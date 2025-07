Principali progressi e approfondimenti nella cybersecurity e nelle strategie di zero-trust

Rivelare le Ultime Scoperte e Cambiamenti Strategici nella Cybersecurity e nell’Architettura Zero-Trust

Stato Attuale e Dinamiche del Mercato della Cybersecurity e Zero-Trust

Il mercato della cybersecurity e dello zero-trust ha registrato sviluppi significativi a giugno e luglio 2025, riflettendo sia il paesaggio in evoluzione delle minacce che l’adozione rapida di framework di sicurezza avanzati. Le organizzazioni in tutto il mondo stanno accelerando la loro transizione verso architetture zero-trust, guidate da violazioni di alto profilo, pressioni normative e dalla proliferazione di ambienti di lavoro ibridi.

Aumento dell'adozione dello Zero-Trust: Secondo un recente rapporto di Gartner, il 68% delle grandi imprese ha implementato o è in fase di implementazione di framework zero-trust a luglio 2025, rispetto al 54% nel 2024. Questo incremento è attribuito all'attenzione crescente da parte dei consigli di amministrazione sulla resilienza informatica e alla necessità di garantire la sicurezza delle forze lavoro distribuite.

Invasioni Maggiori Guidano l'Investimento: L'attacco informatico di giugno 2025 a un importante fornitore sanitario statunitense ha esposto i dati di oltre 12 milioni di pazienti, sottolineando l'urgenza di soluzioni robuste di gestione dell'identità e degli accessi (IAM). In risposta, il settore sanitario ha aumentato la spesa per la cybersecurity del 19% su base annua (IDC).

Slancio Normativo: Il Digital Operational Resilience Act (DORA) dell'Unione Europea, in vigore da luglio 2025, impone principi di zero-trust per le istituzioni finanziarie, spingendo a una serie di investimenti guidati dalla conformità in tutto il continente.

Innovazione dei Fornitori e Attività di M&A: I principali fornitori come Microsoft, Palo Alto Networks e Zscaler hanno annunciato nuove suite di prodotti zero-trust e capacità di rilevamento delle minacce basate su AI. In particolare, l'acquisizione da parte di Zscaler di CyberX nel luglio 2025 mira a migliorare la sicurezza IoT all'interno dei framework zero-trust.

Crescita del Mercato: Si prevede che il mercato globale della sicurezza zero-trust raggiunga i 78,2 miliardi di dollari entro la fine del 2025, crescendo a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 17,4% (MarketsandMarkets).

Questi sviluppi evidenziano la rapida evoluzione del settore della cybersecurity, con lo zero-trust che emerge come il standard de facto per la sicurezza delle imprese moderne. I prossimi mesi dovrebbero vedere ulteriori innovazioni, azioni normative e consolidamenti del mercato mentre le organizzazioni cercano di rimanere un passo avanti rispetto a minacce informatiche sempre più sofisticate.

Tecnologie Emergenti e Innovazioni che Modellano il Settore

Tra giugno e luglio 2025, il settore della cybersecurity ha assistito a notevoli progressi, in particolare nell’adozione di architetture zero-trust e nell’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) per il rilevamento e la risposta alle minacce. Queste innovazioni stanno ridefinendo il modo in cui le organizzazioni difendono contro minacce informatiche sempre più sofisticate.

Espansione dell'Architettura Zero-Trust: Il modello di sicurezza zero-trust, che assume nessuna fiducia implicita all'interno o all'esterno della rete, ha visto un'adozione accelerata. Secondo un recente rapporto di Gartner, oltre il 70% delle grandi imprese ha implementato o sta testando framework zero-trust a luglio 2025, rispetto al 54% nel 2024. Questo aumento è guidato da pressioni normative e dalla necessità di garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro ibridi.

Rilevamento delle Minacce Guidato dall'AI: L'AI e il machine learning sono ora centrali nelle strategie di cybersecurity. Nuove piattaforme lanciate a giugno 2025, come il Microsoft Sentinel AI Suite, utilizzano l'AI generativa per identificare e rispondere alle minacce in tempo reale, riducendo i tempi di risposta agli incidenti fino al 40% (Microsoft Security Blog).

Innovazioni nella Gestione dell'Identità e degli Accessi (IAM): Il settore ha visto un'ondata di innovazioni nell'IAM, con l'autenticazione biometrica e la verifica continua degli utenti che diventano standard. L'aggiornamento di Okta di luglio 2025 ha introdotto un'autenticazione adattiva, che regola dinamicamente i privilegi di accesso in base al comportamento dell'utente e ai profili di rischio (Okta Blog).

