Feedback Sports lanserer prisverdig elektrisk løfteassistanse for sykkelreparasjon

Det innovative teamet på Feedback Sports har introdusert eit banebrytande produkt for eigarar av moderne ytelses-el-syklar og tunge terrengsyklar. Feedback Pro E Lift Repair Stand tilbyr ein elektrisk løfteassistanse mekanisme for enkel vedlikehald og reparasjonar heime. Det fyller gapet på marknaden for ei kompakt og prisverdig løysing som ikkje krev ein stor verkstadslokale.

I motsetnad til tradisjonelle reparasjonsstativ er Feedback Pro E Lift designa med portabilitet og effektivitet i tankane. Den har ein lettare løftemekanisme og eit rimelig høgdeintervall som likevel er meir enn tilstrekkeleg for dei fleste oppgåver. Stativet har ein stabil base som enkelt kan rullast bort når det ikkje er i bruk, noko som gir optimal utnytting av plassen.

Ein av dei fremste funksjonane til Feedback Pro E Lift er dess prisverdigheit. Prissatt til mindre enn halvparten av samanliknbare profesjonelle el-løft reparasjonsstativ, tilbyr det utmerka verdi for heimemekanikarar og små sykkelbutikkar som vil oppgradere utstyret sitt utan å tømme lommeboka.

Stativet er utforma for å vere brukervennleg og enkelt å montere. Med berre 29″/74 cm i kvadratisk fotavtrykk tar det ikkje mykje plass i garasjen eller verkstaden din. Arbeidsstanga på 55lb/34 kg kjem stort sett montert og krev berre at den breie basen monterast før den er klar til bruk.

Med over 3’/1m i lyfthøgd kan Feedback Pro E Lift enkelt heve elsykkelen eller terrengsykkelen din til ønskja arbeids­høgd. Klemmen startar ved ein komfortabel høgd av 34″/84 cm over bakken, noko som eliminerer behovet for løfting. Stativets flate føter er utstyrt med justerbare føter for å tilpasse seg ujamne golv.

Stativet har Feedbacks velkjente klemmo­kopling med rask mekanisme og spinnspak, som er kjend for si brukervennlegheit og sikre grep. Den maksimale lyfthandteringskapasiteten på 110lb/50 kg gjer den perfekt for ytelses-ebikes. I tillegg tilbyr Feedback både US og EU-netadapter for å sikre kompatibilitet.

Feedback Pro E Lift Repair Stand vil vere tilgjengeleg for kjøp frå $1200/1350€ frå og med januar 2025. For dei som er interesserte, vil den vere tilgjengeleg på utvalde uavhengige sykkelbutikkar eller direkte frå Feedback Sports. Så kvifor ikkje investere i eit høgkvalitets og prisverdig arbeidsstativ som gjer sykkelvedlikehald til ein barnelætt?

Forbetra sykkelreparasjon med Feedback Pro E Lift Repair Stand