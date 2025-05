Feedback Sports lanceert betaalbare elektrische liftassistentie voor fietsreparatie

Het innovatieve team van Feedback Sports heeft een baanbrekend product geïntroduceerd voor eigenaren van moderne prestatie-e-bikes en zware mountainbikes. De Feedback Pro E Lift Repair Stand biedt een elektrische liftassistentie mechanisme voor eenvoudig onderhoud en reparaties thuis. Het vult de kloof op de markt voor een compacte en betaalbare oplossing die geen grote werkplaats vereist.

In tegenstelling tot traditionele reparatiestellen is de Feedback Pro E Lift ontworpen met draagbaarheid en efficiëntie in gedachten. Het heeft een lichtere liftmechanisme en een redelijke hoogtebereik dat toch meer dan voldoende is voor de meeste taken. Het statief heeft een stabiele basis die eenvoudig kan worden weggeschoven wanneer deze niet in gebruik is, wat zorgt voor optimale ruimtebenutting.

Een van de belangrijkste kenmerken van de Feedback Pro E Lift is de betaalbaarheid. Met een prijs van minder dan de helft van vergelijkbare professionele elektrische lift-reparatiestellen biedt het uitstekende waarde voor thuisklussers en kleine fietsenwinkels die hun apparatuur willen upgraden zonder hun portemonnee leeg te maken.

Het statief is ontworpen om gebruiksvriendelijk en eenvoudig te monteren te zijn. Met slechts 29″/74 cm in vierkante voetafdruk neemt het niet veel ruimte in je garage of werkplaats. De werkbalk van 55lb/34 kg komt grotendeels gemonteerd en vereist alleen dat de brede basis wordt gemonteerd voordat deze klaar is voor gebruik.

Met meer dan 3’/1m in hefhoogte kan de Feedback Pro E Lift eenvoudig je e-bike of mountainbike naar de gewenste werkhoogte tillen. De klem begint op een comfortabele hoogte van 34″/84 cm boven de grond, wat de noodzaak van tillen elimineert. De platte voeten van het statief zijn uitgerust met verstelbare poten om zich aan te passen aan ongelijke vloeren.

Het statief heeft de welbekende klemkoppeling van Feedback met een snelmechanisme en spinhendel, die bekend staat om zijn gebruiksvriendelijkheid en veilige grip. De maximale hefcapaciteit van 110lb/50 kg maakt het perfect voor prestatie-e-bikes. Bovendien biedt Feedback zowel een US- als een EU-netadapter om compatibiliteit te waarborgen.

De Feedback Pro E Lift Repair Stand zal beschikbaar zijn voor aankoop vanaf $1200/1350€ vanaf januari 2025. Voor degenen die geïnteresseerd zijn, is deze beschikbaar bij geselecteerde onafhankelijke fietsenwinkels of rechtstreeks van Feedback Sports. Dus waarom niet investeren in een hoogwaardig en betaalbaar werkstatief dat fiets onderhoud een fluitje van een cent maakt?