Crittografia Resistente al Quantum: Con l'anticipato aumento del calcolo quantistico, i fornitori di cybersecurity stanno lanciando protocolli di crittografia resistenti al quantum. A giugno 2025, IBM ha annunciato l'integrazione della crittografia post-quantistica nei suoi servizi cloud, mirato a garantire la protezione dei dati nel futuro (IBM Newsroom).

Operazioni di Sicurezza Automatizzate: Le piattaforme di orchestrazione della sicurezza, automazione e risposta (SOAR) stanno ora utilizzando l'AI per automatizzare fino al 60% delle attività di sicurezza di routine, secondo un'analisi di Forrester pubblicata a luglio 2025. Questo cambiamento sta aiutando le organizzazioni ad affrontare il divario di talenti nella cybersecurity e a migliorare l'efficienza della risposta agli incidenti.

Questi sviluppi sottolineano un settore in rapida trasformazione, con soluzioni zero-trust e guidate dall’AI in prima linea per difendere contro minacce informatiche in evoluzione nel 2025.

Attori Principali e Strategie Competitive in Evoluzione

Tra giugno e luglio 2025, il panorama della cybersecurity ha assistito a sviluppi significativi, in particolare nell’adozione e nell’evoluzione dei framework zero-trust. I principali attori del settore hanno accelerato l’innovazione e le alleanze strategiche per affrontare la crescente sofisticazione delle minacce informatiche e le richieste normative.

Microsoft ha ampliato le sue offerte zero-trust integrando un rilevamento delle minacce avanzato guidato dall’AI nella sua suite Defender. L’azienda ha annunciato nuove capacità per l’autenticazione continua e i controlli di accesso adattivi, mirate a ridurre il movimento laterale all’interno delle reti aziendali. Il rapporto sugli utili del secondo trimestre 2025 di Microsoft ha evidenziato una crescita del 22% anno su anno della sua attività di sicurezza, guidata in gran parte dall’adozione dello zero-trust.

ha ampliato le sue offerte zero-trust integrando un rilevamento delle minacce avanzato guidato dall’AI nella sua suite Defender. L’azienda ha annunciato nuove capacità per l’autenticazione continua e i controlli di accesso adattivi, mirate a ridurre il movimento laterale all’interno delle reti aziendali. Il rapporto sugli utili del secondo trimestre 2025 di Microsoft ha evidenziato una crescita del 22% anno su anno della sua attività di sicurezza, guidata in gran parte dall’adozione dello zero-trust. Palo Alto Networks ha lanciato la sua piattaforma di Zero Trust OT Security a luglio 2025, rivolgendosi alle infrastrutture critiche e agli ambienti industriali. Questa mossa affronta l’aumento degli attacchi ransomware sulla tecnologia operativa, con l’azienda che ha riportato un aumento del 30% nella domanda dai settori energetici e manifatturieri.

ha lanciato la sua piattaforma di Zero Trust OT Security a luglio 2025, rivolgendosi alle infrastrutture critiche e agli ambienti industriali. Questa mossa affronta l’aumento degli attacchi ransomware sulla tecnologia operativa, con l’azienda che ha riportato un aumento del 30% nella domanda dai settori energetici e manifatturieri. Okta ha introdotto Okta Identity Governance 2.0, caratterizzato da valutazione del rischio in tempo reale e enforcement automatico delle policy. L’aggiornamento è progettato per aiutare le organizzazioni a conformarsi a nuove richieste normative, come l’Atto di Cyber Resilience dell’UE, entrato in vigore a giugno 2025.

ha introdotto Okta Identity Governance 2.0, caratterizzato da valutazione del rischio in tempo reale e enforcement automatico delle policy. L’aggiornamento è progettato per aiutare le organizzazioni a conformarsi a nuove richieste normative, come l’Atto di Cyber Resilience dell’UE, entrato in vigore a giugno 2025. Google Cloud ha annunciato la disponibilità generale della sua soluzione BeyondCorp Enterprise Zero Trust, ora potenziata con crittografia resistente al quantum. Questo posizione Google come leader nella sicurezza post-quantistica, anticipando future minacce man mano che le capacità di calcolo quantistico progrediscono.

ha annunciato la disponibilità generale della sua soluzione BeyondCorp Enterprise Zero Trust, ora potenziata con crittografia resistente al quantum. Questo posizione Google come leader nella sicurezza post-quantistica, anticipando future minacce man mano che le capacità di calcolo quantistico progrediscono. CrowdStrike ha riportato un aumento del 40% nelle implementazioni aziendali di zero-trust, dopo il rilascio del suo Falcon Zero Trust Assessment. Lo strumento sfrutta analisi comportamentali per validare continuamente l’affidabilità degli utenti e dei dispositivi.

