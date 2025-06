Amitabh Bachchans søndagsrituale sjokkerer fansen—her er den hjertelige gesten alle snakker om

Amitabh Bachchan sin søndagsdarshan i 2025: Den rørende vanen som smelter hjertene i Mumbai

Bollywood-legenden Amitabh Bachchan hilser dedikerte fans utenfor Jalsa—se hvordan hans oppgraderte ritual fortsatt fanger India i 2025.

Rask fakta: Alder: 82

82 Sted: Jalsa, Mumbai

Jalsa, Mumbai Tradisjon: Ukentlig søndagsdarshan

Ukentlig søndagsdarshan Fanoppmøte: Hundrevis i all slags vær

Hver søndag i flere tiår har Bollywoods megastjerne Amitabh Bachchan trådt ut av sitt Mumbai-hjem, Jalsa, for å hilse på lidenskapelige fans. I 2025 beviste han at magien langt fra er i ferd med å falme—denne gangen med en tankevekkende vri som vinner hjerter over hele India.

Folkemengdene strømmet ut i gatene, paraplyer gjorde Juhus fortau til et hav av farger mens de ubarmhjertige juni-monsunregnene falt. Likevel kunne ingenting dempe ånden til Bachchans beundrere. Mange ventet i flere timer, tross regnet, for et kort blikk på den store B selv.

Ved 82 år gammel, trådte Bachchan ut på sin ikoniske forplads, drapert i en stilfull trykket hettegenser, klassiske briller plassert på nesen, og hans varemerke ydmykhet godt synlig. Han hilste folkemengden med foldede hender og høflige bølger—et legendarisk bilde som nå har blitt et ukentlig fenomen.

Denne søndagen ble superstjernen en smule lenger, anerkjente fansens dedikasjon og oppfordret alle til å ta vare på seg selv i det våte været. Hans omtenksomme gester forsterker den ekstraordinære, varige forbindelsen mellom Indias elskede superstjerne og hans lojale støttespillere.

Vil du ha hele historien? Oppdag mer om Bachchans karriere og arv på Bollywood Hungama og få siste nytt om kjendiser på NDTV.

Hvorfor er fans fortsatt besatt av Amitabh Bachchan sin søndagsdarshan?

Bachchans ukentlige ritual har blitt et sjeldent skue i 2025s hyperdigitale verden. Mens kjendiser ofte forbindes online, møter han beundrere ansikt til ansikt, og skaper personlige bånd som strekker seg over generasjoner.

Fans sier det er en kombinasjon av nostalgi, respekt, og spenningen ved å se en levende legende på nært hold—regn eller sol.

Hvordan holder Bachchan tradisjonen gående i 82-årsalderen?

Han tilpasser seg, men avlyser aldri. Enten Mumbai koker eller monsunen raser, dukker Bachchan opp for sine fans, iført komfortabelt antrekk tilpasset været og sender ofte omsorgsfulle meldinger til publikum.

Hans høflige gester og personlige preg inspirerer Hollywood-liknende lojalitet. Hovedstrøms Bollywood-portaler som Filmfare og globale nyhetskanaler fortsetter å fremheve hans urokkelige engasjement.

Vil søndagsdarshan noen gang ta slutt?

Med fans som er mer bestemte enn noen gang, og Bachchans ånd uforminsket ved 82, sier insidere at det ikke er noe tegn på å avslutte den elskede tradisjonen. Ritualet står nå like mye for håp, motstandskraft og fellesskap som for filmstjerne-tilbedelse.

Ikke gå glipp av sjansen til å være vitne til historien—planlegg ditt eget Jalsa-besøk, eller del disse inspirerende øyeblikkene på sosiale medier!

Liste for søndagsdarshan:

Sjekk værmeldingen før du drar til Jalsa, Mumbai

Kom tidlig—folk samler seg ved middagstid selv i regnet

Ta med paraplyer, vann og kamera

Respekter folkemengdekontroll og lokalt politi

Del din opplevelse med #AmitabhSunday på Instagram og Twitter