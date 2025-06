F-16 traģēdija: Lockheed Martin piespriesti maksāt miljonus pēc tam, kad NATO mācību crash atklāja letālu dizaina trūkumu

Maikls Sanderjs ir izcils autors un tehnoloģiju eksperts, kurš ir strādājis IT nozarē vairāk nekā divas desmitgades. Datorzinātņu bakalauru Kalifornijas Universitātē, Berklijā, ieguvis Maikls vienmēr ir bijis aizrādījies ar straujo tehnoloģiju attīstību un to ievērojamo ietekmi uz mūsu dzīvēm. No programmatūras inženiera līdz tehnoloģiju stratēģim viņš ir ieņēmis būtisku lomu vairākās vadošajās tehnoloģiju kompānijās. Viņa plašās zināšanas un izpratne par mainīgo digitālo ainavu ļauj viņam rakstīt ieskaujošos rakstus un grāmatas par jaunākajām tehnoloģijām, tostarp mākslīgo intelektu, blokķēdi un kibernodrošību. Maikla Sanderja darbs ir noderīgs resurss tehnoloģiju entuziastiem, studentiem, pētniekiem un profesionāļiem IT nozarē. Būdams patiesa inovāciju piekritējs, viņš turpina izpētīt jaunrades tehnoloģijas, cenšoties tās padarīt saprotamākas plašajam lasītāju lokam.