Strategicamente, i principali fornitori si stanno concentrando sull’integrazione dell’AI, sull’interoperabilità tra piattaforme e su soluzioni guidate dalla conformità. Il panorama competitivo è anche influenzato dall’aumento dell’attività di M&A, con diversi acquisti di startup zero-trust di nicchia riportati a giugno 2025 (Cybersecurity Dive). Poiché le organizzazioni danno priorità alla resilienza e all’allineamento normativo, si prevede che il mercato dello zero-trust cresca a un CAGR del 17,8% fino al 2028 (MarketsandMarkets).

Espansione Prevedibile e Aree di Investimento

Il panorama della cybersecurity è pronto per un’espansione significativa attraverso giugno e luglio 2025, con l’architettura zero-trust (ZTA) che emerge come un pilastro centrale nelle strategie aziendali e governative. Poiché le minacce informatiche crescono in sofisticazione, le organizzazioni stanno accelerando gli investimenti in framework di sicurezza avanzati, in particolare quelli che minimizzano la fiducia implicita e impongono una rigorosa verifica dell’identità.

Crescita del Mercato e Investimento: Si prevede che il mercato globale della cybersecurity raggiunga oltre 300 miliardi di dollari entro il 2025, con le soluzioni zero-trust che rappresentano una quota in rapido aumento. Secondo Gartner, la spesa per la sicurezza e la gestione del rischio è prevista in crescita del 14% nel 2025, principalmente spinta dagli investimenti nella sicurezza cloud e nella gestione degli accessi e delle identità (IAM).

Si prevede che il mercato globale della cybersecurity raggiunga oltre 300 miliardi di dollari entro il 2025, con le soluzioni zero-trust che rappresentano una quota in rapido aumento. Secondo Gartner, la spesa per la sicurezza e la gestione del rischio è prevista in crescita del 14% nel 2025, principalmente spinta dagli investimenti nella sicurezza cloud e nella gestione degli accessi e delle identità (IAM). Adozione dello Zero-Trust: Le imprese stanno dando priorità alle iniziative zero-trust, con IDC che riporta che il 70% delle grandi organizzazioni prevede di implementare la ZTA entro metà 2025. Questo cambiamento è alimentato da pressioni normative e dalla necessità di garantire la sicurezza delle forze lavoro ibride e degli ambienti cloud distribuiti.

Le imprese stanno dando priorità alle iniziative zero-trust, con IDC che riporta che il 70% delle grandi organizzazioni prevede di implementare la ZTA entro metà 2025. Questo cambiamento è alimentato da pressioni normative e dalla necessità di garantire la sicurezza delle forze lavoro ibride e degli ambienti cloud distribuiti. Punti Caldi Geografici: Il Nord America rimane il mercato più grande per gli investimenti nella cybersecurity, ma l’Asia-Pacifico è la regione in più rapida crescita, con paesi come India, Singapore e Giappone che intensificano i framework nazionali di cybersecurity e i mandati zero-trust (Mordor Intelligence).

Il Nord America rimane il mercato più grande per gli investimenti nella cybersecurity, ma l’Asia-Pacifico è la regione in più rapida crescita, con paesi come India, Singapore e Giappone che intensificano i framework nazionali di cybersecurity e i mandati zero-trust (Mordor Intelligence). Focus Settoriale: I servizi finanziari, la sanità e le infrastrutture critiche sono i settori leader per l’adozione dello zero-trust. L’attuale spinta zero-trust del governo federale degli Stati Uniti, come delineato nella guida del OMB del 2024, sta stimolando investimenti paralleli nel settore privato.

