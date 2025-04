Prof. Samantha Clarke is een vooraanstaande professor in Computerwetenschappen en een autoriteit op het gebied van cybersecurity en digitale ethiek. Met een Ph.D. van MIT heeft ze de afgelopen vijftien jaar besteed aan het onderzoeken van de impact van technologie op privacy en veiligheid, waarbij ze talloze papers en boeken over het onderwerp heeft gepubliceerd. Samantha adviseert regelmatig overheidsinstanties en internationale organisaties over beleidsontwikkeling gerelateerd aan technologische governance. Haar inzichten in de ethische uitdagingen die nieuwe technologieën met zich meebrengen, maken haar een gerespecteerde stem in technologische kringen en een pleitbezorger voor verantwoorde innovatie.