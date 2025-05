Feedback Sports lancia un’assistenza elettrica per la riparazione delle biciclette a un prezzo accessibile.

Il team innovativo di Feedback Sports ha introdotto un prodotto rivoluzionario per i proprietari di moderne e-bike ad alte prestazioni e mountain bike pesanti. Il Feedback Pro E Lift Repair Stand offre un meccanismo di sollevamento elettrico per una facile manutenzione e riparazioni a casa. Riempie un vuoto nel mercato per una soluzione compatta e conveniente che non richiede un grande spazio di officina.

Rispetto ai tradizionali supporti per riparazione, il Feedback Pro E Lift è progettato tenendo presente la portabilità e l’efficienza. Ha un meccanismo di sollevamento più leggero e un intervallo di altezza ragionevole che è comunque più che sufficiente per la maggior parte dei compiti. Il supporto ha una base stabile che può essere facilmente spostata quando non in uso, ottimizzando così l’utilizzo dello spazio.

Una delle principali caratteristiche del Feedback Pro E Lift è la sua convenienza. Prezzo inferiore alla metà dei supporti per riparazione elettrici professionali comparabili, offre un ottimo valore per i meccanici domestici e i piccoli negozi di biciclette che desiderano aggiornare la propria attrezzatura senza svuotare il portafoglio.

Il supporto è progettato per essere facile da usare e semplice da montare. Con solo 29″/74 cm di ingombro quadrato, non occupa molto spazio nel tuo garage o officina. La barra di lavoro da 55lb/34 kg arriva praticamente già montata e richiede solo che la base larga venga assemblata prima di essere pronta per l’uso.

Con oltre 3’/1m di altezza di sollevamento, il Feedback Pro E Lift può facilmente sollevare la tua e-bike o mountain bike all’altezza di lavoro desiderata. La morsa inizia a un’altezza comoda di 34″/84 cm da terra, eliminando la necessità di sollevamento. I piedi piatti del supporto sono dotati di regolatori per adattarsi a pavimenti irregolari.

Il supporto presenta il noto sistema di bloccaggio a morsetto di Feedback con meccanismo a scatto e leva di rotazione, noto per la sua facilità d’uso e la presa sicura. La capacità massima di sollevamento di 110lb/50 kg lo rende perfetto per e-bike ad alte prestazioni. Inoltre, Feedback offre sia l’adattatore di rete US che EU per garantire la compatibilità.

Il Feedback Pro E Lift Repair Stand sarà disponibile per l’acquisto a partire da $1200/1350€ da gennaio 2025. Per coloro che sono interessati, sarà disponibile presso selezionati negozi di biciclette indipendenti o direttamente da Feedback Sports. Allora perché non investire in un supporto di lavoro di alta qualità e conveniente che rende la manutenzione della bicicletta un gioco da ragazzi?

Miglioramento della riparazione delle biciclette con il Feedback Pro E Lift Repair Stand