I servizi finanziari, la sanità e le infrastrutture critiche sono i settori leader per l’adozione dello zero-trust. L’attuale spinta zero-trust del governo federale degli Stati Uniti, come delineato nella guida del OMB del 2024, sta stimolando investimenti paralleli nel settore privato. Capitale di Rischio e M&A: Il finanziamento di venture capital per startup di cybersecurity specializzate in zero-trust e rilevamento delle minacce guidato dall’AI sta crescendo, con il secondo trimestre 2025 che registra volumi record di affari (CB Insights). Le principali aziende tecnologiche stanno anche acquisendo fornitori di ZTA di nicchia per potenziare i loro portafogli di sicurezza.

In sintesi, giugno-luglio 2025 vedrà un’accelerazione dello sviluppo della cybersecurity e dello zero-trust, con punti di investimento nel Nord America e nell’Asia-Pacifico e un forte focus su soluzioni di sicurezza cloud, IAM e guidate dall’AI.

Tendenze Geografiche e Punti Salienti del Mercato Regionale

Tra giugno e luglio 2025, il panorama globale della cybersecurity e dello zero-trust ha vissuto sviluppi significativi, con tendenze regionali notevoli che stanno modellando il mercato. Le organizzazioni in tutto il mondo stanno intensificando il loro focus sulle architetture zero-trust, spinti da minacce informatiche in aumento, cambiamenti normativi e violazioni di alto profilo.

Nord America: Gli Stati Uniti continuano a essere leader nell’adozione dello zero-trust, spinti da mandati federali e investimenti crescenti nella protezione delle infrastrutture critiche. L’Agenzia per la Sicurezza delle Infrastrutture e della Cybersecurity (CISA) ha rilasciato un modello di maturità zero-trust aggiornato a giugno 2025, fornendo indicazioni più chiare per i settori pubblico e privato. Le principali istituzioni finanziarie e i fornitori di servizi sanitari hanno accelerato i roll-out zero-trust, con il mercato zero-trust statunitense previsto a raggiungere i 18,2 miliardi di dollari entro la fine del 2025 (MarketsandMarkets).

Gli Stati Uniti continuano a essere leader nell’adozione dello zero-trust, spinti da mandati federali e investimenti crescenti nella protezione delle infrastrutture critiche. L’Agenzia per la Sicurezza delle Infrastrutture e della Cybersecurity (CISA) ha rilasciato un modello di maturità zero-trust aggiornato a giugno 2025, fornendo indicazioni più chiare per i settori pubblico e privato. Le principali istituzioni finanziarie e i fornitori di servizi sanitari hanno accelerato i roll-out zero-trust, con il mercato zero-trust statunitense previsto a raggiungere i 18,2 miliardi di dollari entro la fine del 2025 (MarketsandMarkets). Europa: Il Digital Operational Resilience Act (DORA) dell’Unione Europea, in vigore da gennaio 2025, ha stimolato un’ondata di iniziative zero-trust nei settori bancario e assicurativo. A luglio, l’Agenzia dell’Unione Europea per la Cybersecurity (ENISA) ha pubblicato nuove linee guida sull’architettura zero-trust, enfatizzando la sicurezza centrata sull’identità e il monitoraggio continuo. Germania e Francia stanno guidando gli investimenti regionali, con il mercato zero-trust europeo previsto in crescita a un CAGR del 18,7% fino al 2028 (ResearchAndMarkets).

Il Digital Operational Resilience Act (DORA) dell’Unione Europea, in vigore da gennaio 2025, ha stimolato un’ondata di iniziative zero-trust nei settori bancario e assicurativo. A luglio, l’Agenzia dell’Unione Europea per la Cybersecurity (ENISA) ha pubblicato nuove linee guida sull’architettura zero-trust, enfatizzando la sicurezza centrata sull’identità e il monitoraggio continuo. Germania e Francia stanno guidando gli investimenti regionali, con il mercato zero-trust europeo previsto in crescita a un CAGR del 18,7% fino al 2028 (ResearchAndMarkets). Asia-Pacifico: La regione sta assistendo a un’adozione rapida dello zero-trust, in particolare in Giappone, Corea del Sud e Australia. A giugno, il governo giapponese ha annunciato un fondo di 1,5 miliardi di dollari per supportare l’implementazione dello zero-trust nei settori critici (Nikkei Asia). La strategia di cybersicurezza aggiornata dell’Australia per il 2025 prioritizza lo zero-trust per le agenzie governative e le grandi imprese (Australian Cyber Security Centre).

