Hashgraph sutarčių algoritmo supratimas: principai, našumas ir taikymai

Gilus į Hashgraph konsensuso algoritmą: kaip jis užtikrina greitą, sąžiningą ir saugų paskirstytą konsensusą šiuolaikinėms tinklams

Įvadas į Hashgraph technologiją

Hashgraph konsensuso algoritmas atstovauja reikšmingą pažangą paskirstytų registrų technologijoje, siūlydamas alternatyvą tradicinėms blokų grandinės sistemoms. Jį sukūrė dr. Leemon Baird, Hashgraph naudoja unikalų metodą, vadinamą „gossip about gossip”, ir virtualų balsavimą, kad greitai ir saugiai pasiektų konsensusą tarp tinklo dalyvių. Skirtingai nuo blokų grandinių, kurios remiasi sekvenciniais blokais ir dažnai reikalauja energiją vartojančių darbo įrodymų mechanizmų, Hashgraph leidžia asinchroninę Bizantijos klaidų toleranciją (aBFT), užtikrindama, kad tinklas gali pasiekti sutarimą net jei kai kurie nariai veikia piktybiškai arba nesugeba.

Hashgraph architektūra leidžia didelį pralaidumą, mažą vėlavimą ir sąžiningumą transakcijų užsakymo procese. „Gossip about gossip” protokolas efektyviai skleidžia informaciją visame tinkle, o virtualus balsavimas panaikina realių balsavimo žinučių reikalingumą, sumažindamas komunikacijos overheadą. Dėl to konsensuso galutinumas yra pasiekiamas per keletą sekundžių, todėl Hashgraph yra tinkamas realaus laiko apdorojimo ir didelio saugumo reikalaujančioms aplikacijoms, tokioms kaip finansinės paslaugos, tiekimo grandinės valdymas ir decentralizuotos programos.

Ši technologija šiuo metu yra taikoma tokiose platformose kaip Hedera Hashgraph, kuri leidžia naudoti algoritmą teikiant viešą paskirstytą registrą su įmonių lygio našumu ir saugumu. Kaip organizacijos ieško skalabilių ir efektyvių alternatyvų blokų grandinėms, Hashgraph konsensuso algoritmas išsiskiria savo novatorišku dizainu ir praktiniais privalumais, užimdama pažangią poziciją kitai decentralizuotų sistemų kartai.

Pagrindiniai Hashgraph konsensuso algoritmo principai

Hashgraph konsensuso algoritmas yra pagrįstas keliais principais, kurie išskiria jį iš tradicinių blokų grandinės pagrindu veikiančių paskirstytų registrų technologijų. Hashgraph naudoja unikalų „gossip about gossip” protokolą, kuriame mazgai dalijasi ne tik transakcijomis, bet ir istorija apie tai, kas su kuo bendravo. Šis mechanizmas leidžia tinklui greitai skleisti informaciją ir sukurti bendrą supratimą apie įvykių seką be energiją reikalaujančio kasybos ar lyderio pagrindu veikiančios koordinacijos. Kiekvienas mazgas palaiko vietinę nukreiptų ciklų grafiko (DAG) kopiją, kuri fiksuoja informacijos srautą ir ryšius tarp įvykių.

Fundamentali Hashgraph principai yra virtualaus balsavimo naudojimas. Vietoj to, kad reikalautų siųsti aiškius balsus per tinklą, kiekvienas mazgas gali nepriklausomai apskaičiuoti balsavimo rezultatus remdamasis informacija, esančia DAG. Tai yra įmanoma, nes gossip protokolas užtikrina, kad visi mazgai galiausiai gautų tą pačią informaciją, leidžiančią jiems deterministiškai pasiekti konsensusą apie transakcijų tvarką ir galiojimą. Šis požiūris drastiškai padidina efektyvumą ir sąžiningumą, nes nė vienas mazgas ar mažas grupė negali kontroliuoti konsensuso proceso.

