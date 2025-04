70-jarige vrouw roept na ongeluk met e-bike om meer overheidsingrijpen

Margaret Scaldwell, een 70-jarige vrouw die na te zijn aangereden door een elektrische fiets in een kunstmatige coma werd geplaatst en door dit letsel al haar tanden verloor, roept ministers op om “de gevaren die de Britse straten teisteren onder controle te krijgen”. Margaret stak de straat over in de stad Wigan toen twee mannen haar “inhaalden” op een Talaria e-bike buiten de weg, wat leidde tot levensveranderende verwondingen. Na de botsing had ze een gebroken ruggengraat, bekken, beide armen en 19 ribben, en er moesten 10 stalen platen in haar gezicht worden geplaatst. Nu vraagt mevrouw Scaldwell de regering om meer te doen aan het aanpakken van de verspreiding van gemodificeerde of krachtige e-bikes en e-scooters die op wegen en trottoirs rijden, waardoor kwetsbare voetgangers in gevaar worden gebracht.

Sprekend vanuit huis na een verblijf van 10 weken in het ziekenhuis, waar ze meerdere levensreddende operaties onderging, zei ze dat ze door haar verwondingen geen mes en vork kan vasthouden en zich zonder hulp niet kan aankleden.

Mevrouw Scaldwell werd in augustus vorig jaar aangereden. “Ik herinner me niets,” zegt Margaret Scaldwell. “Maar de camerabeelden van de nabijgelegen plek van het ongeval toonden me dat ik de straat overstak en plotseling snel een e-bike op me af kwam. Ik verstijfde gewoon. De dagelijkse pijn die ik nu ervaar, is ondraaglijk.” De jonge mannen, die geen helm droegen, zijn van de plaats van het ongeval gevlucht.

Margarets dochter Michelle Glaister is ervan overtuigd dat het ongeval niet alleen gebeurde omdat de snelheidslimiet van 30 mijl per uur duidelijk werd overschreden, maar ook omdat e-bikes bijna geruisloos zijn. “We zien kinderen snel rijden op e-bikes, vaak rijden ze op de trottoirs. Het is een groot probleem waar de regering blijkbaar niet bereid is om iets aan te doen, omdat ze denken dat het een ecologische vorm van transport is.” Margaret Scaldwell voegde eraan toe: “De wetten houden geen rekening met hoe deze e-bikes veranderen. De regering moet hierover nadenken, want deze e-bikes worden een probleem.”

Beide mannen reden op een Talaria Sting e-bike, die een maximale snelheid van 55 mph kan bereiken en 66 kg weegt. Het is illegaal om ermee op openbare wegen te rijden.

Promotiemateriaal over de Talaria Sting e-bike voor £4.595 beweert dat “grotere batterijen … de acceleratie verhogen”, wat het een “rijbewijsgeschikte leider in de industrie” maakt. De Chinese fabrikant produceert ook een e-bike met een snelheidsbeperking van 28 mph, die legaal is op Britse wegen, mits de bestuurder 17 jaar of ouder is en een proefrijbewijs voor een bromfiets of 125cc motorfiets bezit.

Robin Patey, hoofdpartner voor verkeersongelukken bij Express Solicitors, die mevrouw Scaldwell vertegenwoordigt, zei dat hij een toename van het aantal aanrijdingen met e-bikes heeft waargenomen. “Deze zaak wijst op de gevaren die snel verspreidende e-bikes met zich meebrengen,” zei hij. “Mevrouw Scaldwell stak gewoon de straat over bij haar huis en werd aangereden door jonge mannen op een e-bike. Nu is ze praktisch gebonden aan haar huis met ernstige levensveranderende gevolgen op een moment dat ze van haar pensioen zou moeten genieten. De wet moet de technologie inhalen, want de huidige regelgeving met betrekking tot deze e-bikes is verouderd en moet onmiddellijk worden herzien. Te veel gemeenschappen worden nu getroffen door onverantwoordelijke bestuurders op niet-geregistreerde e-bikes zonder belasting of verplichte verzekering. Er moeten maatregelen worden genomen om dit urgente probleem aan te pakken.” Mevrouw Scaldwell voegde eraan toe: “Soms denk ik dat het wel weer goedkomt en alles weer normaal zal zijn.”

Een woordvoerder van het ministerie van Transport zei: “Onze gedachten zijn bij Margaret Scaldwell na dit voorval. Onverantwoord fietsen bedreigt levens en is absoluut onaanvaardbaar. Daarom zijn er al strenge wetten voor fietsers en heeft de politie het recht om te vervolgen als deze worden overtreden.” Twee mannen van 19 en 20 jaar oud zijn gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van ernstig letsel door doodslag. Ze zijn later op vrije voeten gesteld en het onderzoek gaat door, zei een woordvoerder van de Greater Manchester Police.

Veelgestelde vragen (FAQ) op basis van de belangrijkste thema’s en informatie in het artikel:

1. Wat was de oorzaak van het ongeval met Margaret Scaldwell?

2. Welke verwondingen heeft ze opgelopen?

3. Wat vraagt Margaret Scaldwell van de regering?

4. Waarom is de dochter van Margaret ervan overtuigd dat het ongeval heeft plaatsgevonden?

5. Wat is de reden dat de situatie met e-bikes schijnbaar niet bereid is om opgelost te worden?

6. Hoe werden de jonge mannen van het ongeval strafrechtelijk vervolgd?

7. Wat is de mening van Margaret Scaldwell over de huidige wetten met betrekking tot e-bikes?

8. Wat is de stand van zaken van het ministerie van Transport over het ongeval?

Definities van sleuteltermen of jargon gebruikt in het artikel:

1. E-bike: Elektrische fiets die wordt aangedreven door een elektromotor.

2. E-scooter: Elektrische scooter die ook wordt aangedreven door een elektromotor.

3. Talaria Sting: Model e-bike dat werd gebruikt in het ongeval met Margaret Scaldwell.

4. 30-mijls snelheidslimiet: Snelheidslimiet van 30 mijl per uur op openbare wegen.

5. Bromfiets: Klein motorvoertuig met een maximale snelheid van 28 mijl per uur.

6. 125cc motorfiets: Motorfiets met een cilinderinhoud van 125 cc en een maximale snelheid van 28 mijl per uur.

Voorgestelde gerelateerde links naar de hoofddomein (geen subpagina’s) in het volgende formaat linknaam, maar alleen als u zeker weet dat de URL 100% geldig is, voeg geen links toe naar example.com. Pas langere URL’s aan => gebruik alleen links naar de hoofddomein, geen subpagina’s.

1. Gov.uk – Britse overheid website

2. Express Solicitors – bedrijf dat diensten verleent op het gebied van verkeersongelukken

3. Greater Manchester Police – officiële website van de Greater Manchester Police