La regione sta assistendo a un’adozione rapida dello zero-trust, in particolare in Giappone, Corea del Sud e Australia. A giugno, il governo giapponese ha annunciato un fondo di 1,5 miliardi di dollari per supportare l’implementazione dello zero-trust nei settori critici (Nikkei Asia). La strategia di cybersicurezza aggiornata dell’Australia per il 2025 prioritizza lo zero-trust per le agenzie governative e le grandi imprese (Australian Cyber Security Centre). Medio Oriente e Africa: I paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), in particolare gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita, stanno investendo notevolmente nei framework di zero-trust per garantire le iniziative di trasformazione digitale. A luglio, il Consiglio Nazionale per la Cybersecurity degli Emirati Arabi Uniti ha lanciato un framework nazionale zero-trust per le entità governative (WAM).

Questi punti salienti regionali sottolineano un cambiamento globale verso lo zero-trust come strategia fondamentale per la cybersecurity, con driver normativi e iniziative governative che accelerano la crescita e l’innovazione del mercato.

Sviluppi Prevedibili e Direzioni Strategiche

Tra giugno e luglio 2025, il paesaggio della cybersecurity dovrebbe assistere a progressi significativi, in particolare nell’adozione e nell’evoluzione delle architetture zero-trust. Mentre le organizzazioni continuano a affrontare minacce informatiche sempre più sofisticate, il modello zero-trust—centrato sul principio del “mai fidarsi, sempre verificare”—sta diventando un pilastro delle strategie di sicurezza aziendale.

Maturità e Standardizzazione dello Zero-Trust: Gli analisti del settore prevedono un aumento della maturità dello zero-trust, con più organizzazioni che passano oltre i progetti pilota a implementazioni su larga scala. Si prevede che l’Istituto Nazionale degli Standard e della Tecnologia (NIST) rilasci linee guida aggiornate, standardizzando ulteriormente i framework zero-trust e accelerando l’adozione nei settori pubblico e privato (NIST).

Gli analisti del settore prevedono un aumento della maturità dello zero-trust, con più organizzazioni che passano oltre i progetti pilota a implementazioni su larga scala. Si prevede che l’Istituto Nazionale degli Standard e della Tecnologia (NIST) rilasci linee guida aggiornate, standardizzando ulteriormente i framework zero-trust e accelerando l’adozione nei settori pubblico e privato (NIST). Rilevamento delle Minacce Guidato dall’AI: L’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) e del machine learning (ML) negli strumenti di cybersecurity è prevista a nuovi livelli. I fornitori stanno lanciando soluzioni avanzate basate sull’AI capaci di rilevamento di anomalie in tempo reale e risposta automatizzata, riducendo i tempi di reazione e migliorando la risposta agli incidenti (Gartner).

L’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) e del machine learning (ML) negli strumenti di cybersecurity è prevista a nuovi livelli. I fornitori stanno lanciando soluzioni avanzate basate sull’AI capaci di rilevamento di anomalie in tempo reale e risposta automatizzata, riducendo i tempi di reazione e migliorando la risposta agli incidenti (Gartner). Miglioramenti della Sicurezza Cloud-Native: Con l’accelerazione dell’adozione del cloud, i fornitori di sicurezza si stanno concentrando su soluzioni zero-trust cloud-native. Queste offerte sono progettate per garantire ambienti ibridi e multi-cloud, con enfasi su controlli centrati sull’identità e autenticazione continua (Forrester).

Con l’accelerazione dell’adozione del cloud, i fornitori di sicurezza si stanno concentrando su soluzioni zero-trust cloud-native. Queste offerte sono progettate per garantire ambienti ibridi e multi-cloud, con enfasi su controlli centrati sull’identità e autenticazione continua (Forrester). Pressioni Normative e di Conformità: I governi di tutto il mondo stanno inasprendo le normative sulla cybersecurity, imponendo l’adozione dello zero-trust per le infrastrutture critiche e gli ambienti di dati sensibili. La Direttiva NIS2 dell’Unione Europea e i mandati federali aggiornati degli Stati Uniti dovrebbero guidare investimenti per conformità e rimodellare le strategie di gestione del rischio (Commissione Europea).

I governi di tutto il mondo stanno inasprendo le normative sulla cybersecurity, imponendo l’adozione dello zero-trust per le infrastrutture critiche e gli ambienti di dati sensibili. La Direttiva NIS2 dell’Unione Europea e i mandati federali aggiornati degli Stati Uniti dovrebbero guidare investimenti per conformità e rimodellare le strategie di gestione del rischio (Commissione Europea). Sicurezza della Catena di Fornitura: In risposta ad attacchi di alto profilo alla catena di fornitura, le organizzazioni stanno estendendo i principi di zero-trust ai fornitori e ai partner di terze parti. Il monitoraggio migliorato, la segmentazione e i controlli di accesso a privilegi minimi stanno diventando prassi standard per mitigare i rischi della catena di fornitura (CSO Online).