Hashgraph konsensusas yra asinchroninė Bizantijos klaidų tolerancija (aBFT), tai reiškia, kad jis gali pasiekti konsensusą net jei kai kurie mazgai veikia piktybiškai arba nesugeba reaguoti, jei mažiau nei trečdalis mazgų yra kompromituoti. Šis atsparumas, kartu su dideliu pralaidumu ir mažo vėlavimu, daro Hashgraph tinkamu aplikacijoms, kurioms reikia greito, saugaus ir sąžiningo konsensuso. Algoritmo dizainas išsamiai aprašomas oficialioje Hedera dokumentacijoje ir išsamiai nagrinėjamas akademinėse publikacijose.

Kaip Hashgraph skiriasi nuo tradicinio blokų grandinės konsensuso

Hashgraph konsensuso algoritmas pristato fundamentalų skirtingą požiūrį į paskirstytų registrų technologiją, palyginti su tradiciniais blokų grandinės konsensuso mechanizmais. Nors blokų grandinės, tokios kaip Bitcoin ir Ethereum, remiasi linijinėmis blokų grandinėmis ir konsensuso protokolais, tokiais kaip darbo įrodymas (PoW) arba akcijų įrodymas (PoS), Hashgraph naudoja nukreipto ciklo grafiką (DAG) ir unikalų „gossip about gossip” protokolą. Tai leidžia Hashgraph pasiekti konsensusą be energiją reikalaujančio kasybos ar blokų patvirtinimo delsimo.

Tradicinėse blokų grandinėse transakcijos grupuojamos į blokus, o konsensusas pasiekiamas, kai tinklo dalyviai konkuruoja arba bendradarbiauja, kad patvirtintų ir pridėtų šiuos bloką prie grandinės. Šis procesas gali sukelti tokių problemų kaip didelis vėlavimas, ribotas pralaidumas ir šakų rizika, kai konkuruojančios grandinės laikinai egzistuoja, kol konsensusas būna išspręstas. Priešingai, Hashgraph konsensusas yra asinchroninis ir neturi vadovo, naudodamas virtualų balsavimą, kad nustatytų transakcijų tvarką. Kiekvienas mazgas dalijasi informacija (įvykius) su atsitiktinai pasirinktais bendraamžiais, o ši komunikacijos istorija fiksuojama, leidžiant visiems mazgams nepriklausomai ir greitai pasiekti tą patį konsensusą dėl transakcijų tvarkos.

Ši architektūra leidžia Hashgraph pasiūlyti didesnį pralaidumą, mažą vėlavimą ir sąžiningumą transakcijų užsakymo procese, nes nė vienas mazgas ar mažas grupė negali manipuliuoti konsensuso procesu. Be to, Hashgraph požiūris yra labiau atsparus kai kuriems atakų vektoriams, tokiems kaip paslaugų sutrikdymas arba susitarimas, dėl trūkumo kasyboje ir blokų gamybos siaubų. Dėl išsamaus techninio palyginimo žr. Hedera, pagrindinę viešą Hashgraph technologijos diegimą.

Gossip protokolas ir virtualus balsavimas paaiškintas

Pagrindinė inovacija Hashgraph konsensuso algoritme yra gossip protokolo ir virtualaus balsavimo derinys, leidžiantis pasiekti greitą, sąžiningą ir saugų konsensusą be energiją reikalaujančios kasybos ar tiesioginių balsavimo žinučių. Hashgraph gossip protokolas veikia taip, kad kiekvienas mazgas atsitiktinai pasirenka kitą mazgą, kad pasidalintų visa jam žinoma informacija, įskaitant naujas transakcijas ir istoriją, kas su kuo bendravo. Šis procesas greitai skleidžia informaciją visame tinkle, užtikrindamas, kad visi mazgai greitai susipažintų su ta pačia įvykių grupe. Šio protokolo efektyvumas leidžia Hashgraph efektyviai skalauti, nes reikalingų žinučių skaičius auga logaritmiškai, o ne linijiškai ar eksponentiškai, sekančių mazgų skaičiui.

