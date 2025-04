Motore Avinox di DJI: Una Nuova Era nel Mountain Biking Elettrico

DJI, ampiamente riconosciuta per i suoi droni all’avanguardia, sta facendo scalpore nel settore delle biciclette elettriche da montagna (eMTB) con il suo innovativo sistema di trasmissione Avinox. Sebbene l’azienda si sia storicamente concentrata sulla produzione di piccoli motori adatti per droni, ha adattato con successo questa conoscenza per creare un motore per biciclette elettriche altamente efficiente e potente.

Il motore Avinox colpisce per il suo design compatto e l’eccezionale coppia di uscita. Presenta un motore da 800 watt che pesa solo 2,52 kg, generando una coppia impressionante di 105 Nm. Sebbene questa coppia possa sembrare modesta rispetto a quella delle auto elettriche, supera significativamente i motori per e-bike esistenti, che offrono tipicamente fino a 85 Nm, rendendola cruciale per affrontare terreni ripidi nel mountain biking.

Un punto culminante di questo sistema è il suo innovativo meccanismo di trasmissione a due stadi. Questo meccanismo aumenta drasticamente la coppia attraverso diversi componenti chiave, incluso un sistema di ingranaggi planetari che migliora la coppia di un fattore di 3,2. DJI ha utilizzato materiali avanzati per massimizzare l’efficienza mantenendo un funzionamento silenzioso, utilizzando ingranaggi in polimero che riducono il rumore e prolungano la vita del sistema.

Combinare la tecnologia dei droni con l’innovazione nel ciclismo ha permesso a DJI di spingere i limiti delle dimensioni e delle capacità del motore. L’Avinox è pronto a offrire alte prestazioni per gli appassionati di eMTB, ma la vera prova arriverà quando alimenterà biciclette nel mondo reale sui sentieri.