Complessivamente, il periodo di giugno-luglio 2025 si preannuncia come una fase cruciale nella cybersecurity, con strategie zero-trust in primo piano nella difesa organizzativa e negli sforzi di conformità normativa.

Principali Ostacoli e Aree di Crescita nella Cybersecurity e Zero-Trust

Tra giugno e luglio 2025, il panorama della cybersecurity e dello zero-trust ha registrato sviluppi significativi, riflettendo sia la rapida evoluzione del settore che le sfide persistenti che le organizzazioni devono affrontare. Le seguenti sono le tendenze e gli eventi più notevoli che stanno plasmando l’industria durante questo periodo:

Aumento degli Attacchi Guidati dall’AI: La proliferazione di strumenti di AI generativa ha portato a un aumento marcato delle campagne avanzate di phishing e ingegneria sociale. Secondo Cybersecurity Dive, le email di phishing generate dall’AI sono aumentate del 38% su base annua, rendendo meno efficaci i metodi di rilevamento tradizionali e spingendo le organizzazioni ad adottare analisi comportamentali avanzate.

La proliferazione di strumenti di AI generativa ha portato a un aumento marcato delle campagne avanzate di phishing e ingegneria sociale. Secondo Cybersecurity Dive, le email di phishing generate dall’AI sono aumentate del 38% su base annua, rendendo meno efficaci i metodi di rilevamento tradizionali e spingendo le organizzazioni ad adottare analisi comportamentali avanzate. Accelerazione dell’Adozione dello Zero-Trust: Le imprese stanno rapidamente avanzando verso architetture zero-trust, con un recente rapporto di Gartner che prevede che il 70% delle grandi organizzazioni avrà implementato una forma di sicurezza zero-trust entro la fine del 2026, rispetto al 45% nel 2024. Questo cambiamento è guidato dalla necessità di garantire la sicurezza delle forze lavoro ibride e degli ambienti cloud.

Le imprese stanno rapidamente avanzando verso architetture zero-trust, con un recente rapporto di Gartner che prevede che il 70% delle grandi organizzazioni avrà implementato una forma di sicurezza zero-trust entro la fine del 2026, rispetto al 45% nel 2024. Questo cambiamento è guidato dalla necessità di garantire la sicurezza delle forze lavoro ibride e degli ambienti cloud. Aumento della Pressione Normativa: I governi di tutto il mondo stanno promulgando normative sulla cybersecurity più severe. La Direttiva NIS2 dell’Unione Europea, entrata in vigore a luglio 2025, amplia la portata delle misure di sicurezza obbligatorie e delle richieste di reporting per gli operatori di infrastrutture critiche (Commissione Europea).

I governi di tutto il mondo stanno promulgando normative sulla cybersecurity più severe. La Direttiva NIS2 dell’Unione Europea, entrata in vigore a luglio 2025, amplia la portata delle misure di sicurezza obbligatorie e delle richieste di reporting per gli operatori di infrastrutture critiche (Commissione Europea). Le Vulnerabilità della Catena di Fornitura Rimangono una Preoccupazione Principale: Violazioni di alto profilo, come il compromesso di giugno 2025 di un importante fornitore di software, hanno sottolineato i rischi persistenti nelle catene di fornitura software. L’Istituto SANS riporta un aumento del 22% negli incidenti legati alla catena di fornitura rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Violazioni di alto profilo, come il compromesso di giugno 2025 di un importante fornitore di software, hanno sottolineato i rischi persistenti nelle catene di fornitura software. L’Istituto SANS riporta un aumento del 22% negli incidenti legati alla catena di fornitura rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Zero-Trust per la Tecnologia Operativa (OT): Man mano che i settori industriali e delle infrastrutture critiche si digitalizzano, i principi di zero-trust vengono estesi agli ambienti OT. Uno studio di Forrester evidenzia un aumento del 30% nei progetti zero-trust specifici per l’OT nella prima metà del 2025.

Questi sviluppi sottolineano la natura dinamica della cybersecurity e l’importanza crescente dei framework zero-trust nell’affrontare le minacce emergenti e le richieste normative.

