Xpeng’s verbazingwekkende transformatie: de verandering van Tech Day wordt onthuld

Dr. Naomi Lin is een vooraanstaand expert op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie, met een doctoraat in Robotica van de Carnegie Mellon University. Ze heeft meer dan 18 jaar doorgebracht met het ontwerpen van intelligente systemen die de menselijke mogelijkheden in de gezondheidszorg en industriële omgevingen uitbreiden. Momenteel fungeert Naomi als hoofd van een innovatief lab dat voorop loopt in de ontwikkeling van autonome robot systemen. Haar uitgebreide onderzoek heeft geleid tot meerdere patenten en haar methoden worden wereldwijd onderwezen in engineeringcursussen. Naomi is ook een frequente keynote spreker op internationale tech symposia, waar ze haar visie deelt voor een toekomst waarin mensen en robots naadloos samenwerken.