Virtualus balsavimas yra antras svarbus komponentas. Vietoj to, kad siųstų tikrus balsus per tinklą, kurie padidintų komunikacijos overheadą, Hashgraph pasinaudoja bendra visų gossip įvykių istorija. Kadangi kiekvienas mazgas žino visą gossip istoriją, kiekvienas gali nepriklausomai apskaičiuoti, kaip kiekvienas kitas mazgas balsuotų dėl transakcijų tvarkos. Tai įmanoma, nes Hashgraph struktūra pati užkoduoja būtiną informaciją konsensusui. Todėl konsensusas dėl transakcijų tvarkos pasiekiamas greitai ir deterministiškai, nes reikalingos papildomos žinutės ar komunikacijos raundai. Šis požiūris ne tik sumažina tinklo naudojimo juostos plotį, bet ir padidina saugumą ir sąžiningumą, nes jis neleidžia manipuliuoti ir užtikrina, kad visi sąžiningi mazgai nepriklausomai pasiektų tą patį sprendimą.

Išsamiam techniniam paaiškinimui žr. Hedera ir pradinį Swirlds baltąjį popierį.

Saugumas ir sąžiningumas Hashgraph

Saugumas ir sąžiningumas yra pamatas Hashgraph konsensuso algoritmo dizainui, išskiriantį jį iš tradicinių blokų grandinės protokolų. Hashgraph pasiekia asinchroninę Bizantijos klaidų toleranciją (aBFT), tai reiškia, kad jis gali pasiekti konsensusą net jei kai kurie dalyviai veikia piktybiškai arba nesugeba atsakyti, jei mažiau nei trečdalis tinklo yra kompromituoti. Šis aukštas klaidų tolerancijos lygis pasiekiamas per „gossip about gossip” protokolą, kuriame mazgai dalijasi informacija apie transakcijas ir istoriją, kas su kuo bendravo, todėl įsilaužėliams labai sudėtinga manipuliuoti konsensuso procesu nepasitelkiant dėmesio.

Sąžiningumas Hashgraph yra sprendžiamas per jo konsensuso laiko žymėjimo mechanizmą. Kiekvienai transakcijai priskiriama konsensuso laiko žyma pagal tai, kada ji buvo gauta daugumos tinklo, o ne tada, kai ji pirmiausia buvo pateikta. Tai neleidžia atskiriems mazgams ar mažoms grupėms manipuliuoti transakcijų užsakymu savo naudai, kas yra pažeidžiamumas, esantis kai kuriose blokų grandinėse. Protokolas užtikrina, kad nė vienas mazgas negali neteisingai paveikti transakcijų tvarkos, kadangi konsensuso tvarka nustatoma bendrai viso tinklo naudojant virtualų balsavimą, kuris yra išvestas iš gossip protokolo ir nereikalauja tikrų žinučių mainų balsavimui.

Šios funkcijos daro Hashgraph ypač atspariu paplitusioms atakoms, tokioms kaip Sybil atakos ir priešprieša. aBFT saugumo ir sąžiningo transakcijų užsakymo derinys buvo formalizuotas ir detalizuotas Hedera teikiamose techninėse dokumentacijose, pagrindiniame Hashgraph diegime. Šis tvirtas požiūris į saugumą ir sąžiningumą pozicionuoja Hashgraph kaip patrauklią alternatyvą tradiciniams konsensuso mechanizmams.

Veiklos metrikos: greitis, skalė ir efektyvumas

Hashgraph konsensuso algoritmas garsėja savo įspectūrinėmis veiklos metrikomis, ypač kalbant apie greitį, skalę ir efektyvumą. Skirtingai nuo tradicinių blokų grandinės sistemų, kurios remiasi sekvenciniu blokų gamyba ir darbo įrodymu, Hashgraph naudojamas unikalus „gossip about gossip” protokolas ir virtualus balsavimas, leidžiančias greitą informacijos sklaidą ir konsensusą be energiją reikalaujančios kasybos. Ši architektūra leidžia Hashgraph pasiekti nepaprastai didelį pralaidumą, teigiama, kad jis gali apdoroti šimtus tūkstančių transakcijų per sekundę kontroliuojamose aplinkose, gerokai viršijant daugumos blokų grandinių platformų galimybes.

