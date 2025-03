Dr. Ethan Hart is een expert in de integratie van technologie en menselijk gedrag, met een Ph.D. in Human-Computer Interaction van de Universiteit van Californië, Berkeley. Met meer dan 15 jaar ervaring in tech startups gericht op gebruikerservaring en adaptieve technologieën, heeft Ethan geholpen met het ontwikkelen van softwareoplossingen die zowel intuïtief als revolutionair zijn. Zijn onderzoek richt zich op hoe technologie het dagelijks leven kan verbeteren zonder inbreuk te maken op privacy en individualiteit. Ethan's werk wordt regelmatig gepresenteerd op tech conferenties en in academische tijdschriften, waar hij de balans bespreekt tussen technologische vooruitgang en mensgericht ontwerp.