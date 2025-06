Russland haster til etter at satellittbilder avdekker akutte nye tiltak for å beskytte krigsfly etter ukrainske angrep

Satellittdetektiver Avdekkar Russlands Høyrisk Push for å Beskytte Flyplasser Midt i Ødeleggende Ukrainske Droneangrep

Eksklusive satellittbilder avdekker at Russland haster for å styrke luftbasene etter at Ukrainas dristige «Spiderweb»-operasjon overrumplet nøkkelmilitære steder.

Raske Fakta 41 russiske strategiske fly truffet i Ukrainas «Spiderweb»-operasjon

russiske strategiske fly truffet i Ukrainas «Spiderweb»-operasjon 12+ russiske og Krim-luftbaser som nå raskt konstruerer nye tilfluktsrom

russiske og Krim-luftbaser som nå raskt konstruerer nye tilfluktsrom 3 tidssoner dekket av Ukrainas droneangrepskampanje

tidssoner dekket av Ukrainas droneangrepskampanje 100+ FPV-droner smuglet ved hjelp av mobile trehus, bekrefter SBU

Russland er i overdrive for å beskytte sine verdifulle krigsfly. Nylig frigitt satellittbilder viser en økning i konstruksjonen ved flere luftbaser—ikke bare i okkupert Krim, men dypt inne i russisk territorium. Årsaken: et dristig ukrainsk droneoffensiv som sjokkerte militære analytikere og tvang Kremls hånd.

Over Kirovske, Sevastopol, Hvardiiske, Saky og mer, tyder kjent form av nye herdet luftfartshelter på rullebanen. Disse improviserte hangarene skyter opp ved russiske flyplasser som Yeysk, Krymsk, Primorsko-Akhtarsk og Millerovo—tegn på et militær som forbereder seg på flere høyteknologiske raid.

Hvorfor nå? Ukrainas sikkerhetstjeneste (SBU) sjokkerte nettopp russiske forsvar med operasjon «Spiderweb», en spesiell oppdrag som slapp løs en strøm av droneangrep mot strategiske luftfartsressurser. Spesielt kunne ikke engang Russlands befestede Engels luftbase og tidlig varslingsfly unnslippe uskadd.

Hvordan Fungerer Ukrainas «Spiderweb»-Operasjon?

Ukrainsk oppfinnsomhet ble vist i full blomst. SBU transporterte hemmelig sværmer av FPV-droner inn i Russland ved å skjule dem inne i mobile trehus. Disse husene, montert på lastebiler, flyttet disse «Trojan-hestene» tusenvis av kilometer uten å vekke mistanke.

Når de var på plass, ventet skjulte dronebåser i stillhet. På det perfekte tidspunktet åpnet fjernkontroller takene, og slapp ut dusinvis av droner—som målrettet angrep Russlands mest verdifulle bombefly og overvåkningsfly, inkludert de imponerende Tu-160-ene og unnvikende A-50-ene.

Q&A: Hvorfor Hastrer Russland for å Styrke Flyplassene?

Q: Hva er Russlands nye flyplassbeskyttelser laget av?

A: De fleste er forsterket betong eller stål—noen prefabrikkerte, andre hastig konstruerte—designet for å motstå eksplosjons-skader fra drone- og rakettangrep.

Q: Hvor effektive er disse beskyttelsene mot droneangrep?

A: De gir noe beskyttelse, men rask konstruksjon betyr at mange ikke er så robuste som eldre kaldkrigsbunkere, noe som fortsatt gjør verdifulle fly sårbare.

Q: Hvor annet skjer konstruksjon?

A: Beskyttende strukturer har dukket opp på mer enn et dusin steder, inkludert dypt inne i Russland, et tegn på økende angst over langdistanse ukrainske angrep.

Hvordan Vil Disse Tiltakene Formen Konfikten i 2025?

Militære strateger ser på denne hektiske byggeaktiviteten som en taus innrømmelse: Russland står nå overfor en mer sofistikert og uforutsigbar ukrainsk trussel—en som utnytter teknologi, kreativitet og overraskelseselementet.

Med Ukrainas suksess, utvikler luftkrig i regionen seg raskt. Forvent at begge sider tar i bruk nye taktikker, overvåkningsmottiltak og flere skjulte logistiske operasjoner i kampen for luftherredømme.

Luftkrigen transformeres raskt—hold deg oppdatert på de nyeste avsløringene og ikke gå glipp av kritiske oppdateringer når spenningen spiraliserer inn i 2025!