Skalabilumas yra dar vienas svarbus pranašumas. Hashgraph asinchroninė Bizantijos klaidų tolerancija (aBFT) užtikrina, kad tinklas gali išlaikyti konsensusą net didinant mazgų skaičių, nesumažinant našumo. Protokolo efektyvumas kyla iš mažų skaičiavimo ir pralaidumo reikalavimų; kiekvienas mazgas turi tik keistis mažais informacijos fragmentais, o konsensusas pasiekiamas be didelės komunikacijos overheado ar perteklinio darbo. Dėl to yra mažesnis vėlavimas ir sumažintas išteklių suvartojimas, palyginti su tradiciniais konsensuso mechanizmais.

Apibendrinant, Hashgraph konsensuso algoritmas nustato aukštą standartą paskirstytų registrų technologijoms, teikdamas greitą transakcijų galutinumą, tvirtą skalabilumą ir operacinį efektyvumą. Šios savybės daro jį ypač tinkamu įmonių aplikacijoms ir realaus laiko naudojimo atvejams, kur našumas ir patikimumas yra itin svarbūs.

Realiųjų pasaulio taikymų ir naudojimo atvejai

Hashgraph konsensuso algoritmas, žinomas dėl savo asinchroninės Bizantijos klaidų tolerancijos (aBFT), didelio pralaidumo ir mažo vėlavimo, rado įvairias realaus pasaulio taikymo sritis pramonėse, kurioms reikalingas saugus, greitas ir sąžiningas paskirstytas konsensusas. Vienas iš žinomiausių įgyvendinimų yra viešas paskirstytas registras Hedera Hashgraph, kuris naudoja algoritmą, kad palaikytų decentralizuotas programas (dApps) finansų, tiekimo grandinės ir sveikatos priežiūros sektoriuose.

Finansų sektoriuje Hashgraph leidžia realaus laiko atsiskaitymus ir mikrotransakcijas, sumažindamas transakcijų išlaidas ir pašalindamas tarpininkus. Pavyzdžiui, mokėjimų platformos gali naudoti Hashgraph apdorodamos tūkstančius transakcijų per sekundę su galutinumu per keletą sekundžių, todėl jie yra tinkami didelio dažnio prekybai ir tarptautiniams pervedimams. Tiekimo grandinės valdymas pasinaudoja algoritmo sąžiningumu ir skaidrumu, užtikrindamas, kad visi dalyviai turėtų nepakeičiamą ir verifikuojamą turto kilmės ir judėjimo įrašą, didindama pasitikėjimą ir mažindama sukčiavimą.

Sveikatos priežiūros aplikacijos pasinaudoja Hashgraph gebėjimu saugiai dalintis ir sinchronizuoti jautrią pacientų informaciją tarp įgaliotų šalių, užtikrindamas privatumą ir atitiktį tokioms normoms kaip HIPAA. Be to, Hashgraph naudojamas skaitmeninei tapatybei valdyti, kur jo konsensuso mechanizmas garantuoja tapatybės akredityvų vientisumą ir autentiškumą be centrinės valdžios.

Be šių, Hashgraph tiriamas naudojimui žaidimų srityje, kur jis gali užtikrinti teisingą žaidimo įvykių užsakymą, ir IoT tinkluose, kur jo efektyvumas palaiko didelio masto įrenginių koordinavimą. Algoritmo unikalios savybės daro jį patrauklia pasirinkimo galimybe bet kuriai aplikacijai, reikalaujančiai didinančio, saugaus ir teisingo paskirstyto konsensuso Hedera Hashgraph.

