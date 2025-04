Het spannende avontuur met de Windone E2 E-Fiets

Dr. Laura Bishop is een vooraanstaand expert op het gebied van duurzame technologie en hernieuwbare energiesystemen, met een Ph.D. in Milieutechniek van de Universiteit van Cambridge. Met meer dan 18 jaar ervaring in zowel de academische wereld als de industrie, heeft Laura haar carrière gewijd aan het ontwikkelen van technologieën die de milieu-impact verminderen en duurzaamheid bevorderen. Ze leidt een onderzoeksgroep die samenwerkt met internationale bedrijven om te innoveren op gebieden als zonne-energie en groene bouwtechnologieën. Laura's bijdragen aan duurzame praktijken zijn erkend met talrijke prijzen, en ze deelt regelmatig haar expertise op wereldwijde conferenties en in wetenschappelijke publicaties.