את מסעו הראשון, הצי נמצא על סף פרק חדש. ה-drone הזה, סנטינל השמים, הוא יותר מקישור בשרשרת הלוגיסטית; הוא מציין את עלות עידן שבו אלמנטים מאוישים ולא מאוישים מתמזגים כדי ליצור יתרון בלתי ניתן לערעור על יריבים פוטנציאליים. בריקוד המורכב הזה של חדשנות והתאמה, הצי לא רק מתאקלם אלא גם מכין את עצמו לשגשג, לומד מהתמונה הרחבה של תעופה צבאית.

עתיד טיסות הקרב מתנדנד על סף המדהים, מונע על ידי הישגים הנדסיים ותובנות אסטרטגיות. כאשר הסנטינלים הללו של drones מתכוננים להמריא אל הלא נודע, הם נושאים לא רק דלק, אלא גם מורשת של מצוינות ותחייבות לדומיננטיות אווירית מתמשכת.