Hashgraph iššūkiai ir apribojimai

Nors Hashgraph konsensuso algoritmas siūlo reikšmingus pranašumus greičio, sąžiningumo ir saugumo srityse, jis taip pat susiduria su keliais iššūkiais ir apribojimais, kurie gali paveikti jo priėmimą ir skalabilumą. Viena pagrindinių problemų yra algoritmo priklausomybė nuo “gossip about gossip” protokolo, kuris, nors ir efektyvus mažose ar vidutinėse tinkluose, gali lemti didesnius pralaidumo ir saugojimo reikalavimus, kai tinklas auga. Kiekvienas mazgas turi saugoti ir apdoroti vis ilgesnę įvykių istoriją, potencialiai sukeldamas skalabilumo problemas labai dideliuose, viešuose tinkluose.

Kitas apribojimas yra šiuo metu didesnės masto realių diegimų ir vertinimų trūkumas, palyginti su labiau įsitvirtinusiais konsensuso mechanizmais, tokiais kaip darbo įrodymas arba akcijų įrodymas. Dauguma Hashgraph diegimų, tokių kaip Hedera, yra leidžiami arba pusiau leidžiami, kurie gali apriboti algoritmo galimybes demonstruoti savo pilną potencialą atvirose, be leidimų aplinkose. Tai kelia klausimų apie jo atsparumą Sybil atakoms ir kitiems priešingiems veiksmams mažiau kontroliuojamose nustatymuose.

Taip pat intelektinė nuosavybė, susijusi su Hashgraph, yra griežtai kontroliuojama Swirlds, kuris turi patentus šiai technologijai. Tai riboja atvirojo kodo kūrimą ir gali kliudyti platesniam priėmimui blockchain ir paskirstytų registrų bendruomenėse, kurios dažnai teikia pirmenybę atviram, bendradarbiavimui remtinas inovacijas. Galiausiai, tarpusavio suderinamumas su kitomis paskirstytų registrų technologijomis lieka iššūkiu, nes Hashgraph unikali duomenų struktūra ir konsensuso procesas labai skiriasi nuo tradicinių blokų grandinių, dėl ko sudėtinga integravimo pastangas.

Ateities perspektyvos ir Hashgraph konsensuso tobulinimas

Hashgraph konsensuso algoritmo ateities perspektyvos glaudžiai siejamos su jo galimybėmis skalabilumo, saugumo ir realaus pasaulio įdiegimo srityse. Kai paskirstytų registrų technologijos toliau vystosi, Hashgraph asinchroninė Bizantijos klaidų tolerancija (aBFT) ir virtualaus balsavimo mechanizmai pozicionuoja jį kaip stiprų pretendento artimiausios kartos decentralizuotoms programoms. Vienas iš labiausiai lauktų įvykių yra įmonių ir viešųjų atvejų plėtra, ypač sektoriuose, kuriems reikia didelio pralaidumo ir mažo vėlavimo, tokių kaip finansai, tiekimo grandinės ir žaidimai. Valdybos modelis, kaip diegiamas Hedera, tikimasi pritraukti daugiau pasaulinių organizacijų, didinant tinklo stabilumą ir decentralizaciją.

Nuolatiniai tyrimai sutelkti į algoritmo efektyvumo optimizavimą ir tolesnį išteklių suvartojimo mažinimą, kuris galėtų padaryti Hashgraph dar patrauklesnį Interneto dalykams (IoT) ir krašto kompiuterijos scenarijams. Be to, tarpusavio suderinamumas su kitomis blokų grandinėmis ir paskirstytais registrais yra svarbi plėtros sritis, siekiant palengvinti sklandų turto ir duomenų perdavimą tarp platformų. Išmaniųjų sutarčių galimybių įdiegimas ir privatumo funkcijų tobulinimas taip pat yra horizonte, potencialiai plečiant Hashgraph patrauklumą kūrėjams ir įmonėms.

Reguliavimo aiškumas ir standartizacijos pastangos, kurioms vadovauja tokios organizacijos kaip Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO), turės svarbų vaidmenį formuojant Hashgraph priėmimo trajektoriją. Kai ekosistema brandina, algoritmo unikalus požiūris į konsensusą galėtų nustatyti naujas našumo ir pasitikėjimo normas paskirstytosiose sistemose, atverdama kelią inovatyviems sprendimams ir plačiai integracijai.

Šaltiniai ir nuorodos