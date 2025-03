Amy Crawford is een zeer gerespecteerde technologie auteur met meer dan twee decennia ervaring in het schrijven over opkomende technologieën. Ze heeft een Bachelor's diploma in Computerwetenschappen van het 'Szeged Institute of Technology' in Hongarije, een wereldwijd gerenommeerde universiteit bekend om haar technologische kunde. Na haar afstuderen werkte Amy enkele jaren bij 'Cascade Networks', een van 's werelds toonaangevende telecommunicatiebedrijven. Haar rol als senior onderzoeker bij Cascade stelde haar in staat om diepgaand inzicht te krijgen in de wereld van technologie, inclusief AI, blockchain, en IoT. Crawford's artikelen overbruggen de kloof tussen complexe technologieconcepten en de alledaagse lezer, waardoor ze een onschatbare bron is voor zowel technologie-enthousiastelingen als reguliere doelgroepen. Amy's passie ligt in het onderwijzen van anderen over de opwindende ontwikkelingen in het veld van technologie.